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Галина Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард, симфония камней, Севан, Дилижан. Могу смело рекомендовать гидов, и Николай, и Гурген прекрасные рассказчики, без навязчивости знакомят с нюансами своей прекрасной страны, подстраиваются под контингент. Кроме этого, сориентируют, что посетить самим и где вкусно провести время. +5 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.

Хотелось бы отметить, что Завен очень спокойный, позитивный и ненавязчивый гид! нам было очень комфортно с ним провести целый день!

виды впечатляют! природа потрясающая! сиг очень вкусный! +5 Гурген Ответ организатора: читать дальше уменьшить вас столько ярких впечатлений. Завену обязательно передадим ваши тёплые слова — ему будет очень приятно. Спасибо, что отметили и красоту нашей природы, и вкус сига 😊 Будем рады новым встречам в Армении! Татьяна, большое спасибо за такой душевный отзыв! Очень рады, что поездка в Дилижан, на Севан и в Агарцин оставила у Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления! Гурген Ответ организатора:

Очень приятно, что экскурсия прошла для вас интересно и комфортно — именно такую атмосферу и читать дальше уменьшить стараемся создавать 🙂



Рады, что индивидуальный формат подарил вам особенные впечатления и позволил прочувствовать город по-настоящему.

Будем ждать вас снова за новыми открытиями! ✨ Анастасия, спасибо за такой тёплый отзыв!Очень приятно, что экскурсия прошла для вас интересно и комфортно — именно такую атмосферу и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с заботой. Обязательно вернемся. Гурген Ответ организатора: читать дальше уменьшить особую атмосферу, и его музыкальный сюрприз в старой церкви — это всегда очень трогательный момент. Будем рады снова видеть вас в Армении! 😊 Анна, большое спасибо за тёплый отзыв! Очень приятно, что экскурсия оставила у вас такие хорошие впечатления. Виген действительно умеет создать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Борис Экскурсия была интересной и хорошо организованной. Гид Николай - интересный и знающий историю гид, прекрасно говорит по-русски (бывший учитель русского языка в школе). Встретились с гидом и водителем вовремя, автомобиль комфортный (минивэн Тойота). Мы посмотрели все, что планировали. Николай ответил на все вопросы. Рекомендую. Гурген Ответ организатора: Борис, большое спасибо за отзыв! Очень рады, что экскурсия вам понравилась и всё прошло комфортно. Николаю обязательно передадим ваши добрые слова — ему будет очень приятно. Спасибо за рекомендацию и будем рады новой встрече в Армении! 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет