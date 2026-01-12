А Антон Очень интересная экскурсия, гид Арсен замечательно все рассказал, было захватывающе и познавательно, всем рекомендую

Ю Юлия Прекрасная экскурсия, спасибо большое нашему гиду Жасмин и водителю Андрею. Мы путешествовали на комфортабельном минивэне. Маршрут даже зимой прекрасен, и Гарни, и симфония камней, и Герард. Еще мы заезжали в прекрасное место на обед, в Гарни, гармония гарден, это очень вкусно. И посмотрели, как пекут настоящий лаваш.

А Артем Арсен и Мамикон показали нам всё красоты пригородной Армении и гору Арарат, мы были в восторге!

н николай 10 из 10. Программа была полная! Поездка безопасная! ГИД - профессионал с большой буквы! Спасибо 🙏💕огромное за познавательную экскурсию, погружение не только в историю, но и разбор современных процессов!

V Viktoria Большое спасибо за экскурсию было очень интересно гид наира расказала и показала наверное все возможное и невозможное шофер давид делал много остановок чьо бы нам было комфортно спасибо за экскурсию

В Валерия Все понравилось, рекомендуем🤗

А Аполлон все было хорошо. Водитель очень предупредительный, пунктуальный

А Анна Замечательный гид Ида, очень спокойная и красивая, а как поет!! праздник души! Спасибо)

М Михаил Во время экскурсии были созданы максимально комфортные условия, с учетом наших интересов и физических возможностей 😁! Гид Ида- классическое, грамотное изложение информации. Доброжелательная, в меру шутливая манера общения.

Спасибо водителю Давиду за комфортное и безопасное вождение!

Пригласили эту" команду" для дальнейших экскурсий по Армении. 🥰

В Виталий По приезду в Ереван для первого впечатления и знакомства с Арменией выбрали данную экскурсию и не пожалели. Индивидуально, комфортно, красивые места. Общение с гидом Идой познавательное и приятное, отношение не формальное, встречают и сопровождают как родных, все с вниманием к деталям и большой любовью к национальной культуре и истории. Рекомендую для организации поездки выбирать данную компанию!

В Валерия Экскурсия понравилась, все было комфортно,хороший водитель, подсказал где можно деньги поменять, показал где лаваш делают, угостил лавашом, атмосферная поездка была 👍🏼

В Виктория Были на экскурсии с Самвэлом и Саркизом, очень хорошие ребята, все было хорощо подготовленно, Храмы и Симфония камней произвели незабываемые впечатления,советуем посетить!!!!

О Ольга Экскурсия очень понравилась! Очень познавательная! Чудесная организация! Отличный гид! Водитель виртуоз! Всем рекомендую!

М Мария Очень понравилась экскурсия! Красивейшие виды, прекрасный водитель Мамикон и чудесный гид Роза! Роза очень подробно рассказала всю историю, было очень познавательно и интересно😌