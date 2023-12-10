Приглашаем вас на наш индивидуальный тур по Армении — стране горных красот, вина и культурного колорита.
Вместе с нами вы посетите основные достопримечательности: языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней», монастырский комплекс Гегард, канатную дорогу Цахкадзора и монастырь Кечарис. Мы откроем для вас красоту эту удивительного края!
Вместе с нами вы посетите основные достопримечательности: языческий храм Гарни, ущелье «Симфония камней», монастырский комплекс Гегард, канатную дорогу Цахкадзора и монастырь Кечарис. Мы откроем для вас красоту эту удивительного края!
Ближайшие даты:
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|билет до 3 человек (без гида)
|$110
|билет до 3 человек (с гидом)
|$152
|билет до 7 человек (без гида)
|$135
|билет до 6 человек (с гидом)
|$195
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
- Канатная дорога Цахкадзора
- Монастырь Кечарис
Описание
Канатная дорога и старинный монастырь Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении. Он удобно расположен в центральной части страны между Ереваном и озером Севан. Цахкадзор — это красивая природа и современная инфраструктура, которая позволяет насладиться активным отдыхом в любой сезон. Курорт расположен всего в 50 км. от Еревана на склонах горы Тегенис на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Городок лежит в живописной долине среди Цахкунийских гор. Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой. Горнолыжный сезон длится с ноября по март. Цахкадзор не богат достопримечательностями и древними памятниками. Но всё же здесь есть одна старинная жемчужина. Кечарис — великолепный средневековый монастырь, который был построен в 11 веке. Он включает в себя четыре старинные церкви, внутренний двор, две часовни и множество старых хачкаров. Это удивительно атмосферное и духовное место с мощной энергетикой и духом старины. «Храм» Арарату, каменное ущелье и языческий храм Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом. Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего». Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО. Монастырь в пещере Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард — «копье», которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед.
- Канатная дорога (стоимость — 8$ за человека). Можно оплатить на месте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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