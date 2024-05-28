Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина Начало: Адрес вашего проживания от $ 116 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 9 часов 203 отзыва Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина Начало: Ул. Таманяна Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00 33 $ 30 за человека

Групповая 9 часов 100 отзывов Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем Начало: Площадь Республики Расписание: См. календарь $ 45 за человека

Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат Начало: Адрес вашего проживания от $ 57 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 118 отзывов От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 Расписание: По вторникам в 09։45 $ 25 за человека

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин Начало: Ваше место пребывания в Ереване Расписание: По договоренности от $ 123 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап Начало: Адрес вашего проживания от $ 110 за всё до 3 чел.

10% скидка Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: 24/7 от 140 $ 126 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук Начало: Адрес вашего проживания от $ 169 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 10 отзывов «Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап Начало: Адрес вашего проживания от $ 117 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Лучший способ узнать армянскую кухню Начало: По договоренности и желанию гостя Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время. $ 220 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Монастырь Хор Вирап Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 139 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30 $ 295 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия Начало: По договоренности Расписание: каждый день от $ 180 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно от $ 122 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк Начало: Адрес вашего проживания от $ 116 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 178 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев Начало: Адрес Вашего проживания Расписание: Каждый день от $ 368 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия Начало: По адресу проживания в Ереване Расписание: По договоренности от $ 213 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 14 часов Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин Начало: Адрес вашего проживания Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога от $ 225 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 от $ 170 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов 150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно в 10:00 от $ 170 за всё до 2 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно от $ 112 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап Начало: Аэропорт Расписание: Ежедневно от $ 107 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Путешествие в Хор-Вирап с историком Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от $ 100 за всё до 2 чел.