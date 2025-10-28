Единственный сохранившийся языческий храм Армении (1 век н. э.), посвящённый богу солнца. Здесь вы узнаете о дохристианском наследии страны, особенностях эллинистической архитектуры и тайнах царского комплекса.
Монастырь Гегард
Высеченный прямо в скале, этот монастырь — один из духовных центров средневековой Армении. Здесь хранилось Копьё Судьбы, которым, по преданию, было пронзено тело Христа. Мы поговорим о сакральных символах, услышим древние акустические резонансы и прикоснёмся к мистике этого места.
Озеро Севан
Огромное горное озеро — «жемчужина Армении» и важнейший природный резерв страны. Вы узнаете, как менялся его уровень в XX веке, почему Севан играет ключевую роль в экологии региона и какое влияние оказывает на климат и быт.
Севанаванк
Монастырь на вершине полуострова с захватывающим видом на озеро. Здесь вы откроете для себя его духовное значение, узнаете о буднях средневековых монахов, рукописных традициях и роли обители в армянской культуре.
Организационные детали
В стоимость входит:
Комфортабельный транспорт с Wi-Fi и кондиционером
Все входные билеты
Вода в бутылках
Местные сладости (гата)
При бронировании вы оплачиваете на сайте 22% от стоимости, остальную сумму необходимо оплатить за 24 часа до экскурсии переводом, картой или наличными в нашем офисе (в драмах).
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 9142 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы по желанию организуем традиционный обед. До встречи в Армении!
Оксана
28 окт 2025
Это была Лучшая экскурсия за последние лет 10 моих путешествий по миру. Гид Гаянэ настолько грамотно распланировала весь маршрут по времени, что мы могли спокойно послушать историю и хватало времени для самостоятельного осмотра и фотографирования. Также она сумела перезнакомить весь автобус и мы узнали много нового о людях путешествовавших с нами. Короче говоря, экскурсии данного агенства - супер! Рекомендуем.
Н
Наталья
23 окт 2025
Добрый день! Экскурсия очень познавательная и интересная! Работа гида - профессиональная! Очень интересные места видели во время экскурсии! Также хочется отметить работу водителя, было спокойно и безопасно. Экскурсия понравилась, всем рекомендуем. Спасибо организаторам!
Ф
Филатова
21 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Продуманный маршрут, прекрасные локации. Гиду отдельное спасибо за интересный рассказ и общую атмосферу во время всей поездки, отличный специалист в своем деле. Хорошее место выбрано для обеда, очень вкусно, большой выбор. Комфортабельный транспорт с вайфай дополнил впечатление от поездки.
Е
Екатерина
3 окт 2025
Выражаем огромную благодарность компании за заботу о туристах: гата и вода были приятным бонусом, но особенно порадовал вайфай в машине. Маршрут прекрасно составлен, водитель не курил и не нарушал правил дорожного движения. Гид вежлив и прекрасно подкован в своем деле. Узнали много нового, интересного, местами печального и трогательного. Всем низкий поклон и процветания в Вашем прекрасном деле)))
А
Алина
10 сен 2025
В полном восторге от экскурсии, все прошло организованно, маршрут хорошо продуман. Гид Тигран провел экскурсию на двух языках, успевал всем уделить внимание. Красота нереальная ❤️
M
Mikhail
28 авг 2025
Отличная экскурсия! Замечательный русскоговорящий гид и аккуратный водитель, ехали по серпантинам и ни разу не испугались. Рассказывали замечательные исторические справки и показывали много красивых видов и памятников. Маршрут отличный. Остановки по времени как раз, успеваешь все посмотреть и не приходится ждать. Все супер
Я
Яна
15 авг 2025
Гид Анаит проводила экскурсию, была очень внимательна, заинтересована к туристам. рассказывала очень интересно, «без воды», достаточно времени на локации. Минус-ресторан в обед. Не вкусно совсем(и долго.