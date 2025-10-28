Армения хранит память о язычестве, средневековой духовности и великих природных стихиях — но увидеть всё это за один день сложно. Мы собрали четыре символа страны в одном маршруте: храм Гарни, высеченный Гегард, горный Севан и монастырь Севанаванк. Вы прикоснётесь к глубинной истории, почувствуете энергию ландшафта и узнаете, как культура, вера и природа переплелись в судьбе этой земли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Храм Гарни

Единственный сохранившийся языческий храм Армении (1 век н. э.), посвящённый богу солнца. Здесь вы узнаете о дохристианском наследии страны, особенностях эллинистической архитектуры и тайнах царского комплекса.

Монастырь Гегард

Высеченный прямо в скале, этот монастырь — один из духовных центров средневековой Армении. Здесь хранилось Копьё Судьбы, которым, по преданию, было пронзено тело Христа. Мы поговорим о сакральных символах, услышим древние акустические резонансы и прикоснёмся к мистике этого места.

Озеро Севан

Огромное горное озеро — «жемчужина Армении» и важнейший природный резерв страны. Вы узнаете, как менялся его уровень в XX веке, почему Севан играет ключевую роль в экологии региона и какое влияние оказывает на климат и быт.

Севанаванк

Монастырь на вершине полуострова с захватывающим видом на озеро. Здесь вы откроете для себя его духовное значение, узнаете о буднях средневековых монахов, рукописных традициях и роли обители в армянской культуре.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость входит:

Комфортабельный транспорт с Wi-Fi и кондиционером

Все входные билеты

Вода в бутылках

Местные сладости (гата)

При бронировании вы оплачиваете на сайте 22% от стоимости, остальную сумму необходимо оплатить за 24 часа до экскурсии переводом, картой или наличными в нашем офисе (в драмах).