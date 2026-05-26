2 отзыва оставили туристы

В этом маршруте соединились духовные святыни и природные красоты Армении. Вы проникнете в языческую символику храма Гарни и легенды христианского монастыря Гегард, «услышите» Симфонию камней, вдохновитесь видами с канатной дороги в горнолыжном Цахкадзоре, а после отведаете вкуснейшей форели на берегу заповедного озера Севан.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От язычества до христианства

Вы не только побываете в живописных местах Армении, но и поднимете её древнейшие культурные пласты. Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры. Вы узнаете историю разрушения и восстановления храма, прогуляетесь по окружающему его живописному саду, увидите древнюю баню, развалины одноименного замка и скалы с поэтичным названием Симфония камней.

Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды о Копье Судьбы, обнаруженном именно здесь, перенесетесь в эпоху, когда Гегард назывался Айраванком, полюбуетесь обрамляющими монастырь массивными хребтами.

Горные склоны Цахкадзора

Затем вы очутитесь в центре зимнего туризма Армении, который заслуживает внимания в любое время года. Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы, а по желанию еще и на квадроциклах. Если вы проголодаетесь, я посоветую хороший ресторан и дам время на обед.

Сакральное озеро Севан

Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу самого большого озера Кавказа, а на его берегу осмотрите древний монастырь Севанаванк, об истории которого я обязательно расскажу.

Организационные детали

Экскурсия проводится на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda

Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет:

Включено:

— Угощение в машине, кофе или чай

— Бесплатный Wi-Fi

— Встреча и доставка в отель

— Детское кресло

— Зарядки для телефонов

— Одноразовые приборы

— Одеяла, подушки и зонтики