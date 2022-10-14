Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан

Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы

Во время пешеходной экскурсии мы пройдёмся по улицам колоритной столицы, посетим церковь Семи Ран и церковь Святого Знамения.

Увидим знаменитую Черную крепость, построенную в начале XIX века, когда Гюмри ещё назывался Александрополем, в честь императрицы Александры Фёдоровны.
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Армянская Швейцария: озеро Севан и Дилижан
Ближайшие даты:
14
окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Севанаванк
  • Озеро Севан
  • Город Дилижан
  • Агарцин
  • Гошаванк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы направимся на северо-восток Армении к озеру Севан.
Голубая жемчужина Армении — озеро Севан — одно из самых высокогорных пресноводных озер в мире. Очень поэтично отозвался об озере Максим Горький, приехавший в Армению в 30-х годах прошлого столетия: «Словно кусочек неба, упавший на землю среди гор». Изменчив цвет озера — от бирюзового до свинцово-серого. Бирюзовый — при ярком солнечном дне и свинцово-серый, когда моросит дождик.
Когда-то посреди озера был остров, но использование воды озера для орошения сельхозугодий и работы гидроэлектростанций привело к спуску воды и остров превратился в полуостров. В Севане водится форель — ишхан, что в переводе с армянского означает «князь-рыба». Есть и сиг, когда-то завезённый из Ладоги и великолепно прижившийся тут.
На полуострове посетим монастырь Севанаванк, построенный в 874 году набожной княгиней Мариам, дочерью армянского царя Ашота Железного. Можно и даже нужно отведать местные рыбные блюда — шашлык из сига и кебаб из раков.
В 25 км. от Севана наш следующий экскурсионный объект — Дилижан.
Город Дилижан находится на северо-востоке Армении в лесной зоне. Отделяется от остальной части Армении Памбакским хребтом, через который проложен тоннель. Проехав сквозь тоннель, мы попадаем в совершенно иной мир, резко контрастирующий с тем, что мы видели по дороге сюда.
Город расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря, в ущелье, по обе стороны от горной реки Агстев. Дилижан — бальнеологический курорт, с минеральным источниками, чистым воздухом, напоенным ароматом цветов. Здесь мы посетим этнографический квартал, где воссоздан облик старого Дилижана, и можем поучаствовать в мастер-классе у местного гончара.
В окрестностях Дилижана находятся два средневековых комплекса — Агарцин и Гошаванк.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.
  • Полезная информация.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туриста
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Летом иметь зонтики или кепи для защиты от солнца. Купальники
  • Если имеете желание провести время на пляже
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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