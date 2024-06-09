В рамках индивидуального тура вы посетите арку Егише Чаренца, языческий храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырский комплекс Гегард и проведете духовный отдых в святом Эчмиадзине.
Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием.
Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Церкви св. Гаяне и Рипсиме
- Кафедральный собор (снаружи)
- Храм Звартноц
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
Описание экскурсии
В рамках данной экскурсии вы посетите церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО: церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, которые бежали из Рима вместе со своей игуменией Гаяне. Вы увидите:
- Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире. В настоящее время Кафедральный Собор находится на реконструкции и, к сожалению, увидеть его можно только снаружи.
- Храм Звартноц — средневековый храм Св. Григория, построенный в VII веке, одно из самых высоких строений своего времени;
- Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом;
- Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего».
- Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 метров. Скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.
Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация:.
Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация:.
• Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными.
каждый день, кроме понедельника
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет без гида
|от $119
|Билет с гидом
|от $170
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церкви св. Гаяне и Рипсиме
- Кафедральный собор (снаружи)
- Храм Звартноц
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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