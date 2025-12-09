Погрузитесь в историю и природу Армении, посетив языческий храм Гарни I века, скальный монастырь Гегард с его реликвиями и живописное Азатское водохранилище в окружении гор. Экскурсия объединяет архитектурные памятники и природные красоты.
Описание экскурсии
Древние святыни и природные красоты Армении
Откройте для себя уникальные памятники истории и природы Армении в ходе этой экскурсии. Вы посетите три знаковых места, каждое из которых обладает своей особой атмосферой и исторической ценностью — от античного храма до скального монастыря и живописного водохранилища.
Античное наследие и скальные монастыри
Экскурсия начинается с посещения храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в Армении, построенного в I веке и расположенного на краю живописного ущелья. Далее вас ждет монастырь Гегард, часть которого высечена непосредственно в скале. Этот монастырь известен тем, что в нем когда-то хранилась важная христианская реликвия.
Природные панорамы Азатского ущелья
Завершающей точкой маршрута станет Азатское водохранилище, окруженное горными массивами. Это место с живописными ландшафтами предоставляет возможности для отдыха и создания фотографий с видами на водную гладь и окружающие горы.
- Рекомендуется надеть удобную обувь для ходьбы.
- Возьмите с собой воду и головной убор в солнечную погоду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Азатское водохранилище
Что включено
- Вода в бутылках
- Wi-fi в транспорте
- Услуги профессионального гида (+30$)
Что не входит в цену
- Oбед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
