Тигран проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Представьте себе мир, где каждый уголок хранит истории прошлого. Гюмри - это не просто город, это целая страница армянской истории, оживающая перед вашими глазами.
Во время этой индивидуальной экскурсии из Еревана читать дальшеуменьшить
вы познакомитесь с уникальной архитектурой старинных домов, исследуете «Чёрную Крепость» и посетите церковь с пятью алтарями, каждый из которых расскажет свою историю.
Не менее увлекательной будет остановка у монастыря Сагмосаванк и знаменитой пекарни, где вы сможете попробовать традиционные армянские лепёшки прямо из печи. Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в культуру и традиции Армении
🌄 Уникальные виды на ущелье реки Касах и гору Арагац
🏰 Посещение исторической «Чёрной Крепости»
🍞 Дегустация традиционного армянского лаваша
⛪ Уникальная церковь св. Богородицы с пятью алтарями
📸 Возможность съёмки с дрона
Что можно увидеть
Чёрная Крепость
Церковь св. Богородицы
Площадь Вардананц
Монастырь Сагмосаванк
Памятник армянскому алфавиту
Пекарня «Гнтуник»
Описание экскурсии
Дорога дальняя
Поездка из Еревана до Гюмри — настоящее путешествие. Красивые виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописная гора Арагац. У ее подножья находится памятник армянскому алфавиту, где вы сможете сфотографироваться у первой буквы вашего имени. Мы поговорим о его появлении и удивительной связи между нашим алфавитом и таблицей Менделеева. Кроме того, на пути нам встретится легендарная пекарня «Гнтуник». Вы увидите процесс выпечки по старинному рецепту и попробуете традиционный лаваш, пури и многие другие вкусности только из печи. Также по пути мы сделаем остановку у монастыря Сагмосаванк на краю живописного ущелья.
Тихие кварталы старинного города
В Гюмри мы прогуляемся узкими улочками старого города, которые, как машина времени, перенесут нас в XIX столетие, когда Александрополь был одним из трех главных городов Закавказья в составе Российской империи. Вы посетите «Чёрную Крепость», построенную по приказу Николая I, и осмотрите площадь Вардананц, хранящую память об героических страницах нашей истории. Там же, на площади, находится уникальная церковь св. Богородицы, известная под названием «Церковь Семи Ран». Я объясню, почему в храме пять алтарей, и расскажу о главных святынях церкви.
Организационные детали
Оплата также возможна и в местной валюте
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии
Экскурсия также подходит тем, кто улетает из международного аэропорта города Гюмри
В Гюмри погода может быть чуть прохладнее, чем в Ереване, так что, на всякий случай, возьмите с собой теплые вещи
Что входит в стоимость, а что — нет
В Гюмри мы посетим один из колоритных ресторанов города, где вы сможете отведать традиционные блюда на любой вкус. Средний чек обеда на человека: около 5.000-6.000 армянских драмов
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас будет 7 или больше, то заказывать экскурсию надо минимум за три дня.
По желанию посещение «Музея Городского Быта и Народной Архитектуры Гюмри»
По желанию дегустация фруктовых водок крепостью от 48 до 55 градусов
Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любая локация в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2009 туристов
Барев дзез или здравствуйте!) Я Тигран. Разговариваю по-русски без акцента!) Сертифицированный винный гид. Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но читать дальшеуменьшить
вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь немало лет: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т. д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валентина
Эта индивидуальная экскурсия в Гюмри из Еревана оставила самые тёплые воспоминания. Отдельное спасибо моему гиду за глубочайшее знание истории и умение рассказывать так, что буквально проживаешь каждую эпоху — от читать дальшеуменьшить
трагических страниц до возрождения города. Поразила его искренняя доброжелательность и настоящее армянское гостеприимство: за один день я почувствовала себя не туристом, а долгожданным гостем. Гюмри влюбил в себя с первого взгляда — величественная Чёрная крепость, старинные улочки с неповторимой атмосферой и уютная площадь Вардананц, где время будто замирает. Чувствовалось, что человек живёт своим делом, и его любовь к Гюмри передалась мне. Определённо хочу вернуться сюда снова
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Ольга
Однозначно рекомендую! Понравилось всё от организации, тайминга, выстраивания маршрута, коммуникации до рекомендации едален, сувенирных лавок и мастерских. Комфортный транспорт, гибкий подход, грамотная подача информации и чуткость гида - всё на достойном рекомендаций уровне. В дальнейшем без сомнений будем выбирать Тиграна и его коллег-гидов для знакомства с новыми местами и фактами из истории Армении.
+2
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Л
Людмила
Экскурсия оставила очень тёплое и приятное впечатление 😊 Организация была продумана до мелочей: всё прошло спокойно, без спешки, в комфортном темпе. Отдельно хочется отметить гида Петроса — доброжелательный, внимательный и искренне читать дальшеуменьшить
увлечённый своим делом человек. Информация подавалась легко и интересно, без перегруза, но при этом с множеством любопытных деталей, которые действительно запоминаются. Чувствовалась забота о группе, готовность ответить на любой вопрос. Экскурсия прошла не как «обязательная программа», а как живое, тёплое путешествие. С удовольствием рекомендую!
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Stepan
Поездка в Гюмри с гидом Тиграном стала одним из самых интересных дней нашего путешествия по Армении. Нам запомнилась прогулка по старому городу Гюмри: его архитектура, атмосфера, творческие мастерские и трагичные читать дальшеуменьшить
истории, которые пережил город и его жители. Очень радует, что город процветает и в него вкладываются финансово. Отдельное впечатление оставили остановки по пути. Храм Сагмосаванк - очень сильное и спокойное место, где действительно хочется задержаться подольше. Панорама у ущелья реки Касах - просто захватывает дух, а виды на гору Арагац добавляют ощущение масштаба и красоты армянской природы. И, конечно, сам гид - это отдельный уровень. Тигран невероятно образованный, с широчайшим кругозором. Кажется, нет ни одного вопроса, на который он не смог бы ответить. При этом он не просто энциклопедия, а интересный собеседник, с которым легко и приятно общаться на самые разные темы
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О
Ольга
Добрый день. Были 20 апреля 2026 года на экскурсии из Еревана в город Гюмри. Экскурсию проводид Петрос из команды Тиграна. Что сказать в нескольких словах, это было великолепное путешествие по читать дальшеуменьшить
Армении с жизнерадостным и образованым экскурсоводом. Петрос передал нам все любовь и гордость за свою Родину. Путешествие было интересным и позновательным. Много нового узнали про этот край. Гюмри город с большой историей и приятными людьми. Советую команду Тиграна. Спасибо, до новых встреч. ❤️❤️❤️
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В
Виктор
Ездили на экскурсию с гидом по имени Петрос. Утром забрали из отеля, вечером привезли обратно. Вся поездка заняла чуть более 10 часов и скучать не пришлось ни минуты. Посетили много интересных мест по дороге, несколько часов провели в Гюмри - очень необычный и колоритный город, спокойно за разговорами приехали обратно. Поездка оставила хорошие впечатления, рекомендую!