Мы познакомим вас с многоликим Дилижаном. Вспомним советское прошлое, когда здесь строили санатории, возрождали промыслы, искали вдохновение Шостакович, Ростропович, Вишневская. Рассмотрим барельефы, колонны, хачкары монастыря Агарцин, переносящие в Средневековье. А также увидим дома с резными балконами, ремесленные лавки, памятник героям «Мимино» и другие локации.

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Описание экскурсии

10:00 — выезд

10:30–11:30 — видовая точка, Дом творчества композиторов

Побеседуем о географическом положении Дилижана, его влиянии на развитие бальнеологического курорта, строительстве санаториев и домов отдыха при СССР. Остановимся у комплекса, где жили и творили Дмитрий Шостакович, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и другие гении.

12:00–13:00 — Старый город

Увидим Центр креативных технологий, погуляем по восстановленной исторической улочке. Заглянем в ремесленные мастерские и поговорим о традиционных промыслах Армении. У памятника героям «Мимино» обсудим, как фраза про дилижанскую воду попала в советскую комедию.

13:30–14:30 — монастырь Агарцин

Посетим затерянную в Тавушских горах обитель 10–13 столетия. Рассмотрим монастырь как центр духовной жизни, образования и просвещения. Побеседуем о принципах строительства храмов в Средневековье и древнем искусстве хачкаров, внесённом в список ЮНЕСКО. Попробуем армянскую гату — сладкую выпечку с разными начинками.

15:00 — возвращение в Дилижан

Организационные детали