57 отзывов оставили туристы

🏛️ Посещение древних монастырей Хор Вирап и Нораванк
🍷 Дегустация лучших армянских вин в Арени
🗿 Узнаете о строительстве армянских святынь
🕵️♂️ Исследование древней пещеры в Арени
🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
Хор Вирап
Нораванк
Винный завод в Арени
Пещера птиц
Описание экскурсии
Монастыри-символы Армении
Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами. Я буду останавливаться у впечатливших вас мест, чтобы вы смогли пофотографироваться и просто насладиться прогулками. У подножия Арарата, на берегу реки Аракс, окажетесь у мощных стен храма Хор Вирап и узнаете о древней столице Армении Арташате и роли Георгия Просветителя в развитии армянского христианства. Второй древний монастырский комплекс, Нораванк, восхитит гармонией рукотворного и природного: монастырь окружён отвесными красными скалами. Здесь вы услышите о религиозном значении комплекса в прошлом и настоящем и рассмотрите хачкары — традиционные каменные стеллы.
Лучшее армянское вино
Горный серпантин приведёт вас в край древних традиций армяского виноградарства — Арени. Мы заглянем на винный завод, где вы продегустируете несколько видов вина и откроете его особенности. По желанию заглянете в местную историческую достопримечательность — пещеру птиц, существующую более 5 тысяч лет. Гуляя по карстовым залам, вы услышите о раскопках, которые позволили найти древнейшие свидетельства первых поселений на этой территории.
Организационные детали
Я заберу вас в Ереване и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Honda Elysion
Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни; входные билеты в пещеру — 1500 драмов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арутюн — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1437 туристов
Меня зовут Арутюн, родился и живу в Ереване. Занимаюсь туризмом с 2014 года и всегда стараюсь передать свои знания и любовь к моей родине — передать путешественникам самое ценное. И традиции, и историю, и легенды моего народа… С удовольствием проведу экскурсии по всем направлениям Армении.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 206 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
194
4
8
3
–
2
2
1
2
А
Андрей
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
+2
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Д
Дмитрий
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения на локациях. Спасибо Арутюну!
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Д
Диана
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное отношение и интересные рассказы. Его знания и энтузиазм сделали наш поход по-настоящему незабываемым.
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Анна
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным. рекомендуем только не кормить гостей на частной винодельне - очень не вкусно и долго! шашлык был резиновый, из свинины - один жир и прожилки, рыбу не дождались, забрали с собой.
+5
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Sergey
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была подана информация. Легко и непринужденно пролетел день.
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А
Александр
Все прошло отлично! Машина очень удобная, Арутюн подробно и интересно все рассказывал, отдельная благодарность гиду Арпине в пещере Арени.
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