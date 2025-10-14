Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Дилижана

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Дилижане, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многогранный Дилижан
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в парке
Откройте для себя увлекательный мир бёрдвотчинга в Севанском национальном парке. Узнайте о птицах Армении и насладитесь природой
Начало: У места вашего пребывания
«Вас ждёт знакомство с необычным хобби — бёрдвотчингом, или наблюдением за птицами»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
«А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 октября 2025
    Многогранный Дилижан
    Спасибо Екатерине за увлекательную прогулку по Дилижану. Несмотря на жару и нашу усталость, Екатерина нашла темп и подход, комфортный всем членам группы. Отдельная благодарность за вариативность и возможность отклоняться от плана экскурсии в более интересующие нас темы
  • В
    Валентина
    21 сентября 2025
    Многогранный Дилижан
    Очень увлекательная и хорошо продуманная экскурсия, достаточно расслабленная и познавательная. Экскурсовод увлечена своим делом, приятный человек и хороший рассказчик.
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Многогранный Дилижан
    Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании армянского народа и просто
    читать дальше

    очень-очень легкий, заботливый и комфортный человек!
    Всем тем, кто хочет увлекательного, познавательного и ощутить Дилижан кожей Вам к Жене!
    P.S. Женечка огромное спасибо за два чудных дня, в которые Вы нам показали иной Дилижан!
    До новых встреч и новых маршрутов!

    Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знанииНам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знанииНам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знанииНам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знанииНам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании
  • А
    Александр
    27 августа 2025
    Многогранный Дилижан
    Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в город! Заранее обговорили правила
    читать дальше

    - мы любим быстро ходить и не задерживаться надолго на одном месте! Евгений сразу уловил наш настрой, и все прошло прекрасно! Отдельной фишкой стало посещение винной дегустации! Сделали Сабраж! Все было супер! Большое спасибо!

    Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен вПрекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в
  • А
    Анжелика
    12 августа 2025
    Многогранный Дилижан
    Благодарим Евгения за чудесную экскурсию по Дилижану! Подача материала была живой и увлекательной, а пеший маршрут — удобно организован и
    читать дальше

    продуман до мелочей. Узнали немало интересных фактов не только о богатой истории города, но и о его современной жизни. Гид с удовольствием отвечал на все вопросы, создавая дружелюбную атмосферу. Определённо рекомендую всем, кто планирует посетить Дилижан!

  • E
    Evgeniya
    22 июля 2025
    Многогранный Дилижан
    Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту сторону и не пойдешь)) нас было 6 человек, всем понравилось!
    Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в этуСпасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в этуСпасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в этуСпасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту
  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Многогранный Дилижан
    Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией.
Екатерина очень приветливая,
    Екатерина очень приветливая,
    читать дальше

    располагающая, видно, что человек интересуется и любит то место, что показывает гостям.
    Городок хоть и не большой, но мы с большим интересом слушали рассказы о нем, рассматривали детали, задавали вопросы, на которые Екатерина всегда отвечала, посетили очень интересный арт-центр в Дилижане.
    Спасибо за отличную прогулку и вкусный кофе!

    Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с АрмениейБыли 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с АрмениейБыли 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с АрмениейБыли 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией

