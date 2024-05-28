1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Групповая
9 часов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Невероятная красота священных мест»: Гарни, Симфония, Гегард, Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $117 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший способ узнать армянскую кухню
Начало: По договоренности и желанию гостя
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время.
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $139 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хор-Вирап, Нораванк, Татев - путешествие на юг Армении
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастырь Хор Вирап, озеро Севан, монастырь Севанаванк
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Хор Вирап, Нораванк, винoдельня «Ар Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $368 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Гегард, Гарни, Хор Вирап и Симфония камней
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
- ЕЕлена23 мая 2024Всё было отлично. Организация экскурсии: бронирование, транспорт, сроки - всё хорошо. Благодарим гида Самвела, водителя Андрея за внимание, участие к нашим желаниям. Экскурсия не перегружена лишней информацией. Ровно столько, сколько необходимо для создания впечатления о прекрасной Армении!
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
- ДДарья18 мая 2024Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
- ООлеся18 мая 2024Понравилось все: внимание координатора, аккуратность и радушие гида Рузанны и водителя Давида. Было легко и интересно. Перввй раз не мы угощали гида и водителя,а наоборот. Очень рекомендуем!
- ННиколай17 мая 2024Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
- ЮЮлия15 мая 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
- ННаталия13 мая 2024Нам все понравилось. Все запланированные локации посмотрели, получили исчерпывающий и интересную информацию от гида Ваграма.
- ЕЕлена11 мая 2024Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
- ППогодина26 апреля 2024Отличная экскурсия. Водитель Айк прекрасно довёз нас до места, терпеливо подождал, по пути провёл экскурсию. Помог купить сувениры. Виды монастыря поразительны! Готовьтесь подниматься высоко, но оно того стоит, поверьте! Спасибо организаторам!!! Армения!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Хор Вирап»
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