Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана

Полюбоваться горным озером, прокатиться по канатной дороге и посетить средневековые монастыри
Приглашаем в путешествие по самым знаменитым местам в окрестностях Еревана! Вы осмотрите два древних монастыря: Кечарис и Севанаванк.

Прокатитесь по канатной дороге на горном курорте Цахкадзор, полюбуетесь сказочным озером Севан и попробуете шашлык из севанской форели. Наш профессиональный гид расскажет о местных традициях, истории и архитектуре.
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Цахкадзор. Это современный горнолыжный курорт. Вы прокатитесь по канатной дороге, расположенной на восточном склоне горы Тегенис, и полюбуетесь потрясающими видами.

Монастырь Кечарис. Вы осмотрите храмовый комплекс, состоящий из четырех церквей и двух притворов. Мы поделимся его историей и расшифруем особенности средневековой армянской архитектуры.

Озеро Севан. Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире. Мы угостим вас местным специалитетом — шашлыком из севанской форели.

Монастырь Севанаванк. Вы посетите древний монастырь, живописно расположенный на узком скалистом полуострове. Его возвели местные монахи-отшельники в далёком 9 веке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, бутилированная вода и булочки, шашлык из форели, канатная дорога
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
  • На одной из локаций нужно преодолеть 200 ступенек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€29
Дети до 7 лет€14
Младенцы до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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