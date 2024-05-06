Горнолыжные туры – экскурсии в Ереване

Найдено 6 экскурсий в категории «Горнолыжные туры» в Ереване, цены от €130, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«В зимнее время у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Цахкадзор является одним из самых популярных горнолыжных курортов Армении»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Отдых в горах Цахкадзора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
«Горнолыжный сезон здесь длится примерно с 15 декабря по 15 марта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162138 за всё до 7 чел.
Новый горнолыжный курорт в Армении
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу
Начало: у вашего отеля
«Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    Мы в восторге от красоты храмов и природы Армении! С точки зрения комфорта всё прошло отлично!
  • V
    Vadim
    29 марта 2024
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    Благодарю уважаемого Георгия за доброжелательность и чудесную экскурсию в комфортном авто.
  • М
    Максим
    28 марта 2024
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    Нам понравилось. Георгий- профи и этим все сказано. Организация экскурсии, ее содержание, разные мелкие нюансы- все было сделано на высоком уровне. Нам
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    повезло с погодой- выдался ясный, солнечный, весенний день. Арарат и все другие горы, хребты и гряды были отлично видны. По-настоящему поразил Гехард. Небольшой по размеру, этот средневековый монастырь, высеченный в скале, реально одно из древних чудес света. Очень атмосферный, по-своему величественный, могучий и заставляющий относиться к себе с уважением. Счастье, что он сохранился до наших дней. И, безусловно, прекрасный Севан в окружении заснеженных вершин. Эту красоту будем вспоминать еще долго… Удивительная страна, потрясающие места, богатейшая история! Очень довольны собой, что не пожалели целого дня и выбрали эту поездку. Чего и вам желаем)))

  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
  • М
    Мария
    19 апреля 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
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    и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.

  • В
    Виталий
    18 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Первый раз были в Армении. Очень понравился тур. Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом, попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная.
  • С
    Семен
    13 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Спасибо за экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и содержание!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2023
    Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
    Экскурсия была очень насыщенной. Узнали многое из истории страны. Монастырский комплекс Кечарис прекрасен, советуем побывать в горнолыжный сезон в Цахкадзоре, а озеро Севан просто чудо природы.
  • М
    Марина
    10 января 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горнолыжные туры»

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  1. Армения от языческих храмов до снежных хребтов
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  3. Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
  4. Отдых в горах Цахкадзора
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Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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