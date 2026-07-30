57 отзывов оставили туристы

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Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении

Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Отправьтесь навстречу солнцу Араратской долины, древним монастырям и вкуснейшим винам Арени! Полюбуйтесь панорамами виноградников и огненными скалами.

Проследите путь христианства в Армении в монастырях Хор Вирап и Нораванк, узнайте о принципах строительства армянских святынь и прикоснитесь к истории каменного века в пещере в Арени.

Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру и историю Армении
4.9
206 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные панорамы Араратской долины
  • 🏛️ Посещение древних монастырей Хор Вирап и Нораванк
  • 🍷 Дегустация лучших армянских вин в Арени
  • 🗿 Узнаете о строительстве армянских святынь
  • 🕵️‍♂️ Исследование древней пещеры в Арени
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Нораванк
  • Винный завод в Арени
  • Пещера птиц

Описание экскурсии

Монастыри-символы Армении

Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами. Я буду останавливаться у впечатливших вас мест, чтобы вы смогли пофотографироваться и просто насладиться прогулками. У подножия Арарата, на берегу реки Аракс, окажетесь у мощных стен храма Хор Вирап и узнаете о древней столице Армении Арташате и роли Георгия Просветителя в развитии армянского христианства. Второй древний монастырский комплекс, Нораванк, восхитит гармонией рукотворного и природного: монастырь окружён отвесными красными скалами. Здесь вы услышите о религиозном значении комплекса в прошлом и настоящем и рассмотрите хачкары — традиционные каменные стеллы.

Лучшее армянское вино

Горный серпантин приведёт вас в край древних традиций армяского виноградарства — Арени. Мы заглянем на винный завод, где вы продегустируете несколько видов вина и откроете его особенности. По желанию заглянете в местную историческую достопримечательность — пещеру птиц, существующую более 5 тысяч лет. Гуляя по карстовым залам, вы услышите о раскопках, которые позволили найти древнейшие свидетельства первых поселений на этой территории.

Организационные детали

  • Я заберу вас в Ереване и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Honda Elysion
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни; входные билеты в пещеру — 1500 драмов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арутюн
Арутюн — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1437 туристов
Меня зовут Арутюн, родился и живу в Ереване. Занимаюсь туризмом с 2014 года и всегда стараюсь передать свои знания и любовь к моей родине — передать путешественникам самое ценное. И традиции, и историю, и легенды моего народа… С удовольствием проведу экскурсии по всем направлениям Армении.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 206 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
194
4
8
3
2
2
1
2
А
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍+2
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
Экскурсия познавательная и интересная, очень понравилась. Арутюн дружелюбный человек и замечательный гид. Машина комфортная. Спасибо, Арутюн! 🙏👍
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Д
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения на локациях. Спасибо Арутюну!
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения
Чудесное путешествие на юг Армении. Комфортная машина, доброжелательная атмосфера и учитываются все пожелания по времени нахождения
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Д
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное отношение и интересные рассказы. Его знания и энтузиазм сделали наш поход по-настоящему незабываемым.
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное
Увлекательная и информационная программа, красиво и интересно подано. Особенно хочу поблагодарить гида Арутяна за профессионализм, доброжелательное
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Анна
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
рекомендуем только не кормить гостей на частной винодельне - очень не вкусно и долго! шашлык был резиновый, из свинины - один жир и прожилки, рыбу не дождались, забрали с собой.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.+5
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
отличный маршрут, познавательная экскурсия, живописные места. путешествие было комфортным.
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Sergey
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была подана информация. Легко и непринужденно пролетел день.
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
Рекомендую, все было замечательно, машина удобная, чистая. Комфортно добрались во все запланированные места, очень интересно была
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А
Все прошло отлично!
Машина очень удобная, Арутюн подробно и интересно все рассказывал, отдельная благодарность гиду Арпине в пещере Арени.
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
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