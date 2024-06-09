В рамках данной экскурсии вы посетите церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО: церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, которые бежали из Рима вместе со своей игуменией Гаяне. Вы увидите:

Эчмиадзинский Кафедральный Собор, главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире. В настоящее время Кафедральный Собор находится на реконструкции и, к сожалению, увидеть его можно только снаружи.

Храм Звартноц — средневековый храм Св. Григория, построенный в VII веке, одно из самых высоких строений своего времени;

Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом;

Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего».

Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 метров. Скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.

Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация:.

Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация:.

• Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13XII-XIII века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Важная информация: