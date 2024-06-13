Приглашаем в путешествие по самым знаменитым местам в окрестностях Еревана! Вы осмотрите два древних монастыря: Кечарис и Севанаванк. Прокатитесь по канатной дороге на горном курорте Цахкадзор, полюбуетесь сказочным озером Севан и попробуете шашлык из севанской форели. Наш профессиональный гид расскажет о местных традициях, истории и архитектуре.

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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Цахкадзор. Это современный горнолыжный курорт. Вы прокатитесь по канатной дороге, расположенной на восточном склоне горы Тегенис, и полюбуетесь потрясающими видами.

Монастырь Кечарис. Вы осмотрите храмовый комплекс, состоящий из четырех церквей и двух притворов. Мы поделимся его историей и расшифруем особенности средневековой армянской архитектуры.

Озеро Севан. Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире. Мы угостим вас местным специалитетом — шашлыком из севанской форели.

Монастырь Севанаванк. Вы посетите древний монастырь, живописно расположенный на узком скалистом полуострове. Его возвели местные монахи-отшельники в далёком 9 веке.

Организационные детали