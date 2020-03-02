2 отзыва оставили туристы

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Армения от языческих храмов до снежных хребтов

Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

135 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Георгий
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Георгий – Гид в Ереване
В этом маршруте соединились духовные святыни и природные красоты Армении.

Вы проникнете в языческую символику храма Гарни и легенды христианского монастыря Гегард, «услышите» Симфонию Камней, вдохновитесь видами с канатной дороги в горнолыжном Цахкадзоре, а после отведаете вкуснейшей форели на берегу заповедного озера Севан.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов

Что вас ожидает

От язычества до христианства
Вы не только побываете в живописных местах Армении, но и поднимете её древнейшие культурные пласты. Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры. Вы узнаете историю разрушения и восстановления храма, прогуляетесь по окружающему его живописному саду, увидите древнюю баню, развалины одноименного замка и скалы с поэтичным названием Симфония Камней. Кроме того, при желании вы сможете отобедать, приготовить на мастер-классе лаваш или попробовать себя в гончарном и ковровом деле.
Следующее открытие — древний христианский монастырь Гегард в скале, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды о Копье Судьбы, обнаруженном именно здесь, перенесетесь в эпоху, когда Гегард назывался Айраванком, полюбуетесь обрамляющими монастырь массивными хребтами.

Горные склоны Цахкадзора
Затем вы очутитесь в центре зимнего туризма Армении, который заслуживает внимания в любое время года. Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на лыжах, вездеходах или знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы.

Сакральное озеро Севан
Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении. Вы ощутите умиротворяющую атмосферу самого большого озера Кавказа, а на его берегу осмотрите древний монастырь Севанаванк, об истории которого я обязательно расскажу. А если к этому времени вы проголодаетесь, мы заглянем в ресторан у кромки Севана, где вы сможете отведать знаменитую местную форель.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном автомобиле Mercedes-Benz

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: угощения с чаем и кофе, бесплатный WiFi, детские авто-кресла, наушники и зарядки для android и iphone, одеяла, подушки, 4 зонта, одноразовые приборы, салфетки, прокат сигвея.
  • Дополнительные расходы: перерыв на ужин. Время на перекус заложено в экскурсии, я отвезу вас в то место, которое придется вам по вкусу.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Георгий, я индивидуальный гид и владелец туристической компании. Вот уже больше пяти лет я занимаюсь организацией экскурсий и стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Армении. Ваш комфорт — мой высший приоритет, поэтому экскурсии проходят на новых автомобилях Mercedes c профессиональными водителями. Ни о чем не беспокойтесь и наслаждайтесь увлекательным приключением!
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2 отзыва оставили туристы

2 марта 2020
Влюбиться в Армению за один день! Спасибо Георгию за познавательную и увлекательную экскурсии !! Время прошло незаметно! Планируем теперь поехать в сентябре и обязательно взять новую экскурсии у Георгия !
23 февраля 2020
Замечательная авто-экскурсия! Комфортабельный автомобиль и компетентный гид. Посетили значимые места, увидели горы и покатались на канатке. А самый восторг- это озеро Севан! Там же гид нам организовал наивкуснейший обед с шикарным видом на горы и озеро👍

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