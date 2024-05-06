1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«В зимнее время у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Цахкадзор является одним из самых популярных горнолыжных курортов Армении»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
«Горнолыжный сезон здесь длится примерно с 15 декабря по 15 марта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер на горнолыжный курорт «Майлер» из Еревана
С комфортом добраться до горнолыжного курорта и после катания вернуться в армянскую столицу
Начало: у вашего отеля
«Наш профессиональный дружелюбный водитель отвезёт вас на горнолыжный курорт «Майлер», подождёт и привезёт обратно в отель»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина6 мая 2024Мы в восторге от красоты храмов и природы Армении! С точки зрения комфорта всё прошло отлично!
- VVadim29 марта 2024Благодарю уважаемого Георгия за доброжелательность и чудесную экскурсию в комфортном авто.
- ММаксим28 марта 2024Нам понравилось. Георгий- профи и этим все сказано. Организация экскурсии, ее содержание, разные мелкие нюансы- все было сделано на высоком уровне. Нам
- ААндрей9 июня 2023Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
- ММария19 апреля 2023Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
- ВВиталий18 марта 2023Первый раз были в Армении. Очень понравился тур. Отдельное удовольствие - обед на озере Севан с чудесным видом, попробовали местную рыбу сиг, очень вкусная.
- ССемен13 марта 2023Спасибо за экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и содержание!
- ННадежда10 марта 2023Экскурсия была очень насыщенной. Узнали многое из истории страны. Монастырский комплекс Кечарис прекрасен, советуем побывать в горнолыжный сезон в Цахкадзоре, а озеро Севан просто чудо природы.
- ММарина10 января 2023Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горнолыжные туры»
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