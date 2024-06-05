Экскурсии в Дилижан из Еревана

Найдено 44 экскурсии в категории «Дилижан» в Ереване, цены от €31, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
114 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
31 за человека
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
138 отзывов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 185 за всё до 18 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
🚗 На машине
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
36 за человека
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170128 за всё до 3 чел.
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 320 за всё до 6 чел.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300270 за всё до 6 чел.
Жемчужины северо-востока Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
230 за всё до 4 чел.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Дилижане
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155132 за всё до 7 чел.
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
385 за всё до 6 чел.
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, Агарцин, озеро Парз, Мимино
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $119 за всё до 3 чел.
Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
Покоряя Тбилиси
Индивидуальная
14 часов
13 отзывов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Фотопрогулка
8 часов
12 отзывов
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
249 за всё до 4 чел.
Армянское море и древние монастыри
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Армянское море и древние монастыри
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на озеро Севан и горный курорт Дилижан за один день
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур на озеро Севан и горный курорт Дилижан за один день
Начало: Ваш адрес, если он в пределах Еревана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
Жемчужина Севан - Курортный Дилижан - Деревня моряков
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Жемчужина Севан - Курортный Дилижан - Деревня моряков
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Маленькая «Швейцария» в Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: в центре города
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Озеро Севан, Дилижан и древний монастырь Агартсин, Озеро Парз
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Севан, Дилижан и древний монастырь Агартсин, Озеро Парз
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $155 за всё до 3 чел.
Дилижан и озеро Севан
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дилижан и озеро Севан
Начало: По договоренности с гостем
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Индивидуальная
9 часов
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $180 за всё до 2 чел.
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$120 за всё до 3 чел.
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 190$171 за всё до 3 чел.
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты
18 июня в 06:00
19 июня в 06:00
350 за всё до 4 чел.
Джип-тур на гору Димац с пикником
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
    Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
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    рассказывала что-то интересное про Армению! Поездка в Дилижан и Цахкадзор выдалась очень насыщенная и интересная, все очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
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    услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
  • В
    Владислава
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
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    истории своей страны. Четко, внятно, понятно и по делу. Именно такими гидами и должны быть все: рассказать так, чтобы захотелось слушать еще. Красивая природа, отзывчивые и добрые люди, вкусная и здоровая еда, богатая история и культура Армении. Однозначно рекомендую Ашота👍🏼еще как и фотографа, безопасного водителя, приятного собеседника и организатора, сделает ваш отдых незабываемым и учтет все ваши пожелания.

    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дилижан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Озеро Севан и Дилижан за 1 день
  2. Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
  3. Лазурный Севан и зеленый Дилижан
  4. Красавица Армения: Севан и Дилижан
  5. Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дилижан" можно забронировать 44 экскурсии от 31 до 520 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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