Тигран проводит ещё 2 экскурсии

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Лазурный Севан и зеленый Дилижан

Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан

Тигран
Тигран – представитель из Еревана
Это путешествие сочетает в себе природные красоты Армении, архитектурные памятники и знакомство с культурой национального меньшинства страны — молокан.

Вы полюбуетесь видами озера Севан, услышите о монастырях Севанаванк и Агарцин, пройдете по уютным улочкам Дилижана, а при желании посетите село, где живут молокане, и пообедаете в кругу их гостеприимной семьи.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От €150 за экскурсию

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Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан

Что вас ожидает

Путь к озеру Севан
Час пути от Еревана пролетит незаметно: вы насладитесь прекрасными пейзажами, услышите о вулканическом стекле — или, как называли его в древности, «ногте Сатаны». Мы можем сделать остановку там, где порода выглядывает на поверхность, и собрать несколько кусочков на память.
Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря 🌊. Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест. Любуясь захватывающими видами, проедем по заброшенной дороге, с которой открывается отличный ракурс на озеро.

Молокане, домики Дилижана и монастырь, утопающий в зелени
Далее направимся в сторону города Дилижан, но не как все, через тоннель (он ждет нас на обратном пути), а по старой дороге, через горы ⛰️ и село Семёновка. Эту деревню основали молокане, русские староверы — сегодня это второе по численности национальное меньшинство в Армении. Я расскажу об их жизни, а если вы захотите, сможете ближе познакомиться с их бытом: за дополнительную плату мы отправимся в деревню Фиолетово, где сейчас обитают молокане, и навестим одну из их гостеприимных семей. Вы пообедаете и полакомитесь русскими блинами, пирожками и чаем из самовара. Или же я могу организовать для вас мастер-класс по работе с глиной на гончарном круге.
В самом Дилижане мы посетим «Старый город» — живописную реставрацию одной из старых улочек. Я помогу разглядеть отзвуки разных культур в его архитектуре. А после мы навестим памятник трем главным героям фильма Мимино.
Финальная точка нашего маршрута — монастырь Агарцин 10-13 веков, построенный из светлого травертина, у стен которого мы поговорим о религии в Армении.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
  • Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию ⛳ надо минимум за три дня.
  • На обед мы остановимся в одном из колоритных ресторанов на берегах озера Севан либо в городе Дилижан. Средний чек: 4. 000-5. 000 армянских драмов

Дополнительные опции (по желанию)
  • Посещение семьи молокан: 4. 000-8. 000 армянских драмов с человека
  • Мастер-класс по работе с глиной — 3. 000 армянских драмов с человека
  • Эти опции возможны во все дни, кроме воскресенья, при наличии свободных часов.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Лазурный Севан и зеленый Дилижан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тигран
Тигран
Мне 35. Разговариваю по-русски без акцента!) Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь третий год: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т. д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
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Тигран проводит ещё 2 экскурсии

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