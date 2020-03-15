57 отзывов оставили туристы

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Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении

Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

У этой экскурсии57 отзывов
4.89
Арутюн
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
Арутюн – Гид в Ереване
Отправьтесь навстречу солнцу Араратской долины, древним монастырям и вкуснейшим винам Арени! Вы полюбуетесь панорамами виноградников и огненными скалами.

Проследите путь христианства в Армении в монастырях Хор Вирап и Нораванк, узнаёте о принципах строительства армянских святынь и прикоснётесь к истории 📖 каменного века в пещере в Арени.
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении

Что вас ожидает

Монастыри-символы Армении
Из Еревана путь лежит в сторону великой библейской горы Арарат: по дороге вы полюбуетесь горными панорамами и холмистыми просторами. Я буду останавливаться у впечатливших вас мест, чтобы вы смогли пофотографироваться и просто насладиться прогулками. У подножия Арарата, на берегу реки Аракс, окажетесь у мощных стен храма Хор Вирап и узнаете о древней столице Армении Арташате и роли Георгия Просветителя в развитии армянского христианства. Второй древний монастырский комплекс, Нораванк, восхитит гармонией рукотворного и природного: монастырь окружён отвесными красными скалами. Здесь вы услышите о религиозном значении комплекса в прошлом и настоящем и рассмотрите хачкары — традиционные каменные стеллы.

Лучшее армянское вино
Горный серпантин приведёт вас в край древних традиций армяского виноградарства — Арени. Мы заглянем на винный завод, где вы продегустируете несколько видов вина и откроете его особенности. По желанию заглянете в местную историческую достопримечательность — пещеру птиц, существующую более 5 тысяч лет. Гуляя по карстовым залам, вы услышите о раскопках, которые позволили найти древнейшие свидетельства первых поселений на этой территории.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в Ереване и отвезу обратно
  • Экскурсия проводится на комфортабельном 8-местном автомобиле Honda Elysion

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане национальной кухни и входные билеты в пещеру — около 2$
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арутюн
Арутюн
Меня зовут Арутюн, родился и живу в Ереване. Занимаюсь туризмом с 2014 года и всегда стараюсь передать свои знания и любовь к моей родине — передать путешественникам самое ценное. И традиции, и историю, и легенды моего народа. . . С удовольствием проведу экскурсии по всем направлениям Армении.
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57 отзывов оставили туристы

15 марта 2020
Огромное спасибо нашему гиду Арутюну. Не сразу написал отзыв. Сначала банально забыл)), потом наслаждался воспоминаниями! Все было очень интересно, познавательно, эмоционально, увлекательно. Ну очень понравилось! Обязательно снова прилетим в Армению! И это все благодаря нашему гиду. Спасибо ему. Валерий.
Катенька
14 марта 2020
Хотелось бы поблагодарить Арутюна за прекрасную экскурсию. Очень спокойный, доброжелательный и приятный человек! Надёжный водитель, чувствуешь себя в машине очень комфортно и безопасно! Накормил, напоил и был очень тактичен! Благодарим за проведённое время!
11 марта 2020
9 марта посетили Хор Вирап; Нораванк и Арени с замечательным гидом Арутюном. Это была одна из самых запоминающихся экскурсий в Армении. Хор Вирап произвёл ошеломляющее впечатление. Арарат предстал перед нами во всей своей красе. Далее мы побывали в монастыре Нораванк. который также потряс своей неповторимой красотой находясь высоко в горах. Проделав немалый путь это стоило увидеть. На обратном пути мы побывали на дегустации в посёлке Арени где производят очень хорошее армянское вино. Вообщем экскурсия удалась, !!Вречатлений море. Особая благодарность нашему гиду Арутюну, который нам все рассказал и показал. ;а также угостил очень вкусными карабахскими пирогами и любезно предложил нам свой трансфер в аэропорт поскольку у нас в этот вечер был вылет домой: Было очень приятно общаться с этим человеком, Спасибо Арутюну и Армении за прекрасно проведённые дни!
3 марта 2020
Гид очень внимательный и учтивый. Не обременит Вас излишней информацией и выполнит все Ваши пожелания по ходу поездки.
2 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Обязательно посетите деревню с аистами! Сделали много отличных фото! А горы просто великолепны! Рекомендуем
Elena
26 февраля 2020
Великолепная поездка на юг Армении. Познавательно, красиво и вкусно! Арутюн очень аккуратный водитель, даже на крутых виражах горных дорог было совершенно спокойно и не страшно. Рассказ интересен и увлекателен. Завтрак с национальной карабахской выпечкой очень вкусно!!! Большое спасибо за этот день!
23 февраля 2020
Спасибо Арутюну за интересную комфортабельную поездку и хороший рассказ! Пирожки были изумительные, спасибо!
17 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, гид интересно рассказывет, отвечает на все вопросы, очень аккуратно водит автомобиль(что немаловажно на горных заснеженных дорогах). Гид встретил нас в аэропорту, а после экскурсии привез в отель, за 7 часов успели посетить все заявленные достопримечательности, продегустировать вино. В стоимость экскурсии вошел также весьма плотный "перекус" с национальными лепешками и кофе, так что обед нам даже не понадобился. Очень благодарны за гостеприимство и яркие впечатления от поездки.
3 февраля 2020
Экскурсия невероятно интересная. Арутюн, интересный собеседник и рассказчик, а также доброжелательный человек. Дегустация, местные угощения, пещера птиц и неописуемые пейзажи. Всем рекомендую.
30 января 2020
Были на экскурсии 4 января 2020. Сама экскурсия понравилась, рекомендуем посетить. Интересный маршрут, красивые места, посещение винодельни. Но была ложка дёгтя. Ни в коем случае не ходите обедать в ресторан рядом с пещерой. При такой вкуснейшей еды в Армении, много где были, везде было очень вкусно, там есть невозможно абсолютно. Заказывали разные блюда, кроме картошки все было несъедобно. Такого резинового шашлыка из говядины, который даже не резался, больше в Армении не видели. Истратите деньги и останетесь голодными! А сама экскурсия и гид 5 баллов.
Ещё 47 отзывов

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