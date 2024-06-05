🚌 На автобусе Групповая 8 часов 114 отзывов Озеро Севан и Дилижан за 1 день Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: У памятника Таманяну Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 31 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 138 отзывов Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке Начало: Любая локация в пределах Еревана от € 185 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 100 отзывов Красавица Армения: От Севана до Дилижана Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана Начало: У вашего отеля € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Трилогия Армении: курорты и монастыри Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 125 отзывов Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас Начало: Малый центр города от 197 € 158 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Групповая 7.5 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: дивная природа Армении Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона Начало: Площадь Республики Расписание: в пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 9 часов 35 отзывов Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу Начало: На проспекте Маштоца Расписание: в среду и воскресенье в 10:00 45 € 41 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: красоты армянской природы Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 29 отзывов Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии Начало: Из вашего отеля € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 7.5 часов 8 отзывов Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам Начало: У вашего отеля 170 € 128 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией Начало: У вашего отеля от € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 3 отзыва Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров 300 € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Жемчужины северо-востока Армении Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией) Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес... € 230 за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму 249 € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом 155 € 132 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Из Еревана в Тбилиси на 1 день Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан Начало: у вашего отеля € 385 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 38 отзывов Популярное предложение Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00 $ 33 за человека

Индивидуальная 8 часов 45 отзывов Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас Начало: Адрес вашего проживания Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00 от $ 119 за всё до 3 чел.

15% скидка Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: 24/7 от 220 $ 187 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 1 отзыв Альпийские луга и зелёные леса Дилижана Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе Начало: В вашей гостинице Расписание: ежедневно в 08:00 € 120 за человека

Индивидуальная 14 часов 13 отзывов Покоряя Тбилиси Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 520 за всё до 6 чел.

Фотопрогулка 8 часов 12 отзывов Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана Расписание: По договоренности $ 280 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу € 249 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Армянское море и древние монастыри Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Ежедневно с 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 $ 195 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Индивидуальный тур на озеро Севан и горный курорт Дилижан за один день Начало: Ваш адрес, если он в пределах Еревана Расписание: Ежедневно от $ 160 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Озеро Севан, национальный парк Дилиджан Начало: По договоренности $ 130 за всё до 5 чел.

Мини-группа 6 часов 6 отзывов Жемчужина Севан - Курортный Дилижан - Деревня моряков Начало: По договоренности с гостем $ 250 за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино Начало: Адрес вашего проживания от $ 116 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Маленькая «Швейцария» в Армении Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны Начало: в центре города € 170 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Озеро Севан, Дилижан и древний монастырь Агартсин, Озеро Парз Начало: Место вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 155 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Дилижан и озеро Севан Начало: По договоренности с гостем Расписание: По договоренности от $ 129 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин Начало: Адрес вашего проживания от $ 142 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Калейдоскоп Армении: Цахкадзор, Севан и «Маленькая Швейцария» - Дилижан Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно от $ 142 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов Севан - Дилижан - Монастырь Гошаванк - Ясное озеро - монастырь Агарцин Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 10:00 от $ 180 за всё до 2 чел.

🐴 Конные прогулки 20% скидка Индивидуальная 7 часов Прогулка верхом на лошадях в Дилижане Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 150 $ 120 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений € 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 12 часов Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот € 320 за всё до 4 чел.

10% скидка Фотопрогулка 8 часов Знакомство с Арменией: озеро Севан и Дилижан Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: 24/7 от 190 $ 171 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов Джип-тур на гору Димац с пикником Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями Начало: у вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.