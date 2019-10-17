26 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История 📖 христианства от истоков

Эта экскурсия ⛳ — не просто тур по многочисленным храмам и церквям, коих на территории страны невообразимое множество, но настоящее путешествие по местам христианского наследия, которому более 1700 лет. Вы буквально почувствуете дыхание прошлого, оказавшись в тени священных обителей и стен древних городов, узнаете о том, как укоренялась религия в Армении, и увидите, как христианское прошлое способствовало тому, чтобы город 🏙️ Вагаршапат (Эчмиадзин) стал одним из главных культурных центров Армении.

Храм Бдящих Ангелов — Звартноц

Вы посетите руины древнего храма Звартноц, на месте которого сегодня открыт археологический музей-заповедник. Несколько веков назад землетрясение разрушило храм — монументальное трёхъярусное сооружение, но и сегодня оно поражает своей мощью и в то же время воздушностью. Вы поймёте, насколько грандиозным был Звартноц, как только взглянете на его частично реконструированный архитектурный каркас.

Эчмиадзин — колыбель христианства

Город 🏙️ Эчмиадзин — резиденция армянского патриарха, католикоса всех армян, и центр Армянской Апостольской церкви. Вы узнаете, почему армяне верят, что Эчмиадзин — это благословенное богом место и как это связано с его названием, побываете в Музее христианства и прогуляетесь 👣 по парку на территории кафедрального собора. Увидите древние храмы в честь первых христианок-мучениц, здание семинарии XIX века, где ныне расположился Художественный музей 🖼, и посмотрите на новый, современный Эчмиадзин, живущий полноценной жизнью культурно богатого города.

Город-крепость Мецамор

Наш путешествие затронет и период древнейшей истории 📖 — вы побываете в городе Мецамор, уникальном памятнике мировой культуры. Здесь находится одна из первых медеплавилен, которые дошли до наших дней. Вы увидите хорошо сохранившиеся доменную печь и котлы, где наши предки плавили медь, бронзу и железо, а также древнейшую обсерваторию и познакомитесь с открытиями мецаморцев, запечатлёнными в наскальной живописи.

Организационные детали