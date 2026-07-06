Тигран проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Армении: озеро Севан, монастыри и уютный Дилижан. Узнайте о молоканах и насладитесь местной кухней
Это путешествие по Армении сочетает в себе природные красоты и архитектурные памятники.
Участники увидят озеро Севан, посетят монастыри Севанаванк и Агарцин, прогуляются по старинным улочкам Дилижана. При желании можно заглянуть в село, где живут молокане, и отведать блюда в их гостеприимной семье.
Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю региона, наслаждаясь захватывающими видами и атмосферой
Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время озеро Севан и окрестности Дилижана особенно живописны, погода тёплая и комфортная для прогулок и экскурсий. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В остальное время года, хотя и можно посетить эти места, погодные условия могут быть менее благоприятными для полного наслаждения природой и архитектурой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Севанаванк
Агарцин
Старый город Дилижана
Описание экскурсии
Путь к озеру Севан
Час пути от Еревана пролетит незаметно: вы насладитесь прекрасными пейзажами, услышите о вулканическом стекле — или, как называли его в древности, «ногте Сатаны». Мы можем сделать остановку там, где порода выглядывает на поверхность, и собрать несколько кусочков на память.
Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест.
Молокане, домики Дилижана и монастырь, утопающий в зелени
Далее направимся в сторону города Дилижан, но не как все, через тоннель (он ждет нас на обратном пути), а по старой дороге, через горы и село Семёновка. Эту деревню основали молокане, русские староверы — сегодня это второе по численности национальное меньшинство в Армении. Я расскажу об их жизни, а если вы захотите, сможете ближе познакомиться с их бытом: за дополнительную плату мы отправимся в деревню Фиолетово, где сейчас обитают молокане, и навестим одну из их гостеприимных семей. Вы пообедаете и полакомитесь русскими блинами, пирожками и чаем из самовара.
В самом Дилижане мы посетим «Старый город» — живописную реставрацию одной из старых улочек. Я помогу разглядеть отзвуки разных культур в его архитектуре.
А после мы навестим памятник трем главным героям фильма Мимино. Финальная точка нашего маршрута — монастырь Агарцин 10-13 веков, построенный из светлого травертина, у стен которого мы поговорим о религии в Армении.
Организационные детали
Оплата также возможна и в местной валюте
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию надо минимум за три дня.
На обед мы остановимся в одном из колоритных ресторанов на берегах озера Севан либо в городе Дилижан. Средний чек: 6000-7000 драмов
Дополнительные опции (по желанию)
Посещение семьи молокан: доплата 10 000 драмов, плюс 4000-8000 драмов с человека за угощение
Продление программы с посещением фермы в лесу, где занимаются разведением благородных оленей с целью восстановления их популяции — 1000 драмов за вход на ферму + 5000 драмов за дополнительное время экскурсии
Продление программы с посещением озера Парз, где можно полетать на зиплайне и покататься на лодках — + 5000 драмов за дополнительное время экскурсии
Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке с гидом
Опции доступны во все дни, кроме воскресенья, при наличии свободных часов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любая локация в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2009 туристов
Барев дзез или здравствуйте!) Я Тигран. Разговариваю по-русски без акцента!) Сертифицированный винный гид. Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но читать дальшеуменьшить
вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь немало лет: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т. д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 193 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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NIKITA
Была просто супер-экскурсия! Возил и рассказывал нам экскурсовод по имени Гор. Для всех кто только начинает путешествие по Армении: наличие гида с авто - идеальное решение. Очень много тонкостей где читать дальшеуменьшить
можно/нельзя ехать и парковаться. Нюансы даже в мелочах: как лучше построить маршрут с точки зрения тайминга.
Очень рекомендую!
П. С. Фоток практически нет, зато снимал много видео. Скрины уж делать не буду, просто поверьте - это здорово!
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Екатерина
Тигран- замечательный собеседник и проводник по истории своей страны. Мы впечатлены и очень признательны за отлично организованную поездку, внимание к деталям, погружение в историю на любой уровень сложности и самое главное- за искреннюю любовь к своей Родине, её культуре и истории. . Прекрасный день- в прекрасной компании, благодарим от сердца! 🙏
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К
Ксения
Мы провели невероятно крутой день с Тиграном. Я второй раз в Армении, влюбилась в нее еще больше благодаря сегодняшнему дню. Севан - место силы. Дилижан - уют, потрясающие виды, вкусные рестораны. Даже Арарат посчастливилось увидеть в этот зимний день. Тигран очень профессионален, у него богатейшие знания и огромная любовь к своей стране. Благодарны ему за этот день, обязательно вернемся еще
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Мария
Были в Армении в сентябре, незабываемое путешествие. Спасибо нашему гиду Гору и организатору Тиграну, которые влюблены в свое дело.
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А
Антон
Хотим выразить благодарность Тиграну за отличную организацию, Ашоту за интереснейшую, познавательную и вкусную экскурсию! Несмотря на капризы погоды все было душевно, тепло и интересно! Вернемся обязательно!
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Г
Галина
спасибо Тиграну за такой увлекательный маршрут, сразу подстроился под наш ритм, успели все посмотреть и вкусно пообедать.
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