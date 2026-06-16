Старый город, монастырь Агарцин, ремёсла и развитие курорта
Мы познакомим вас с многоликим Дилижаном.
Вспомним советское прошлое, когда здесь строили санатории, возрождали промыслы, искали вдохновение Шостакович, Ростропович, Вишневская. Рассмотрим барельефы, колонны, хачкары монастыря Агарцин, переносящие в Средневековье.
А также увидим дома с резными балконами, ремесленные лавки, памятник героям «Мимино» и другие локации.
Описание экскурсии
10:00 — выезд
10:30–11:30 — видовая точка, Дом творчества композиторов
Побеседуем о географическом положении Дилижана, его влиянии на развитие бальнеологического курорта, строительстве санаториев и домов отдыха при СССР. Остановимся у комплекса, где жили и творили Дмитрий Шостакович, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и другие гении.
12:00–13:00 — Старый город
Увидим Центр креативных технологий, погуляем по восстановленной исторической улочке. Заглянем в ремесленные мастерские и поговорим о традиционных промыслах Армении. У памятника героям «Мимино» обсудим, как фраза про дилижанскую воду попала в советскую комедию.
13:30–14:30 — монастырь Агарцин
Посетим затерянную в Тавушских горах обитель 10–13 столетия. Рассмотрим монастырь как центр духовной жизни, образования и просвещения. Побеседуем о принципах строительства храмов в Средневековье и древнем искусстве хачкаров, внесённом в список ЮНЕСКО. Попробуем армянскую гату — сладкую выпечку с разными начинками.
15:00 — возвращение в Дилижан
Организационные детали
Едем на Hunday Kona, есть детские кресла
Гата оплачивается отдельно
С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€235
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Дилижане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 150 туристов
Путешествия — это неотъемлемая часть моей жизни, без которой я плохо себя представляю. Люблю общаться с местными жителями, заглядывать в подворотни, глубоко копать какую-то интересную для меня тему, искать связи читать дальшеуменьшить
и проводить параллели. Люблю, чтобы в экскурсиях и путешествиях были аутентичные места, социальные проекты, встреча с людьми и рассказы о них.
Больше 15 лет работала гидом в Москве, составляла маршруты путешествий для моих иностранных гостей по всей России. С 2023 года живу в Армении.
Со своей командой гидов буду рада передать вам наблюдения о гостеприимном и стойком народе, рассказать о трагической истории, древней и самобытной культуре, разделить любовь к невероятной природе.
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