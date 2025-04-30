Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк

Откройте для себя Эчмиадзин, духовный центр Армении. Путешествие по храмам, музеям и парку-ресторану подарит незабываемые впечатления и знания
Экскурсия в Эчмиадзин - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Армении. Посетители увидят древние храмы, такие как Звартноц и Св. Рипсимэ, входящие в список ЮНЕСКО. В музее-сокровищнице Манукянов хранятся редкие церковные реликвии. Гастрономический дом-музей предлагает мастер-классы и уютное кафе. Парк-ресторан удивит мультикультурной атмосферой и вкусными блюдами. Эта экскурсия станет настоящим путешествием во времени и культурным открытием
5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • ⛪ Древние храмы ЮНЕСКО
  • 🏛️ Уникальные музеи
  • 🍽️ Гастрономические открытия
  • 📸 Фотогеничный парк
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Ближайшие даты:
5
мая8
мая10
мая11
мая12
мая13
мая14
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Храм Звартноц
  • Церковь Св. Рипсимэ
  • Кафедральный собор Св. Эчмиадзин
  • Монастырь Св. Гаянэ
  • Церковь Шогакат
  • Музей-сокровищница Манукянов
  • Гастрономический дом-музей культуры и быта
  • Парк-ресторан

Описание экскурсии

Храмы и церкви

  • Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивит вас своей красотой. Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе!
  • Потом вы изучите церковь Св. Рипсимэ 7 века. С мученицей Рипсимэ связана очень красивая легенда! Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Далее — Кафедральный собор Св. Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО. Вы осмотрите его внутри, и услышите много интересного.
  • Затем вы отправитесь к монастырю Св. Гаянэ 7 века — примеру купольной церкви типа базилики. Монастырь также находится под защитой ЮНЕСКО.
  • Следующая точка — церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци.

Музеи и парк

  • Музей-сокровищница Манукянов. Тут собраны кресты, одежда и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью.
  • Гастрономический дом-музей культуры и быта. Помимо экспозиций, здесь есть мастер-классы — по желанию вы займётесь гончарным делом, приготовлением лаваша или рисованием. Тут же вы можете посидеть в уютном кафе.
  • Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина. Тут вы отдохнёте и, если проголодаетесь, попробуете блюда разных кухонь.

Организационные детали

  • Парк-ресторан закрыт по понедельникам — пожалуйста, учитывайте это при планировании прогулки.
  • В стоимость включено: комфортабельный трансфер, услуги гида, Wi-Fi в салоне автомобиля, питьевая вода в автомобиле (1 бут. /чел.).
  • Дополнительные расходы: билет в храм Звартноц — 1500 драмов/чел., билет в Музей-сокровищницу Манукянов — 2000 драмов/чел., билет в парк-ресторан (по желанию) — от 5000 драмов/чел., мастер-классы в Доме-музее культуры и быта — по желанию, от 2000 драмов.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в одной точке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€41
Дети 4-7 лет€27
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Жанна)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Екатерина)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Гоарик)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк (Роман)
Н
30 апр 2025
Целый день, наполненный разными приятными моментами! Храмы, природа, прекрасный парк, вкусный ужин в необычном ресторане. Всего не перечислить! Красота, которую нужно увидеть!
Факты, история, современность. Надёжность и безопасность.
Можно задать любой вопрос и по теме экскурсии и на другие темы. Ованнес, спасибо за гостеприимство и впечатления, которые останутся на всю жизнь!
Валентина
17 апр 2025
Очень сильные святые места, сильные духом люди, творящие историю. Узнать историю принятия христианства важно для меня.
Спасибо Ованнесу за прекрасное сопровождение и глубокое знание истории Армении и Христианства.
Н
14 апр 2025
Восторг! Так детально и подробно нам еще не рассказывал ни один гид). Мы даже были приятно удивлены.
Благодарим вас.
Видно, что Ованнес с душой относится к своему делу, с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы.
Жанна
7 апр 2025
Прекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узнали много интересного за один день. Гид с большим интересом рассказывает про историю Армении. Большое спасибо Ованнесу!
Прекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узналиПрекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узналиПрекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узналиПрекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узналиПрекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узналиПрекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узнали
Д
27 мар 2025
Недавно посетили эту экскурсию, и она оставила самые приятные впечатления. Ованнес очень профессионально и доступно рассказывал о духовной и светской истории государства, делясь глубокими знаниями и интересными фактами. Атмосфера была
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дружелюбной и располагающей, благодаря чему экскурсия прошла легко и непринужденно. Было видно, что у гида отличная образовательная база, что позволяло подробно отвечать на вопросы и раскрывать сложные темы. Мы узнали много нового и интересного, экскурсия получилась по-настоящему познавательной. Рекомендую всем, кто хочет расширить кругозор и окунуться в историю с увлечённым и грамотным рассказчиком!

Екатерина
24 мар 2025
Идеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать много полезных исторических фактов! Огромное спасибо, Ованнес, за такой насыщенный тур! Всем искренне рекомендую!
Идеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать многоИдеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать много
А
5 янв 2025
С огромным удовольствиям оставляю этот отзыв☺️ нам очень понравилась экскурсия-прогулка. ☺️ Первые минуты несколько смутил академический подход, но дальше было по-настоящему интересно, мы как будто погрузились в другую эпоху) экскурсия
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больше историческая, но с Ованесом можно обсудить любой вопрос и это очень здорово! Ованес совершенно точно глубоко погружен во все аспекты истории и религии, а закончилась наша прогулка так душевно, что навсегда останется в нашем сердце🫶 искренне рекомендую👍

Г
22 ноя 2024
Потрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этой экскурсии и интересный подачу истории.
Потрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этойПотрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этойПотрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этойПотрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этойПотрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этойПотрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этой
О
12 ноя 2024
Восторг однозначный. Армения влюбила в себя раз и навсегда.
Экскурсия по историческим местам, двигались из Еревана через музей Звартноц в Эйчмиадзин.
Наш гостеприимный гид Ованес встретил нас на автобусе с армянским гостеприимством
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и
сладостями у отеля (нас 4 человека).
Почти все время, что мы провели вместе Ованес рассказывал интересные исторические факты,
показывал достопримечательности (останавливались часто и посещали церкви и монастыри) -
рассказал всю истории зарождения христианства в Армении. Особые впечатления оставил
Звартноц, масштабы колоссальные для постройки более 1000 лет тому назад и главный
кафедральный собор в Эйчмиадзине (Варгаршапате), с которым рядом резиденция Каталикоса
всех армян. К сожалению там реставрационные работы и внутрь не попали, но зашли в музей, где
представлен наконечник копья Лонгина. Гастрономический дом-музей стоит отдельного внимания! Это потрясающе вкусно, душевно и по-домашнему тепло и уютно. Спасибо огромное за потрясающе проведенное время!

Роман
2 окт 2024
Ованнес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становления и развития армянского государства, то, с каким азартом он связывает воедино разрозненные этапы формирования
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государства и церкви, то, с какой душевной теплотой он подкрепляет факты личным восприятием и любовью к Армении - все это в совокупности вызывает восторг и желание узнать еще больше об этих удивительных местах!
Также очень порадовало и то, как Ованнес строил диалог на отвлеченные темы и отвечал на вопросы. Потрясающая глубина знаний - Ованес знает не только базовый набор фактов, но и различные трактовки, легенды, множество нюансов той эпохи; Ованнес так же ответил нам и на ряд вопросов о современной жизни Еревана, Эчмиадзина и других городов Армении!
Вишенка на торте - это маршрут и водитель Армен! Мы объезжали все пробки и препятствия, при этом успевали везде вовремя, и даже успели перекусить у одной из точек маршрута сладостями, которые любезно подготовили Ованнес и Армен!

Ованнес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становленияОваннес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становления
Ирина
25 сен 2024
Экскурсия очень интересная. Время провели с пользой. Советуем эту экскурсию другим туристам.
В
12 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Ованес прекрасный рассказчик и у него приятный тембр голоса, поэтому информация легко усваивается. Программа грамотно построена. Каждая остановка продумана. Рассказывая, он разделяет исторические факты и легенды, все
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показывает и объясняет. Научил нас, как правильно выходить из церкви и как пить воду из ладошки, отвел к молочному источнику и показал много всего интересного о чем вряд ли мы могли бы где-то прочитать. Кроме этого, Ованес ответил на миллион наших вопросов и подсказывал продавцам сувениров, что нам надо сделать скидку:).
Отдельно отмечу обед. Место очень атмосферное, еда вкусная и разумные цены. Даже за обедом Ованес провел нам экскурсию:). Мы посмотрели, как пекут лаваш и погуляли по центру зодчества.
Парк тоже понравился, хоть мы уже и были уставшими.
Общая атмосфера экскурсии очень доброжелательная. Утром в машине нас ждали бутылки холодной воды. Водитель очень приветливый, машина чистая, вождение профессиональное.
На следующий год обязательно поедем на другие экскурсии с Ованесом, а на эту отправим дочку с друзьями. Понравилось очень. Рекомендую от души.

Елена
21 мая 2024
Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и
Наталья
9 мая 2024
Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,
Эчмиадзине.
Изучая предлагаемые экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым
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небом.
Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен!
Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра!

Натали, Вероника и воспитанная собака Моня

Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,
Ю
6 мая 2024
Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей!
Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!

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