2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

От язычества до христианства

Вы не только побываете в живописных местах Армении, но и поднимете её древнейшие культурные пласты. Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры. Вы узнаете историю разрушения и восстановления храма, прогуляетесь по окружающему его живописному саду, увидите древнюю баню, развалины одноименного замка и скалы с поэтичным названием Симфония Камней. Кроме того, при желании вы сможете отобедать, приготовить на мастер-классе лаваш или попробовать себя в гончарном и ковровом деле.

Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды о Копье Судьбы, обнаруженном именно здесь, перенесетесь в эпоху, когда Гегард назывался Айраванком, полюбуетесь обрамляющими монастырь массивными хребтами.

Горные склоны Цахкадзора

Затем вы очутитесь в центре зимнего туризма Армении, который заслуживает внимания в любое время года. Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на лыжах, вездеходах или знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы.

Сакральное озеро Севан

Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу самого большого озера Кавказа, а на его берегу осмотрите древний монастырь Севанаванк, об истории которого я обязательно расскажу. А если к этому времени вы проголодаетесь, мы заглянем в ресторан у кромки Севана, где вы сможете отведать знаменитую местную форель.