2 отзыва оставили туристы

Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан
В этом маршруте соединились духовные святыни и природные красоты Армении.
Вы проникнете в языческую символику храма Гарни и легенды христианского монастыря Гегард, «услышите» Симфонию камней, вдохновитесь видами с канатной дороги в горнолыжном Цахкадзоре, а после отведаете вкуснейшей форели на берегу заповедного озера Севан.
Вы не только побываете в живописных местах Армении, но и поднимете её древнейшие культурные пласты. Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры. Вы узнаете историю разрушения и восстановления храма, прогуляетесь по окружающему его живописному саду, увидите древнюю баню, развалины одноименного замка и скалы с поэтичным названием Симфония камней. Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды о Копье Судьбы, обнаруженном именно здесь, перенесетесь в эпоху, когда Гегард назывался Айраванком, полюбуетесь обрамляющими монастырь массивными хребтами.
Горные склоны Цахкадзора
Затем вы очутитесь в центре зимнего туризма Армении, который заслуживает внимания в любое время года. Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы, а по желанию еще и на квадроциклах. Если вы проголодаетесь, я посоветую хороший ресторан и дам время на обед.
Сакральное озеро Севан
Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу самого большого озера Кавказа, а на его берегу осмотрите древний монастырь Севанаванк, об истории которого я обязательно расскажу.
Организационные детали
Экскурсия проводится на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda
Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии
Что входит в стоимость, а что — нет:
Включено: — Угощение в машине, кофе или чай — Бесплатный Wi-Fi — Встреча и доставка в отель — Детское кресло — Зарядки для телефонов — Одноразовые приборы — Одеяла, подушки и зонтики
Не включено: — Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан — Билеты в Языческий храм Гарни — 1500 драмов и канатку Цахкадзора — 3000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда, читать дальшеуменьшить
как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане.
Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
2
3
–
2
–
1
1
Е
Егиазарян
Просто 10/10🙏🏻
Всё прошло идеально. Никаких задержек. Георгий - настоящий профессионал, ас своего дела и человек, который реально горит своей страной. Места, история, виды - всё просто потрясающе!
Огромное спасибо за подробные легенды, без сухого занудства, а с душой и юмором 🔥
Мы вернулись с перезагруженной головой и тысячей фото на память🤩
Совет: Обязательно берите с собой ветровку (даже весной-летом) и удобные кроссовки.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Безумно понравился день, который мы провели вместе с Георгием Георгий настоящий профессионал своего дела. На высшем уровне рассказал все про места, которые мы посетили, а также рассказал в принципе все читать дальшеуменьшить
ключевые моменты в истории Армении. Рассказал также мифы и легенды, связанные со страной и с Араратом! Благодаря дню, который мы провели с Георгием, мы ознакомились с культурой и наследием Армении, познакомились с местной кухней и получили рекомендации относительно нашего последующего времяпрепровождения в стране. Если можно было бы поставить оценку выше, я бы это сделала!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Георгий провел для нас замечательную экскурсию, буду рекомендовать друзьям! Всё было хорошо распланировано по времени, насыщенно, интересно. У Георгия потрясающие исторические знания, а также он чуткий эмпатичный собеседник и очень приятный человек. И моя маленькая дочь и родители были в восторге от этой поездки. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
«дорогой Георгий, ты хороший и добрый, пусть у тебя будет много шариков и друзей»-Маша 5 лет:)
прекрасная, продуманная экскурсия по знаковым местам Армении! неспешная и искренняя, как и сама страна!
у Георгия читать дальшеуменьшить
прекрасная дикция и голос, информация преподносится так, что запоминается мгновенно! в авто все продумано до мелочей, чтобы отдых был приятным.
наша семья благодарит Георгия за организацию этого насыщенного впечатлениями дня!
p.s: на Севане попали на Службу в Храме Апостолов, до слез!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Посетили Армению первый раз. Предложений по экскурсиям очень много! Как выбрать гида? Нам очень повезло! Наш гид Георгий оказался настоящим профессионалом и просто очень хорошим человеком! Его знания по истории Армении впечатляют! Перекрасный рассказчик,очень доброжелательный, После первой экскурсии взяли ещё одну. Комфортабельный минивэн Мерседес сделал наши поездки ещё более приятными! Всем рекомендуем этого гида! Георгий,огромное спасибо! Семья из Екатеринбурга.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Хотелось бы сказать огромное спасибо Георгию за экскурсию, маршрут составлен прекрасно, с точным соблюдением времени. Отдельно хотелось бы поблагодарить за то, что Георгий немного изменил маршрут, исходя из наших пожеланий, читать дальшеуменьшить
а также предлагал нам остановится в красивых местах для красивых фотографий. В результате, мы остались в полном восторге. Условия в машине максимально комфортные, Георгий прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Места, по которым проходит данная экскурсия, впечатлили своей красотой, мы очень рекомендуем выбрать данный тур!))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Армения от языческих храмов до снежных хребтов»