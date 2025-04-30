Экскурсия в Эчмиадзин - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Армении. Посетители увидят древние храмы, такие как Звартноц и Св. Рипсимэ, входящие в список ЮНЕСКО. В музее-сокровищнице Манукянов хранятся редкие церковные реликвии. Гастрономический дом-музей предлагает мастер-классы и уютное кафе. Парк-ресторан удивит мультикультурной атмосферой и вкусными блюдами. Эта экскурсия станет настоящим путешествием во времени и культурным открытием
6 причин купить эту экскурсию
- ⛪ Древние храмы ЮНЕСКО
- 🏛️ Уникальные музеи
- 🍽️ Гастрономические открытия
- 📸 Фотогеничный парк
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Профессиональный гид
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Храм Звартноц
- Церковь Св. Рипсимэ
- Кафедральный собор Св. Эчмиадзин
- Монастырь Св. Гаянэ
- Церковь Шогакат
- Музей-сокровищница Манукянов
- Гастрономический дом-музей культуры и быта
- Парк-ресторан
Описание экскурсии
Храмы и церкви
- Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивит вас своей красотой. Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе!
- Потом вы изучите церковь Св. Рипсимэ 7 века. С мученицей Рипсимэ связана очень красивая легенда! Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Далее — Кафедральный собор Св. Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО. Вы осмотрите его внутри, и услышите много интересного.
- Затем вы отправитесь к монастырю Св. Гаянэ 7 века — примеру купольной церкви типа базилики. Монастырь также находится под защитой ЮНЕСКО.
- Следующая точка — церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци.
Музеи и парк
- Музей-сокровищница Манукянов. Тут собраны кресты, одежда и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью.
- Гастрономический дом-музей культуры и быта. Помимо экспозиций, здесь есть мастер-классы — по желанию вы займётесь гончарным делом, приготовлением лаваша или рисованием. Тут же вы можете посидеть в уютном кафе.
- Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина. Тут вы отдохнёте и, если проголодаетесь, попробуете блюда разных кухонь.
Организационные детали
- Парк-ресторан закрыт по понедельникам — пожалуйста, учитывайте это при планировании прогулки.
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер, услуги гида, Wi-Fi в салоне автомобиля, питьевая вода в автомобиле (1 бут. /чел.).
- Дополнительные расходы: билет в храм Звартноц — 1500 драмов/чел., билет в Музей-сокровищницу Манукянов — 2000 драмов/чел., билет в парк-ресторан (по желанию) — от 5000 драмов/чел., мастер-классы в Доме-музее культуры и быта — по желанию, от 2000 драмов.
- Экскурсия начинается и заканчивается в одной точке.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€41
|Дети 4-7 лет
|€27
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 102 туристов
Приветствую дорогие гости, путешественники моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Надежда
30 апр 2025
Целый день, наполненный разными приятными моментами! Храмы, природа, прекрасный парк, вкусный ужин в необычном ресторане. Всего не перечислить! Красота, которую нужно увидеть!
Факты, история, современность. Надёжность и безопасность.
Можно задать любой вопрос и по теме экскурсии и на другие темы. Ованнес, спасибо за гостеприимство и впечатления, которые останутся на всю жизнь!
Факты, история, современность. Надёжность и безопасность.
Можно задать любой вопрос и по теме экскурсии и на другие темы. Ованнес, спасибо за гостеприимство и впечатления, которые останутся на всю жизнь!
Валентина
17 апр 2025
Очень сильные святые места, сильные духом люди, творящие историю. Узнать историю принятия христианства важно для меня.
Спасибо Ованнесу за прекрасное сопровождение и глубокое знание истории Армении и Христианства.
Спасибо Ованнесу за прекрасное сопровождение и глубокое знание истории Армении и Христианства.
Н
Назмутдинова
14 апр 2025
Восторг! Так детально и подробно нам еще не рассказывал ни один гид). Мы даже были приятно удивлены.
Благодарим вас.
Видно, что Ованнес с душой относится к своему делу, с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы.
Благодарим вас.
Видно, что Ованнес с душой относится к своему делу, с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы.
Жанна
7 апр 2025
Прекрасная насыщенная экскурсия по древнейшим христианским храмам! Очень понравилось, как была спланирована программа. Увидели и узнали много интересного за один день. Гид с большим интересом рассказывает про историю Армении. Большое спасибо Ованнесу!
Д
Дмитрий
27 мар 2025
Недавно посетили эту экскурсию, и она оставила самые приятные впечатления. Ованнес очень профессионально и доступно рассказывал о духовной и светской истории государства, делясь глубокими знаниями и интересными фактами. Атмосфера была
Екатерина
24 мар 2025
Идеальная экскурсия! Успели посмотреть много невероятно красивых и интересных мест за один день и узнать много полезных исторических фактов! Огромное спасибо, Ованнес, за такой насыщенный тур! Всем искренне рекомендую!
А
Анна
5 янв 2025
С огромным удовольствиям оставляю этот отзыв☺️ нам очень понравилась экскурсия-прогулка. ☺️ Первые минуты несколько смутил академический подход, но дальше было по-настоящему интересно, мы как будто погрузились в другую эпоху) экскурсия
Г
Гоарик
22 ноя 2024
Потрясающая экскурсия. Очень интересно передана информация. Доступно и очень понятно. Огромная благодарность Ованесу за организацию этой экскурсии и интересный подачу истории.
О
Ольга
12 ноя 2024
Восторг однозначный. Армения влюбила в себя раз и навсегда.
Экскурсия по историческим местам, двигались из Еревана через музей Звартноц в Эйчмиадзин.
Наш гостеприимный гид Ованес встретил нас на автобусе с армянским гостеприимством
Экскурсия по историческим местам, двигались из Еревана через музей Звартноц в Эйчмиадзин.
Наш гостеприимный гид Ованес встретил нас на автобусе с армянским гостеприимством
Роман
2 окт 2024
Ованнес - потрясающий гид! То, с какой легкостью и доступностью он рассказывает столь сложную историю становления и развития армянского государства, то, с каким азартом он связывает воедино разрозненные этапы формирования
Ирина
25 сен 2024
Экскурсия очень интересная. Время провели с пользой. Советуем эту экскурсию другим туристам.
В
Виктория
12 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Ованес прекрасный рассказчик и у него приятный тембр голоса, поэтому информация легко усваивается. Программа грамотно построена. Каждая остановка продумана. Рассказывая, он разделяет исторические факты и легенды, все
Елена
21 мая 2024
Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
Наталья
9 мая 2024
Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана,
Эчмиадзине.
Изучая предлагаемые экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым
Эчмиадзине.
Изучая предлагаемые экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым
Ю
Юлия
6 мая 2024
Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей!
Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!
Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!
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