Архитекторам Армении в 7 веке в условиях изоляции от остального христианского мира из-за бурного развитие арабского Халифата и политических распрей Византии и Рима пришлось искать новые решения в строительстве христианских храмов.

6 совершенно разных видов армянских храмов

1. Первая в мире центрально-купольная церковь ⛪ Св. Рипсиме (7 век, Вагаршапат), которая прошла испытание временем и не разрушилась.

2. Необычный тип храма — «купольная галерея» без промежуточных несущих опор — Аручаванк (7 век, Талин) — очень большой храм, ушедший в землю на два метра. Здание утратило за века купол и позолоту стен, но сохранило часть фресок, а рядом находятся руины княжеского дворца.

3. Уникальный круглый трёхъярусный храм 7 века — храм Бдящих Ангелов (Звартноц). Центрально-купольная композиция храма вписана в круглое по периметру строение. Исключительным богатством отличался скульптурный орнамент наружных стен храма. Я расскажу его историю 📖, а также о результатах последних исследований, раскрывающих тайны его разрушения.

4. Архаичный вид базилики 4-5 века — храм Св. Григория в Ованаванке — праобраз готических храмов.

5. Купольный зал — храм Св. Карапета в Ованаванке.

6. И последний тип — крестово-купольная церковь Кармравор в Аштараке, которая простояла 14 веков в неизменном виде.