26 отзывов оставили туристы

На этой экскурсии вы проследите весь путь армянской христианской традиции — от самой колыбели до её расцвета и современности. Побываете в Эчмиадзине — колыбели религии. Постоите у руин одного из грандиознейших храмов. И заглянете в город-крепость, где жили предки первых армянских христиан. И насладитесь не только красотой архитектуры и аурой прошлого, но и природой Армении.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний храм Звартноц

Несколько веков назад землетрясение разрушило монументальное трёхъярусное сооружение и до нас дошли лишь руины, но и они поражает своей мощью и воздушностью. Вы поймёте, насколько грандиозным был Звартноц, как только взглянете на его частично реконструированный архитектурный каркас.

Эчмиадзин — колыбель христианства

Вы узнаете, почему армяне верят, что Эчмиадзин — это благословенное богом место и как это связано с его названием

Побываете в Музее христианства и прогуляетесь по парку на территории кафедрального собора

Увидите древние храмы в честь первых христианок-мучениц, здание семинарии 19 века, где ныне расположился Художественный музей

И посмотрите на новый, современный Эчмиадзин, живущий полноценной жизнью культурно богатого города

Город-крепость Мецамор

Наш путешествие затронет и период древнейшей истории. Вы рассмотрите хорошо сохранившиеся доменную печь и котлы, где плавили медь, бронзу и железо, а также древнейшую обсерваторию. И познакомитесь с открытиями мецаморцев, запечатлёнными в наскальной живописи.

Организационные детали