От крепости Амберд до озера Кари - авто-тур из Еревана

Откройте для себя величественную Армению в путешествии по её главным сокровищам! Вас ждут неприступная крепость Амберд, где история оживает в древних стенах VII века, кристально чистое озеро Кари с захватывающими видами, современная Бюраканская обсерватория — ворота в космос, и величественный монастырь Сагмосаванк, парящий над глубоким ущельем.
Описание экскурсии

Путешествие по самым впечатляющим достопримечательностям Армении Наш маршрут начинается с величественной крепости Амберд, расположенной на высоте 2300 метров над уровнем моря. Этот древний форпост, построенный в VII веке, поражает своей неприступностью и величием. Вы увидите замок и церковь XI века, откуда открываются потрясающие виды на окружающие долины. Природа и культура Армении Далее мы отправимся к озеру Кари, расположенному на склонах горы Арагац. Это уникальное высокогорное озеро, окруженное величественными скалами, подарит вам незабываемые впечатления. Особое место в программе занимает Бюраканская обсерватория — один из ведущих центров астрономических исследований, где небо встречается с земной наукой. Кульминацией станет посещение монастыря Сагмосаванк, величественно возвышающегося над глубоким ущельем. Этот архитектурный шедевр XIII века хранит множество легенд и историй.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Амберд
  • Бюраканская астрофизическая обсерватория
  • Озеро Кари
  • Монастырь Сагмосаванк
  • Гора Арагац
Что включено
  • Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

