Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Приглашаем вас на наш индивидуальный тур по Армении — стране горных красот, вина и культурного колорита.

Вместе с нами вы посетите основные достопримечательности: языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней», монастырский комплекс Гегард, канатную дорогу Цахкадзора и монастырь Кечарис. Мы откроем для вас красоту эту удивительного края!
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
билет до 3 человек (без гида)$110
билет до 3 человек (с гидом)$152
билет до 7 человек (без гида)$135
билет до 6 человек (с гидом)$195

Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония Камней
  • Канатная дорога Цахкадзора
  • Монастырь Кечарис

Описание

Канатная дорога и старинный монастырь Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении. Он удобно расположен в центральной части страны между Ереваном и озером Севан. Цахкадзор — это красивая природа и современная инфраструктура, которая позволяет насладиться активным отдыхом в любой сезон. Курорт расположен всего в 50 км. от Еревана на склонах горы Тегенис на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Городок лежит в живописной долине среди Цахкунийских гор. Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой. Горнолыжный сезон длится с ноября по март. Цахкадзор не богат достопримечательностями и древними памятниками. Но всё же здесь есть одна старинная жемчужина. Кечарис — великолепный средневековый монастырь, который был построен в 11 веке. Он включает в себя четыре старинные церкви, внутренний двор, две часовни и множество старых хачкаров. Это удивительно атмосферное и духовное место с мощной энергетикой и духом старины. «Храм» Арарату, каменное ущелье и языческий храм Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом. Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего». Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО. Монастырь в пещере Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард — «копье», которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед.
  • Канатная дорога (стоимость — 8$ за человека). Можно оплатить на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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