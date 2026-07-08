Проведём этот день в тишине гор и густых лесах.
Здесь время словно растворяется в свежем воздухе, а средневековая архитектура вырастает из абрисов скал. Мы расскажем о тайнах старинной обители, духовной жизни региона и необычных местных традициях. А в конце пути у уединённого водопада сделаем привал и выпьем горячего чаю у костра.
Здесь время словно растворяется в свежем воздухе, а средневековая архитектура вырастает из абрисов скал. Мы расскажем о тайнах старинной обители, духовной жизни региона и необычных местных традициях. А в конце пути у уединённого водопада сделаем привал и выпьем горячего чаю у костра.
Описание экскурсии
Монастырь Агарцин — комплекс 10–13 веков среди густых лесов Дилижана. Вы увидите каменные храмы, резные хачкары и узнаете, как жили монахи в средневековой Армении.
Леса Дилижана — прогулка пройдёт по живописным тропам национального парка, который называют армянской Швейцарией. Нас ждёт лёгкий хайкинг — около 2,2 км в обе стороны.
Скрытый водопад — уединённое место среди скал и зелени, где мы отдохнём, пофотографируемся и послушаем шум воды. Устроим небольшую паузу с костром, чаем или кофе.
Организационные детали
- Трансфер из Дилижана до монастыря и обратно, а также чай и кофе на природе входят в стоимость
- Маршрут не подойдёт детям до 7 лет и людям преклонного возраста
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниел — Организатор в Дилижане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 49 туристов
Наша туристическая компания организует активный отдых в Тавушском регионе, в городе Дилижан. С нами вы получите незабываемые эмоции и новый опыт!
Входит в следующие категории Дилижана
Похожие экскурсии на «Монастырь Агарцин и лесная прогулка к скрытому водопаду»
Индивидуальная
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
Из Дилижана - в нацпарк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
10 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от €230 за человека
Индивидуальная
Из Дилижана - к древним монастырям, скрытому водопаду и пикнику на озере
Погулять по Тавушским лесам, прикоснуться к прошлому и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
от €290 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
В поисках той самой воды: Дилижан, Агарцин и горные источники
Всё лучшее в городе - в одном маршруте
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от €165 за человека
от €150 за экскурсию