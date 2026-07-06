Тигран проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время озеро Севан и окрестности Дилижана особенно живописны, погода тёплая и комфортная для прогулок и экскурсий. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В остальное время года, хотя и можно посетить эти места, погодные условия могут быть менее благоприятными для полного наслаждения природой и архитектурой.

Это путешествие по Армении сочетает в себе природные красоты и архитектурные памятники. Участники увидят озеро Севан, посетят монастыри Севанаванк и Агарцин, прогуляются по старинным улочкам Дилижана. При желании можно заглянуть в село, где живут молокане, и отведать блюда в их гостеприимной семье. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю региона, наслаждаясь захватывающими видами и атмосферой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к озеру Севан

Час пути от Еревана пролетит незаметно: вы насладитесь прекрасными пейзажами, услышите о вулканическом стекле — или, как называли его в древности, «ногте Сатаны». Мы можем сделать остановку там, где порода выглядывает на поверхность, и собрать несколько кусочков на память.

Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест.

Молокане, домики Дилижана и монастырь, утопающий в зелени

Далее направимся в сторону города Дилижан, но не как все, через тоннель (он ждет нас на обратном пути), а по старой дороге, через горы и село Семёновка. Эту деревню основали молокане, русские староверы — сегодня это второе по численности национальное меньшинство в Армении. Я расскажу об их жизни, а если вы захотите, сможете ближе познакомиться с их бытом: за дополнительную плату мы отправимся в деревню Фиолетово, где сейчас обитают молокане, и навестим одну из их гостеприимных семей. Вы пообедаете и полакомитесь русскими блинами, пирожками и чаем из самовара.

В самом Дилижане мы посетим «Старый город» — живописную реставрацию одной из старых улочек. Я помогу разглядеть отзвуки разных культур в его архитектуре.

А после мы навестим памятник трем главным героям фильма Мимино. Финальная точка нашего маршрута — монастырь Агарцин 10-13 веков, построенный из светлого травертина, у стен которого мы поговорим о религии в Армении.

Организационные детали

Оплата также возможна и в местной валюте

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию надо минимум за три дня.

На обед мы остановимся в одном из колоритных ресторанов на берегах озера Севан либо в городе Дилижан. Средний чек: 6000-7000 драмов

Дополнительные опции (по желанию)

Посещение семьи молокан: доплата 10 000 драмов, плюс 4000-8000 драмов с человека за угощение

Продление программы с посещением фермы в лесу, где занимаются разведением благородных оленей с целью восстановления их популяции — 1000 драмов за вход на ферму + 5000 драмов за дополнительное время экскурсии

Продление программы с посещением озера Парз, где можно полетать на зиплайне и покататься на лодках — + 5000 драмов за дополнительное время экскурсии

Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке с гидом

Опции доступны во все дни, кроме воскресенья, при наличии свободных часов.