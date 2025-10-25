26 отзывов оставили туристы

На этой экскурсии вы проследите весь путь армянской христианской традиции — от самой колыбели до её расцвета и современности. Побываете в Эчмиадзине — колыбели религии. Постоите у руин одного из грандиознейших храмов. И заглянете в город-крепость, где жили предки первых армянских христиан. И насладитесь не только красотой архитектуры и аурой прошлого, но и природой Армении.
Описание экскурсии
Древний храм Звартноц
Несколько веков назад землетрясение разрушило монументальное трёхъярусное сооружение и до нас дошли лишь руины, но и они поражает своей мощью и воздушностью. Вы поймёте, насколько грандиозным был Звартноц, как только взглянете на его частично реконструированный архитектурный каркас.
Эчмиадзин — колыбель христианства
- Вы узнаете, почему армяне верят, что Эчмиадзин — это благословенное богом место и как это связано с его названием
- Побываете в Музее христианства и прогуляетесь по парку на территории кафедрального собора
- Увидите древние храмы в честь первых христианок-мучениц, здание семинарии 19 века, где ныне расположился Художественный музей
- И посмотрите на новый, современный Эчмиадзин, живущий полноценной жизнью культурно богатого города
Город-крепость Мецамор
Наш путешествие затронет и период древнейшей истории. Вы рассмотрите хорошо сохранившиеся доменную печь и котлы, где плавили медь, бронзу и железо, а также древнейшую обсерваторию. И познакомитесь с открытиями мецаморцев, запечатлёнными в наскальной живописи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Мецамор — 1500 драмов за чел. и входные билеты в Звартноц: взрослые — 1500 драмов, студенты, пенсионеры — 750 драмов, дети до 12 бесплатно
- Время в пути из Еревана в одну сторону — около часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
W
Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием Армении. Звартноц и Эчмиадзин - объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
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Здравствуйте!
Огромное спасибо Тиграну за пополнение наших познаний. Прекрасный мужчина с огромным багажом знаний и опыта. Хотите знать всё об Армении и не только, вам исключительно лишь к Тиграну. Очень насыщенная,
Огромное спасибо Тиграну за пополнение наших познаний. Прекрасный мужчина с огромным багажом знаний и опыта. Хотите знать всё об Армении и не только, вам исключительно лишь к Тиграну. Очень насыщенная,
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А
Спасибо большое Тиграну за просто прекрасную экскурсию! Гид очень интересно и логично преподнес информацию. Мы были очень приятно поражены широтой знаний гида, получили ответы на все наши вопросы и замечательно провели время. Однозначно рекомендую тем, кто хочет узнать больше об Армении и ее истории!
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Е
Если Вам повезет, и вы сможете попасть на экскурсию к Тиграну, вы настоящий счастливчик! Более глубоких знаний истории Армении мы не встречали. Тигран не гид, он гораздо больше чем гид.
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Н
Были на экскурсии 4 августа 2019. Нас 5 человек. Нашим гидом был Тавров- сын Тиграна. По нашей просьбе он помог заказать экскурсию на завод Арарат. А потом мы поехали по
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И
Мы с подругами (нас было четверо) были в Армении 7 дней, с 4 по 10 мая. За эти дни посетили много экскурсий. и от поездки остались самые теплые и незабываемые
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