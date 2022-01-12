Гюмри славится своей историей: когда-то это был многолюдный город торговцев и ремесленников. Он станет украшением любого туристического маршрута по Армении.
Архитектурный стиль Гюмри уникален, и вам непременно понравятся прогулки вдоль старинных домов этого города.
Архитектурный стиль Гюмри уникален, и вам непременно понравятся прогулки вдоль старинных домов этого города.
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Что вас ожидает:
- Город Гюмри
- Музей Дзитохцянов
- Музей Фрунзика Мкртчяна (по желанию)
- Черная крепость
- Памятник «Мать Армения»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем на пешую прогулку по городу Гюмри, во время которой вы познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, соседствующей с новыми современными зданиями. Мы покажем вам сохранившиеся старинные дома, площади и церкви, расскажем о современной жизни города, его культурных событиях и перспективах развития.
Что вас ждет Мы посетим Церковь св. Богородицы, построенную из черного туфа, монументальную и таинственную. Также она известна как церковь Йот Верк («Семь ран»). Ее уникальность заключается в том, что церковь имеет 5 разных алтарей, предусмотренных для общин различных вероисповеданий. Она поражает своей оригинальностью: интерьер не типичен для армянских храмов.
После заглянем в музей Дзитохцянов. Войдя в здание музея, сразу попадаешь в Александрополь XIX-XX веков. Первым делом посмотрим на план города, а также распространенные в те времена ремесла, общественный быт и духовную культуру. В тот период были популярны ювелирное, кузнечное дело и ковроткачество.
Памятник «Мать Армения» в Гюмри заслуженно можно назвать одним из символов этого замечательного города, свидетельством армянской мужественности и стойкости.
По вашему желанию можем посетить дом-музей Фрунзика Мкртчяна, где поближе познакомимся с любимым героем Советской эпохи. Здесь можно узнать детали его биографии, посмотреть экспонаты, связанные с его ролями и детством.
Побываем в Черной Крепости, которая является символом армяно-российской дружбы, так как была построена в 1834 году русскими солдатами и офицерами. Историческое здание, идеально сохранившееся до наших дней, находится на холме, откуда видно весь город.
По желанию возможно посещение колоритного рыбного ресторана, где вкусно готовят форель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация тура
- Услуги профессионального гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Входные билеты
- Ужин/обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
12 янв 2022
Потрясающая и насыщенная неделя новогодних каникул в Армении! Большое спасибо за это Ладе, у которой мы заказали 3 экскурсии – на Арарат, в Гюмри и на озеро Севан. Ездили индивидуально – в сопровождении замечательных гидов на комфортабельном минивэне. Очень эрудированные, интеллигентные гиды, которых было интересно слушать и узнавать не только про историю Армении, но и про ее современную жизнь. Нам показали самые красивые места, интересно и увлекательно о них рассказали, порекомендовали не только хорошие рестораны, но даже самые вкусные блюда! Особенно понравилось то, как были организованы экскурсии – всё начинали вовремя, без опозданий, никуда не торопились, перемещались в своем темпе. Идеально, когда путешествуешь с семьей. Рекомендую Ладу и ее компанию как отличного организатора отдыха в Армении.
Г
Гульнара
12 янв 2022
Безмерно благодарю вашу семью в целом и каждого в отдельности за тёплый приём,вкусную еду и увлекательное путешествие.
Армен и тетя Лада, для нас это путешествие открыло очень много. Если есть в мире место,где хочется остаться навсегда – это ваш гостеприимный дом.
Мы совершенно очарованы Арменией и тепло, которое вы нам подарили!
Скоро увидимся, ждите нас снова!!
Армен и тетя Лада, для нас это путешествие открыло очень много. Если есть в мире место,где хочется остаться навсегда – это ваш гостеприимный дом.
Мы совершенно очарованы Арменией и тепло, которое вы нам подарили!
Скоро увидимся, ждите нас снова!!
Ю
Юрий
10 янв 2022
Здравствуйте. Я уже один раз бывал в Армении, но жена настояла на совместной поездке. Изначально планировали взять в аренду машину, чтобы самостоятельно покататься по живописным местам и достопримечательностям. Но практически накануне отлета, случайно попали на сайт Лады Багдасарян, и заинтересовались ее предложением- 4-х дневный тур, о чем ни разу не пожалели. Вряд ли бы мы столько увидели и узнали, если бы путешествовали самостоятельно. Насыщенные поездки, экскурсии, интересные рассказы гидов и атмосфера, царящая во время экскурсий – не оставили сомнений в правильности принятого нами решения. Завершающее поездку армянское застолье, оставило самые яркие и тёплые впечатления, а приятная грусть, появившаяся по возращению домой, напоминает о чудесных зимних праздниках. Мы очень благодарны за такой приём – от такого гостеприимства, теплоты и душевности, которое исходило от хозяйки дома Лады и ее семьи, чувствуешь себя желанным гостем!
Планируем посетить Армению летом. Лада, до встречи!!
Планируем посетить Армению летом. Лада, до встречи!!
А
А.
5 окт 2021
Хочу сказать Вам и вашей семье огромное, человеческое спасибо!!! Безумно приятно, что вы приняли нас у себя в гостях, как своих родных, близких людей! Пишу сейчас Вам и улыбаюсь))
Ваша семья невероятная!
Спасибо за Вашу доброту!!! Я получила большое удовольствие от вечера, проведенного с Вами, он останется одним из самых приятных воспоминаний о моем пребывании в Вашей стране.
Знаете, таких как Вы и Ваша семья, очень мало, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивых, добрых, душевных и чутких людей. Вы по особенному запали в душу! Вы Семья с большой буквы, Семья широкой души, Семья доброго сердца!!!
Спасибо Вам и ребятам которые работают с вами)) Армения невероятная!!! Я отдохнула душой, зарядилась))
До новых встреч!!!
Ваша семья невероятная!
Спасибо за Вашу доброту!!! Я получила большое удовольствие от вечера, проведенного с Вами, он останется одним из самых приятных воспоминаний о моем пребывании в Вашей стране.
Знаете, таких как Вы и Ваша семья, очень мало, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивых, добрых, душевных и чутких людей. Вы по особенному запали в душу! Вы Семья с большой буквы, Семья широкой души, Семья доброго сердца!!!
Спасибо Вам и ребятам которые работают с вами)) Армения невероятная!!! Я отдохнула душой, зарядилась))
До новых встреч!!!
Н
Н.А.
5 окт 2021
Хочу сказать Вам и вашей семье огромное, человеческое спасибо
М
Мария
14 авг 2020
Даст совет, если это будет нужно) Гостеприимство, с которым встречают на пороге члены её семьи греет душу до сих пор. Спасибо огромное за то, что Вы делаете!!!!
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