Тигран проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путь к озеру Севан

Час пути от Еревана пролетит незаметно: вы насладитесь прекрасными пейзажами, услышите о вулканическом стекле — или, как называли его в древности, «ногте Сатаны». Мы можем сделать остановку там, где порода выглядывает на поверхность, и собрать несколько кусочков на память.

Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря 🌊. Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест. Любуясь захватывающими видами, проедем по заброшенной дороге, с которой открывается отличный ракурс на озеро.

Молокане, домики Дилижана и монастырь, утопающий в зелени

Далее направимся в сторону города Дилижан, но не как все, через тоннель (он ждет нас на обратном пути), а по старой дороге, через горы ⛰️ и село Семёновка. Эту деревню основали молокане, русские староверы — сегодня это второе по численности национальное меньшинство в Армении. Я расскажу об их жизни, а если вы захотите, сможете ближе познакомиться с их бытом: за дополнительную плату мы отправимся в деревню Фиолетово, где сейчас обитают молокане, и навестим одну из их гостеприимных семей. Вы пообедаете и полакомитесь русскими блинами, пирожками и чаем из самовара. Или же я могу организовать для вас мастер-класс по работе с глиной на гончарном круге.

В самом Дилижане мы посетим «Старый город» — живописную реставрацию одной из старых улочек. Я помогу разглядеть отзвуки разных культур в его архитектуре. А после мы навестим памятник трем главным героям фильма Мимино.

Финальная точка нашего маршрута — монастырь Агарцин 10-13 веков, построенный из светлого травертина, у стен которого мы поговорим о религии в Армении.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию ⛳ надо минимум за три дня.

На обед мы остановимся в одном из колоритных ресторанов на берегах озера Севан либо в городе Дилижан. Средний чек: 4. 000-5. 000 армянских драмов