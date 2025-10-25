26 отзывов оставили туристы

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По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц

Из Еревана - к стенам святых обителей и древних городов
На этой экскурсии вы проследите весь путь армянской христианской традиции — от самой колыбели до её расцвета и современности. Побываете в Эчмиадзине — колыбели религии. Постоите у руин одного из грандиознейших храмов. И заглянете в город-крепость, где жили предки первых армянских христиан. И насладитесь не только красотой архитектуры и аурой прошлого, но и природой Армении.
5
41 отзыв
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц

Описание экскурсии

Древний храм Звартноц

Несколько веков назад землетрясение разрушило монументальное трёхъярусное сооружение и до нас дошли лишь руины, но и они поражает своей мощью и воздушностью. Вы поймёте, насколько грандиозным был Звартноц, как только взглянете на его частично реконструированный архитектурный каркас.

Эчмиадзин — колыбель христианства

  • Вы узнаете, почему армяне верят, что Эчмиадзин — это благословенное богом место и как это связано с его названием
  • Побываете в Музее христианства и прогуляетесь по парку на территории кафедрального собора
  • Увидите древние храмы в честь первых христианок-мучениц, здание семинарии 19 века, где ныне расположился Художественный музей
  • И посмотрите на новый, современный Эчмиадзин, живущий полноценной жизнью культурно богатого города

Город-крепость Мецамор

Наш путешествие затронет и период древнейшей истории. Вы рассмотрите хорошо сохранившиеся доменную печь и котлы, где плавили медь, бронзу и железо, а также древнейшую обсерваторию. И познакомитесь с открытиями мецаморцев, запечатлёнными в наскальной живописи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Мецамор — 1500 драмов за чел. и входные билеты в Звартноц: взрослые — 1500 драмов, студенты, пенсионеры — 750 драмов, дети до 12 бесплатно
  • Время в пути из Еревана в одну сторону — около часа

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием Армении. Звартноц и Эчмиадзин - объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием
Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием
Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием
Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием
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Татьяна
Здравствуйте!
Огромное спасибо Тиграну за пополнение наших познаний. Прекрасный мужчина с огромным багажом знаний и опыта. Хотите знать всё об Армении и не только, вам исключительно лишь к Тиграну. Очень насыщенная,
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последовательная экскурсия. На любой вопрос последует интересный развернутый ответ, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Тигран знает абсолютно всё!
Спасибо большое, Вам, Тигран, за возможность прикоснуться к истории Армении! Все уложилось в памяти.
Дай Бог Вам, Тигран, здоровья, долгих, интересных и насыщенных прекрасными событиями лет, гордитесь Вашими детьми и внуками! Мы, четыре девушки из Санкт-Петербурга, Вас благодарим за Ваше бесценное время и интереснейшее повествование о такой замечательной стране как Армения и ее истории.
Отдельное и огромное спасибо девушке-эксурсоводу в Метсамор! Очень увлеченная своим делом, красивая и умная! Мы, конечно, не все запомнили, но истории украшений прочно остались в памяти. Спасибо всем сотрудникам этого загадочного места, с которого, между прочим, отлично виден волшебный Арарат!
Мы обязательно вернемся в прекрасную солнечную Армению!
Մինչ հանդիպում

Здравствуйте!
Здравствуйте!
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А
Спасибо большое Тиграну за просто прекрасную экскурсию! Гид очень интересно и логично преподнес информацию. Мы были очень приятно поражены широтой знаний гида, получили ответы на все наши вопросы и замечательно провели время. Однозначно рекомендую тем, кто хочет узнать больше об Армении и ее истории!
Спасибо большое Тиграну за просто прекрасную экскурсию! Гид очень интересно и логично преподнес информацию. Мы были
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Е
Если Вам повезет, и вы сможете попасть на экскурсию к Тиграну, вы настоящий счастливчик! Более глубоких знаний истории Армении мы не встречали. Тигран не гид, он гораздо больше чем гид.
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Опытнейший педагог, полиглот (8 или 9 языков), автор учебников по истории Армении, великолепный рассказчик! Его экскурсия опиралась только на первоисточники, он мог ответить на любой вопрос. Он показал нам уникальные археологические раскопки в городе-крепости Мецамор, сопровождал там в музее, что, строго говоря, запрещено, но местный гид не всегда мог ответить на наши вопросы. А Тигран мог.
К сожалению, кафедральный собор Эчмиадзин сейчас на реставрации, поэтому нам пришлось довольствоваться музеем, но и там Тигран нам провел практически вторую экскурсию после музейного гида. Он добавил большое количество информации об экспонатах и истории.
К сожалению, у Тиграна мало экскурсий, так как это не основная его деятельность, но если еще когда-то мы поедем в Армению, обязательно постараемся найти все его экскурсии, кроме, наверное, подъема на вершину горы Арарат (да-да, и туда он тоже водит экскурсии, хотя ему уже за 70, это абсолютно уникальный человек!).
Это самый лучший гид!

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Н
Были на экскурсии 4 августа 2019. Нас 5 человек. Нашим гидом был Тавров- сын Тиграна. По нашей просьбе он помог заказать экскурсию на завод Арарат. А потом мы поехали по
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святым местам. Ехать не далеко. Но Таврос успел немного рассказать и про Ереван. Он влюблён в свою родину и историю знает хорошо. От экскурсии и гида остались очень хорошие впечатления. Жаль, что собор Эчмиадзина закрыт на реставрацию. Но сокровищницу мы посетили. Ее перенесли в другое помещение.
Заранее мы попросили подумать об обеде. Просили место, где вкусно и атмосфера Армении. Таврос привёз нас в прелестный ресторанчик.
Огромное спасибо за все!!
Нам даже с погодой повезло: было 35 градусов, а не 43. Но все равно тяжеловато. От жары мы немного устали. Нужно посещать Армению в менее жаркое время года.

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И
Мы с подругами (нас было четверо) были в Армении 7 дней, с 4 по 10 мая. За эти дни посетили много экскурсий. и от поездки остались самые теплые и незабываемые
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впечатления. Неделя пребывания пролетела как на одном дыхании, и за это огромное южное спасибо Тиграну и его сыну Тавросу. За прекрасные и интересные рассказы об Армении, ее истории и религии, красотах и достопримечательностях. Буквально все, начиная от организации маршрута, подачи комфортабельного транспорта, их терпения, образованности и начитанности, и проведения экскурсий, прошло на Ура. В их рассказах чувствовалась любовь к своей стране, огромные знания и опыт. Очень внимательные, эрудированные, интеллигентные, деликатные, прекрасные рассказчики и собеседники. Фото и видео, сделанные на экскурсиях, будут напоминать нам о незабываемых минутах, проведенных в Армении. Ее гостеприимство, армянская кухня, доброжелательность армянского народа, непередаваемые красоты гор и горных рек, храмов и монастырей с их древними историями оставили неизгладимые впечатления у нас. Еще раз огромное спасибо Тиграну и Тавросу за все проведенные вместе интересные и незабываемые дни, и не говорим прощай, а говорим - до новых встреч… На экскурсиях по Южной Армении…. И ждем фото))) Очень рекомендуем всем экскурсии с Тиграном, вы получите такие же эмоции и впечатления, как и мы!!!

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