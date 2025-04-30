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показывает и объясняет. Научил нас, как правильно выходить из церкви и как пить воду из ладошки, отвел к молочному источнику и показал много всего интересного о чем вряд ли мы могли бы где-то прочитать. Кроме этого, Ованес ответил на миллион наших вопросов и подсказывал продавцам сувениров, что нам надо сделать скидку:).

Отдельно отмечу обед. Место очень атмосферное, еда вкусная и разумные цены. Даже за обедом Ованес провел нам экскурсию:). Мы посмотрели, как пекут лаваш и погуляли по центру зодчества.

Парк тоже понравился, хоть мы уже и были уставшими.

Общая атмосфера экскурсии очень доброжелательная. Утром в машине нас ждали бутылки холодной воды. Водитель очень приветливый, машина чистая, вождение профессиональное.

На следующий год обязательно поедем на другие экскурсии с Ованесом, а на эту отправим дочку с друзьями. Понравилось очень. Рекомендую от души.