Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц

Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор

Индивидуальная
Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор.

Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире! Само слово означает «место, куда сошел единородный Сын Божий».

Кроме этого, мы заедем еще в несколько старинных храмов, которые безусловно покорят ваше сердце.
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне) , Храм Звартноц

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Св. Гаяне
  • Церковь Св. Рипсиме
  • Кафедральный собор
  • Храм Звардноц

Что вас ожидает:

    Одна из древних церквей в мире
    Тур начнется с посещения церкви Св. Рипсиме, построенной на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире. В 5 минутах дальше следующая остановка — церковь VII века Св. Гаяне. Гаяне была настоятельницей Рипсиме и разделила с ней ее трагическую судьбу.

    Первый в мире христианский Собор

    Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа.
    На обратном пути в Ереван, вы сделаете конечную остановку в Звартноце — еще одном прекрасном храме VII века, который включен в список наследия ЮНЕСКО. На самом деле, все церкви, входящие в тур, перечислены к культурным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и подходящую для посещения храмов и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и подходящую для посещения храмов и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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