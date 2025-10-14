Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в парке
Откройте для себя увлекательный мир бёрдвотчинга в Севанском национальном парке. Узнайте о птицах Армении и насладитесь природой
Начало: У места вашего пребывания
«Вас ждёт знакомство с необычным хобби — бёрдвотчингом, или наблюдением за птицами»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
«А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
- ААнастасия14 октября 2025Спасибо Екатерине за увлекательную прогулку по Дилижану. Несмотря на жару и нашу усталость, Екатерина нашла темп и подход, комфортный всем членам группы. Отдельная благодарность за вариативность и возможность отклоняться от плана экскурсии в более интересующие нас темы
- ВВалентина21 сентября 2025Очень увлекательная и хорошо продуманная экскурсия, достаточно расслабленная и познавательная. Экскурсовод увлечена своим делом, приятный человек и хороший рассказчик.
- ЕЕкатерина31 августа 2025Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании армянского народа и просто
- ААлександр27 августа 2025Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в город! Заранее обговорили правила
- ААнжелика12 августа 2025Благодарим Евгения за чудесную экскурсию по Дилижану! Подача материала была живой и увлекательной, а пеший маршрут — удобно организован и
- EEvgeniya22 июля 2025Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту сторону и не пойдешь)) нас было 6 человек, всем понравилось!
- ЕЕлена5 мая 2025Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией.
Екатерина очень приветливая,
