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Архитектура и история средневековых храмов Армении

5
4 отзыва
Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
За один день вы увидите шесть церквей — памятников христианского храмостроения в средневековой Армении.

Посетите руины храма Зватноц и его музей 🖼, монастырь Ованаванк, где сохранились старые фрески, Церковь ⛪ Святой Рипсимэ.

Гид расскажет о том, как развивалась церковная архитектура в Армении, находившейся в изоляции от христианского мира Западной Европы и Византии.

И, конечно, насладитесь видами на гору Арагац и Араратскую долину.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $150 за экскурсию

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Архитектура и история средневековых храмов Армении
Архитектура и история средневековых храмов Армении

Что вы увидите

  • Церковь Святой Рипсимэ
  • Аручаванк или Церковь Святого Григория Просветителя
  • Звартноц или «Храм Бдящих Ангелов»
  • Храм Святого Григория в монастыре Ованаванк
  • Храм Святого Карапета в монастыре Ованаванк
  • Кармравор в Аштараке
  • Вид на гору Арагац и Араратскую долину
Архитекторам Армении в 7 веке в условиях изоляции от остального христианского мира из-за бурного развитие арабского Халифата и политических распрей Византии и Рима пришлось искать новые решения в строительстве христианских храмов.
6 совершенно разных видов армянских храмов
1. Первая в мире центрально-купольная церковь ⛪ Св. Рипсиме (7 век, Вагаршапат), которая прошла испытание временем и не разрушилась.
2. Необычный тип храма — «купольная галерея» без промежуточных несущих опор — Аручаванк (7 век, Талин) — очень большой храм, ушедший в землю на два метра. Здание утратило за века купол и позолоту стен, но сохранило часть фресок, а рядом находятся руины княжеского дворца.
3. Уникальный круглый трёхъярусный храм 7 века — храм Бдящих Ангелов (Звартноц). Центрально-купольная композиция храма вписана в круглое по периметру строение. Исключительным богатством отличался скульптурный орнамент наружных стен храма. Я расскажу его историю 📖, а также о результатах последних исследований, раскрывающих тайны его разрушения.
4. Архаичный вид базилики 4-5 века — храм Св. Григория в Ованаванке — праобраз готических храмов.
5. Купольный зал — храм Св. Карапета в Ованаванке.
6. И последний тип — крестово-купольная церковь Кармравор в Аштараке, которая простояла 14 веков в неизменном виде.
Что входит
  • Транспорт и водитель
  • Услуги гида
  • Минеральная вода и горячий кофе
Что не входит
  • Входной билет на территорию храма Звартноц и его музей, остальные — бесплатно
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Ереван)
Архитектура и история средневековых храмов Армении
Архитектура и история средневековых храмов Армении
Архитектура и история средневековых храмов Армении
Архитектура и история средневековых храмов Армении

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина К.
Валентина К.
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4 отзыва оставили туристы

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