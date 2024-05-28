Монастырь Хор Вирап – экскурсии в Ереване

Найдено 26 экскурсий в категории «Монастырь Хор Вирап» в Ереване, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Групповая
9 часов
100 отзывов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Монастырь Хор Вирап
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $139 за всё до 3 чел.
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$295 за всё до 4 чел.
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $122 за всё до 3 чел.
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
    Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
    Всё было отлично. Организация экскурсии: бронирование, транспорт, сроки - всё хорошо. Благодарим гида Самвела, водителя Андрея за внимание, участие к нашим желаниям. Экскурсия не перегружена лишней информацией. Ровно столько, сколько необходимо для создания впечатления о прекрасной Армении!
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
    Понравилось все: внимание координатора, аккуратность и радушие гида Рузанны и водителя Давида. Было легко и интересно. Перввй раз не мы угощали гида и водителя,а наоборот. Очень рекомендуем!
  • Н
    Николай
    17 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
    читать дальше

    не увидели. Нарованк очаровал даже под грозой) Обед был замечательный. Хорошая подача. Всё приготовлено вкусно и с душой. Посещение частного вин. завода и дегустация несколько сортов вин и абрикосового коньяка оказалось интересным и полезным. Спасибо за эту экскурсию.

  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
    Нам все понравилось. Все запланированные локации посмотрели, получили исчерпывающий и интересную информацию от гида Ваграма.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
    читать дальше

    вкусных салатов, ассортимент еды и напитков был шикарный. Спасибо огромное всем за организацию данной экскурсии и гиду с водителем отдельная благодарность.

  • П
    Погодина
    26 апреля 2024
    Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
    Отличная экскурсия. Водитель Айк прекрасно довёз нас до места, терпеливо подождал, по пути провёл экскурсию. Помог купить сувениры. Виды монастыря поразительны! Готовьтесь подниматься высоко, но оно того стоит, поверьте! Спасибо организаторам!!! Армения!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Хор Вирап»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
  2. Завораживающий вид на гору Арарат
  3. Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  4. Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
  5. От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Монастырь Хор Вирап" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 25 до 368 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 523 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Монастырь Хор Вирап», 523 ⭐ отзыва, цены от $25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам