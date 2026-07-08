Армения богата на исторические и природные сокровища, и эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность исследовать их за один день.
Вас ждет посещение живописного курортного города Дилижан, известного своей неповторимой природой и
Вас ждет посещение живописного курортного города Дилижан, известного своей неповторимой природой и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие природные пейзажи
- 🏛️ Исторические монастырские комплексы
- 🚗 Удобный транспорт включен
- 👥 Возможность индивидуального подхода
- 🌿 Экологически чистые места
Что можно увидеть
- Дилижан
- Агарцин
- Озеро Севан
- Севанаванк
Описание экскурсии
Многоликая Армения
Мы покажем самые известные и красивые места Армении. В программе экскурсии:
- Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом.
- Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Он послужит ярким примером гармонии природы и архитектуры.
- Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой. Здесь вы также заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Можем забрать вас из Гюмри. В этом случае доплата составит +20% к стоимости
- Поездка без гида стоит на €30 дешевле
- Для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Малый центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9991 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 181 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард, симфония камней, Севан, Дилижан. Могу смело рекомендовать гидов, и Николай, и Гурген прекрасные рассказчики, без навязчивости знакомят с нюансами своей прекрасной страны, подстраиваются под контингент. Кроме этого, сориентируют, что посетить самим и где вкусно провести время.
+5
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Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Хотелось бы отметить, что Завен очень спокойный, позитивный и ненавязчивый гид! нам было очень комфортно с ним провести целый день!
виды впечатляют! природа потрясающая! сиг очень вкусный!
Хотелось бы отметить, что Завен очень спокойный, позитивный и ненавязчивый гид! нам было очень комфортно с ним провести целый день!
виды впечатляют! природа потрясающая! сиг очень вкусный!
+5
Гурген
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за такой душевный отзыв! Очень рады, что поездка в Дилижан, на Севан и в Агарцин оставила у
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А
Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления!
Гурген
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за такой тёплый отзыв!
Очень приятно, что экскурсия прошла для вас интересно и комфортно — именно такую атмосферу и
Очень приятно, что экскурсия прошла для вас интересно и комфортно — именно такую атмосферу и
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А
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с заботой. Обязательно вернемся.
Гурген
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за тёплый отзыв! Очень приятно, что экскурсия оставила у вас такие хорошие впечатления. Виген действительно умеет создать
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Б
Экскурсия была интересной и хорошо организованной. Гид Николай - интересный и знающий историю гид, прекрасно говорит по-русски (бывший учитель русского языка в школе). Встретились с гидом и водителем вовремя, автомобиль комфортный (минивэн Тойота). Мы посмотрели все, что планировали. Николай ответил на все вопросы. Рекомендую.
Гурген
Ответ организатора:
Борис, большое спасибо за отзыв! Очень рады, что экскурсия вам понравилась и всё прошло комфортно. Николаю обязательно передадим ваши добрые слова — ему будет очень приятно. Спасибо за рекомендацию и будем рады новой встрече в Армении! 😊
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И
Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу Николаю! Николай потрясающе знает историю Армении, не было ни минуты, чтобы гид не делился с нами интересными фактами. Он рассказал нам много информации не только
Гурген
Ответ организатора:
Ирина, благодарим вас за такой развернутый и теплый отзыв!
Очень приятно слышать, что экскурсия с Николаем оставила у вас такие яркие
Очень приятно слышать, что экскурсия с Николаем оставила у вас такие яркие
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Входит в следующие категории Еревана
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