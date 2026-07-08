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Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана

Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Армения богата на исторические и природные сокровища, и эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность исследовать их за один день.

Вас ждет посещение живописного курортного города Дилижан, известного своей неповторимой природой и
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мягким климатом.

Вы также исследуете древний монастырь Агарцин, спрятанный среди лиственных лесов, и озеро Севан - самое большое на Кавказе, украшенное средневековым монастырским комплексом Севанаванк.

Эта экскурсия не только позволит вам насладиться красотами Армении, но и узнать множество интересных фактов о стране, ее истории и культуре

5
181 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие природные пейзажи
  • 🏛️ Исторические монастырские комплексы
  • 🚗 Удобный транспорт включен
  • 👥 Возможность индивидуального подхода
  • 🌿 Экологически чистые места
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана

Что можно увидеть

  • Дилижан
  • Агарцин
  • Озеро Севан
  • Севанаванк

Описание экскурсии

Многоликая Армения

Мы покажем самые известные и красивые места Армении. В программе экскурсии:

  • Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом.
  • Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Он послужит ярким примером гармонии природы и архитектуры.
  • Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой. Здесь вы также заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Можем забрать вас из Гюмри. В этом случае доплата составит +20% к стоимости
  • Поездка без гида стоит на €30 дешевле
  • Для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Малый центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9991 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 181 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
174
4
4
3
2
2
1
1
Галина
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард, симфония камней, Севан, Дилижан. Могу смело рекомендовать гидов, и Николай, и Гурген прекрасные рассказчики, без навязчивости знакомят с нюансами своей прекрасной страны, подстраиваются под контингент. Кроме этого, сориентируют, что посетить самим и где вкусно провести время.
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,+5
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
Мы были с командой на 2 экскурсиях: Ереван, и модифицированную, с учетом наших пожеланий, Гарни, гегард,
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Татьяна
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Хотелось бы отметить, что Завен очень спокойный, позитивный и ненавязчивый гид! нам было очень комфортно с ним провести целый день!
виды впечатляют! природа потрясающая! сиг очень вкусный!
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.+5
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Благодарим Завена за интересный и познавательный рассказ про Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и древний монастырь Агарцин.
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за такой душевный отзыв! Очень рады, что поездка в Дилижан, на Севан и в Агарцин оставила у
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вас столько ярких впечатлений. Завену обязательно передадим ваши тёплые слова — ему будет очень приятно. Спасибо, что отметили и красоту нашей природы, и вкус сига 😊 Будем рады новым встречам в Армении!

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А
Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления!
Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления!
Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления!
Всё было интересно и комфортно. Большое спасибо нашему гиду за индивидуальную экскурсию и незабываемые впечатления!
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за такой тёплый отзыв!
Очень приятно, что экскурсия прошла для вас интересно и комфортно — именно такую атмосферу и
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стараемся создавать 🙂

Рады, что индивидуальный формат подарил вам особенные впечатления и позволил прочувствовать город по-настоящему.
Будем ждать вас снова за новыми открытиями! ✨

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А
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с заботой. Обязательно вернемся.
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с
Отличная экскурсия, гид Виген сделал прекрасный музыкальный сюрприз в старой церкви. Было безопасно, интересно, профессионально, с
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за тёплый отзыв! Очень приятно, что экскурсия оставила у вас такие хорошие впечатления. Виген действительно умеет создать
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особую атмосферу, и его музыкальный сюрприз в старой церкви — это всегда очень трогательный момент. Будем рады снова видеть вас в Армении! 😊

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Б
Экскурсия была интересной и хорошо организованной. Гид Николай - интересный и знающий историю гид, прекрасно говорит по-русски (бывший учитель русского языка в школе). Встретились с гидом и водителем вовремя, автомобиль комфортный (минивэн Тойота). Мы посмотрели все, что планировали. Николай ответил на все вопросы. Рекомендую.
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Борис, большое спасибо за отзыв! Очень рады, что экскурсия вам понравилась и всё прошло комфортно. Николаю обязательно передадим ваши добрые слова — ему будет очень приятно. Спасибо за рекомендацию и будем рады новой встрече в Армении! 😊
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И
Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу Николаю! Николай потрясающе знает историю Армении, не было ни минуты, чтобы гид не делился с нами интересными фактами. Он рассказал нам много информации не только
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о достопримечательностях, указанных в маршруте, но и обо многом другом, не входящем в программу экскурсии. Более того, Николай очень интересный человек, много лет проработавший учителем русского языка и литературы, поэтому он знает множество фактов о русской культуре и о том, где пересекаются культуры двух стран.

Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Ирина, благодарим вас за такой развернутый и теплый отзыв!

Очень приятно слышать, что экскурсия с Николаем оставила у вас такие яркие
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впечатления. Его глубокие знания истории и умение увлекательно подать материал действительно делают каждую поездку насыщенной и живой. Отдельно рады, что вы отметили его педагогический опыт — это как раз то, что помогает ему легко находить подход к гостям и делать рассказ особенно интересным и понятным.

Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

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