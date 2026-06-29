Тигран проводит ещё 2 экскурсии

Представьте себе мир, где каждый уголок хранит истории прошлого. Гюмри - это не просто город, это целая страница армянской истории, оживающая перед вашими глазами.Во время этой индивидуальной экскурсии из Еревана

вы познакомитесь с уникальной архитектурой старинных домов, исследуете «Чёрную Крепость» и посетите церковь с пятью алтарями, каждый из которых расскажет свою историю. Не менее увлекательной будет остановка у монастыря Сагмосаванк и знаменитой пекарни, где вы сможете попробовать традиционные армянские лепёшки прямо из печи. Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в культуру и традиции Армении

Описание экскурсии

Дорога дальняя

Поездка из Еревана до Гюмри — настоящее путешествие. Красивые виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописная гора Арагац. У ее подножья находится памятник армянскому алфавиту, где вы сможете сфотографироваться у первой буквы вашего имени. Мы поговорим о его появлении и удивительной связи между нашим алфавитом и таблицей Менделеева. Кроме того, на пути нам встретится легендарная пекарня «Гнтуник». Вы увидите процесс выпечки по старинному рецепту и попробуете традиционный лаваш, пури и многие другие вкусности только из печи. Также по пути мы сделаем остановку у монастыря Сагмосаванк на краю живописного ущелья.

Тихие кварталы старинного города

В Гюмри мы прогуляемся узкими улочками старого города, которые, как машина времени, перенесут нас в XIX столетие, когда Александрополь был одним из трех главных городов Закавказья в составе Российской империи. Вы посетите «Чёрную Крепость», построенную по приказу Николая I, и осмотрите площадь Вардананц, хранящую память об героических страницах нашей истории. Там же, на площади, находится уникальная церковь св. Богородицы, известная под названием «Церковь Семи Ран». Я объясню, почему в храме пять алтарей, и расскажу о главных святынях церкви.

Организационные детали

Оплата также возможна и в местной валюте

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии

Экскурсия также подходит тем, кто улетает из международного аэропорта города Гюмри

В Гюмри погода может быть чуть прохладнее, чем в Ереване, так что, на всякий случай, возьмите с собой теплые вещи

Что входит в стоимость, а что — нет