Приглашаем на пешую прогулку по городу Гюмри, во время которой вы познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, соседствующей с новыми современными зданиями. Мы покажем вам сохранившиеся старинные дома, площади и церкви, расскажем о современной жизни города, его культурных событиях и перспективах развития.

Что вас ждет Мы посетим Церковь св. Богородицы, построенную из черного туфа, монументальную и таинственную. Также она известна как церковь Йот Верк («Семь ран»). Ее уникальность заключается в том, что церковь имеет 5 разных алтарей, предусмотренных для общин различных вероисповеданий. Она поражает своей оригинальностью: интерьер не типичен для армянских храмов.

После заглянем в музей Дзитохцянов. Войдя в здание музея, сразу попадаешь в Александрополь XIX-XX веков. Первым делом посмотрим на план города, а также распространенные в те времена ремесла, общественный быт и духовную культуру. В тот период были популярны ювелирное, кузнечное дело и ковроткачество.

Памятник «Мать Армения» в Гюмри заслуженно можно назвать одним из символов этого замечательного города, свидетельством армянской мужественности и стойкости.

По вашему желанию можем посетить дом-музей Фрунзика Мкртчяна, где поближе познакомимся с любимым героем Советской эпохи. Здесь можно узнать детали его биографии, посмотреть экспонаты, связанные с его ролями и детством.

Побываем в Черной Крепости, которая является символом армяно-российской дружбы, так как была построена в 1834 году русскими солдатами и офицерами. Историческое здание, идеально сохранившееся до наших дней, находится на холме, откуда видно весь город.

По желанию возможно посещение колоритного рыбного ресторана, где вкусно готовят форель.