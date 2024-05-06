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повезло с погодой- выдался ясный, солнечный, весенний день. Арарат и все другие горы, хребты и гряды были отлично видны. По-настоящему поразил Гехард. Небольшой по размеру, этот средневековый монастырь, высеченный в скале, реально одно из древних чудес света. Очень атмосферный, по-своему величественный, могучий и заставляющий относиться к себе с уважением. Счастье, что он сохранился до наших дней. И, безусловно, прекрасный Севан в окружении заснеженных вершин. Эту красоту будем вспоминать еще долго… Удивительная страна, потрясающие места, богатейшая история! Очень довольны собой, что не пожалели целого дня и выбрали эту поездку. Чего и вам желаем)))