Древние святыни и природные красоты Армении

Откройте для себя уникальные памятники истории и природы Армении в ходе этой экскурсии. Вы посетите три знаковых места, каждое из которых обладает своей особой атмосферой и исторической ценностью — от античного храма до скального монастыря и живописного водохранилища.

Античное наследие и скальные монастыри

Экскурсия начинается с посещения храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в Армении, построенного в I веке и расположенного на краю живописного ущелья. Далее вас ждет монастырь Гегард, часть которого высечена непосредственно в скале. Этот монастырь известен тем, что в нем когда-то хранилась важная христианская реликвия.

Природные панорамы Азатского ущелья

Завершающей точкой маршрута станет Азатское водохранилище, окруженное горными массивами. Это место с живописными ландшафтами предоставляет возможности для отдыха и создания фотографий с видами на водную гладь и окружающие горы. Важная информация: