Что вас ждет

Мы направимся на северо-восток Армении к озеру Севан.

Голубая жемчужина Армении — озеро Севан — одно из самых высокогорных пресноводных озер в мире. Очень поэтично отозвался об озере Максим Горький, приехавший в Армению в 30-х годах прошлого столетия: «Словно кусочек неба, упавший на землю среди гор». Изменчив цвет озера — от бирюзового до свинцово-серого. Бирюзовый — при ярком солнечном дне и свинцово-серый, когда моросит дождик.

Когда-то посреди озера был остров, но использование воды озера для орошения сельхозугодий и работы гидроэлектростанций привело к спуску воды и остров превратился в полуостров. В Севане водится форель — ишхан, что в переводе с армянского означает «князь-рыба». Есть и сиг, когда-то завезённый из Ладоги и великолепно прижившийся тут.

На полуострове посетим монастырь Севанаванк, построенный в 874 году набожной княгиней Мариам, дочерью армянского царя Ашота Железного. Можно и даже нужно отведать местные рыбные блюда — шашлык из сига и кебаб из раков.

В 25 км. от Севана наш следующий экскурсионный объект — Дилижан.

Город Дилижан находится на северо-востоке Армении в лесной зоне. Отделяется от остальной части Армении Памбакским хребтом, через который проложен тоннель. Проехав сквозь тоннель, мы попадаем в совершенно иной мир, резко контрастирующий с тем, что мы видели по дороге сюда.

Город расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря, в ущелье, по обе стороны от горной реки Агстев. Дилижан — бальнеологический курорт, с минеральным источниками, чистым воздухом, напоенным ароматом цветов. Здесь мы посетим этнографический квартал, где воссоздан облик старого Дилижана, и можем поучаствовать в мастер-классе у местного гончара.

В окрестностях Дилижана находятся два средневековых комплекса — Агарцин и Гошаванк.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Полезная информация.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

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