Что вас ожидает:

Одна из древних церквей в мире

Тур начнется с посещения церкви Св. Рипсиме, построенной на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире. В 5 минутах дальше следующая остановка — церковь VII века Св. Гаяне. Гаяне была настоятельницей Рипсиме и разделила с ней ее трагическую судьбу.

Первый в мире христианский Собор

Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа.

На обратном пути в Ереван, вы сделаете конечную остановку в Звартноце — еще одном прекрасном храме VII века, который включен в список наследия ЮНЕСКО. На самом деле, все церкви, входящие в тур, перечислены к культурным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важная информация: