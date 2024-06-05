1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €320 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Индивидуальная
8 часов
Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $119 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
14 часов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Армянское море и древние монастыри
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на озеро Севан и горный курорт Дилижан за один день
Начало: Ваш адрес, если он в пределах Еревана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Жемчужина Севан - Курортный Дилижан - Деревня моряков
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
9 часов
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: в центре города
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан, Дилижан и древний монастырь Агартсин, Озеро Парз
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дилижан и озеро Севан
Начало: По договоренности с гостем
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $180 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 190$171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты
18 июня в 06:00
19 июня в 06:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- ННаталья4 июня 2024Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
- ЯЯна4 июня 2024Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
- ИИван4 июня 2024Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ААнастасия3 июня 2024Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
- ВВладислава3 июня 2024Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дилижан»
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