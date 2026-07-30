57 отзывов оставили туристы

Отправьтесь навстречу солнцу Араратской долины, древним монастырям и вкуснейшим винам Арени! Полюбуйтесь панорамами виноградников и огненными скалами. Проследите путь христианства в Армении в монастырях Хор Вирап и Нораванк, узнайте о принципах строительства армянских святынь и прикоснитесь к истории каменного века в пещере в Арени. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру и историю Армении

Описание экскурсии

Монастыри-символы Армении

Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами. Я буду останавливаться у впечатливших вас мест, чтобы вы смогли пофотографироваться и просто насладиться прогулками. У подножия Арарата, на берегу реки Аракс, окажетесь у мощных стен храма Хор Вирап и узнаете о древней столице Армении Арташате и роли Георгия Просветителя в развитии армянского христианства. Второй древний монастырский комплекс, Нораванк, восхитит гармонией рукотворного и природного: монастырь окружён отвесными красными скалами. Здесь вы услышите о религиозном значении комплекса в прошлом и настоящем и рассмотрите хачкары — традиционные каменные стеллы.

Лучшее армянское вино

Горный серпантин приведёт вас в край древних традиций армяского виноградарства — Арени. Мы заглянем на винный завод, где вы продегустируете несколько видов вина и откроете его особенности. По желанию заглянете в местную историческую достопримечательность — пещеру птиц, существующую более 5 тысяч лет. Гуляя по карстовым залам, вы услышите о раскопках, которые позволили найти древнейшие свидетельства первых поселений на этой территории.

Организационные детали