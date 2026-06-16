Дилижан — это прежде всего горы. Но по-настоящему понять их красоту можно только оказавшись среди них.
Мы доберёмся к их подножию на полноприводном автомобиле, пройдём около 15 км сквозь лес и очутимся в горной степи — там, где даже пастухи бывают редко. А в финале обнаружим монастыри 13 века, спрятанные в густой зелени.
Мы доберёмся к их подножию на полноприводном автомобиле, пройдём около 15 км сквозь лес и очутимся в горной степи — там, где даже пастухи бывают редко. А в финале обнаружим монастыри 13 века, спрятанные в густой зелени.
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы вы и сполна насладились видами с высоты, и не выбились из сил. Вот ключевые точки нашего пути:
- подъём через лес к горным степям — стартуем на автомобиле из Дилижана
- смотровая площадка — отсюда начнётся восхождение
- верхняя точка маршрута — дойдём сюда за 2,5–4 часа в зависимости от вашей подготовки
- укромная долина с водопадами — спуск приведёт вас в место, куда редко заглядывают туристы. Здесь сделаем привал с перекусом
- монастыри 13 века — финальная точка. Храмы стоят прямо посреди леса, осмотрим их снаружи
Общая длительность прогулки — около 6,5 часов. Протяжённость 15 км, набор высоты примерно 1000 м.
Организационные детали
- К началу маршрута и обратно едем на полноприводном автомобиле
- При необходимости выдам треккинговые палки
- Перекус (походное меню) входит в стоимость
- Для участия в программе обязательна хорошая физическая подготовка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Дилижане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 135 туристов
Я выпускник географического факультета МГУ. Много лет работал гидом в Карелии и других регионах России. Сейчас живу в Дилижане. Мы с семьёй выбрали и всей душой полюбили это место за его невероятную природу, леса, горы и чистый воздух. Очень любим пешие прогулки, а в Дилижане можно бесконечно открывать всё новые и новые треккинг-маршруты. Увлекаюсь историей и обычаями Армении.
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