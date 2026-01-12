Приглашаю вас в индивидуальное путешествие по Армении. В нашем распоряжении комфортный автомобиль. Мы уедем недалеко от Еревана. Но даже рядом со столицей есть множество интересных мест.
Вы познакомитесь с историей монастыря Гегард, посетите языческий храм Гарни и насладитесь красотой ущелья Симфония камней.
Вы познакомитесь с историей монастыря Гегард, посетите языческий храм Гарни и насладитесь красотой ущелья Симфония камней.
Описание экскурсииОткройте прекрасную Армению Горные пейзажи, чистый воздух и древняя история — все это Армения. Приглашаю вас в путешествие по самым интересным местам. Наше путешествие стартует в Ереване. А дальше мы отправимся на изучение Армении за пределами столицы. Экскурсия проводится индивидуально. Со мной нет никакой спешки — вы увидите только то, что вам интересно. Маршрут путешествия Первая остановка — у арки Егише Чаренца, затем — у храма Бога Солнца Митры — Гарни. Это единственный языческий храм в Армении. Вы сможете прикоснуться к древней истории, которая сохранилась по сей день. Следующая остановка удивит своим великолепием. Частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века. Комплекс включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вас также ждёт живописная остановка возле ущелья «Симфония камней». Базальтовые скалы в форме прямых труб высотой около 100 метров. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое также внесено в список объектов ЮНЕСКО. В расширенной программе Вас ждет Хор Вирап. Он расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Расположенный на скале посреди широкой равнины, Хор Вирап, словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
- наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Билеты в Гарни и Симфонию камней включены, вход в монастырь Гегард — бесплатно.
- Маршрут — лёгкий, есть небольшие подъёмы.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
- Билеты в Гарни и Симфонию камней включены, вход в монастырь Гегард - бесплатно
- Маршрут - лёгкий, есть небольшие подъёмы
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 234 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
12 янв 2026
Очень интересная экскурсия, гид Арсен замечательно все рассказал, было захватывающе и познавательно, всем рекомендую
Ю
Юлия
10 янв 2026
Прекрасная экскурсия, спасибо большое нашему гиду Жасмин и водителю Андрею. Мы путешествовали на комфортабельном минивэне. Маршрут даже зимой прекрасен, и Гарни, и симфония камней, и Герард. Еще мы заезжали в прекрасное место на обед, в Гарни, гармония гарден, это очень вкусно. И посмотрели, как пекут настоящий лаваш.
А
Артем
4 янв 2026
Арсен и Мамикон показали нам всё красоты пригородной Армении и гору Арарат, мы были в восторге!
н
николай
3 янв 2026
10 из 10. Программа была полная! Поездка безопасная! ГИД - профессионал с большой буквы! Спасибо 🙏💕огромное за познавательную экскурсию, погружение не только в историю, но и разбор современных процессов!
V
Viktoria
1 янв 2026
Большое спасибо за экскурсию было очень интересно гид наира расказала и показала наверное все возможное и невозможное шофер давид делал много остановок чьо бы нам было комфортно спасибо за экскурсию
В
Валерия
29 дек 2025
Все понравилось, рекомендуем🤗
А
Аполлон
28 дек 2025
все было хорошо. Водитель очень предупредительный, пунктуальный
А
Анна
23 дек 2025
Замечательный гид Ида, очень спокойная и красивая, а как поет!! праздник души! Спасибо)
М
Михаил
17 дек 2025
Во время экскурсии были созданы максимально комфортные условия, с учетом наших интересов и физических возможностей 😁! Гид Ида- классическое, грамотное изложение информации. Доброжелательная, в меру шутливая манера общения.
Спасибо водителю Давиду за комфортное и безопасное вождение!
Пригласили эту" команду" для дальнейших экскурсий по Армении. 🥰
Спасибо водителю Давиду за комфортное и безопасное вождение!
Пригласили эту" команду" для дальнейших экскурсий по Армении. 🥰
В
Виталий
4 дек 2025
По приезду в Ереван для первого впечатления и знакомства с Арменией выбрали данную экскурсию и не пожалели. Индивидуально, комфортно, красивые места. Общение с гидом Идой познавательное и приятное, отношение не формальное, встречают и сопровождают как родных, все с вниманием к деталям и большой любовью к национальной культуре и истории. Рекомендую для организации поездки выбирать данную компанию!
В
Валерия
17 ноя 2025
Экскурсия понравилась, все было комфортно,хороший водитель, подсказал где можно деньги поменять, показал где лаваш делают, угостил лавашом, атмосферная поездка была 👍🏼
В
Виктория
14 ноя 2025
Были на экскурсии с Самвэлом и Саркизом, очень хорошие ребята, все было хорощо подготовленно, Храмы и Симфония камней произвели незабываемые впечатления,советуем посетить!!!!
О
Ольга
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Очень познавательная! Чудесная организация! Отличный гид! Водитель виртуоз! Всем рекомендую!
М
Мария
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Красивейшие виды, прекрасный водитель Мамикон и чудесный гид Роза! Роза очень подробно рассказала всю историю, было очень познавательно и интересно😌
G
Galina
6 ноя 2025
Великолепная экскурсия с замечательным гидом Розой! Герард нас поразил и спасибо Розе показавшей нам потрясающую акустику своим пением. Мы даже попросили ее спеть еще раз!
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Групповая
до 19 чел.
Из Еревана - в Гарни, Гегард, Хор Вирап и на Азатское водохранилище
Увидеть самые популярные локации древней Армении за один день
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
24 янв в 09:00
27 янв в 09:00
€32 за человека
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Хор Вирап, Азатское водохранилище
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна, 10
Расписание: По средам и субботам в 09:00
24 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 19 чел.
Гарни, Гегард и ущелье «Симфония камней»: индивидуальный тур
Начало: Адрес вашего проживания в Ереване
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
$71 за всё до 19 чел.