Тигран проводит ещё 2 экскурсии

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Колорит старого Гюмри

Насладиться горными пейзажами и погрузиться в историю Армении, проникая в тайны древнего монастыря

Тигран
Тигран – представитель из Еревана
Старинные дома с деревянными дверьми, церковь ⛪ с тремя алтарями и «Чёрная Крепость» Гюмри погрузят вас в атмосферу армянской провинции.

Я сделаю остановки у монастыря Аричаванк, памятника алфавиту и знаменитой пекарни и расскажу об истории 📖, культуре и традициях нашей страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От €150 за экскурсию

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Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри

Что вас ожидает

Дорога дальняя
Поездка из Еревана до Гюмри — настоящее путешествие. Красивые 🤩 виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописную гору Арагац. У ее подножья находится памятник армянскому алфавиту, где вы сможете сфотографироваться у первой буквы вашего имени. Мы поговорим о его появлении и удивительной связи между нашим алфавитом и таблицей Менделеева. Кроме того, на пути нам встретится легендарная пекарня «Гнтуник». Вы увидите процесс выпечки по старинному рецепту и попробуете традиционный лаваш, пури и многие другие вкусности только из печи.

Древние скрижали
Аричаванк — один из самых недооцененных исторических памятников Армении. Первая церковь ⛪ в комплексе была возведена в VII веке, а основная его часть — в XII-XIII веках. Вы погрузитесь в Средневековье и узнаете о значении некоторых древних символов, которые увидите на стенах.

Тихие кварталы старинного города
В Гюмри мы прогуляемся узкими улочками старого города, которые, как машина времени, перенесут нас в XIX столетие, когда Александрополь был одним из трех главных городов Закавказья в составе Российской империи. Вы посетите «Чёрную Крепость», построенную по приказу Николая I, и осмотрите площадь Вардананц, хранящую память об героических страницах нашей истории 📖. Там же, на площади, находится уникальная церковь св. Богородицы, известная под названием «Церковь Семи Ран». Я объясню, почему в храме три алтаря, и расскажу о главных святынях церкви.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
  • Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии
  • Экскурсия также подходит тем, кто улетает из международного аэропорта города Гюмри
  • В Гюмри погода может быть чуть прохладнее, чем в Ереване, так что, на всякий случай, возьмите с собой теплые вещи

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В Гюмри мы посетим один из колоритных ресторанов города, где вы сможете отведать традиционные блюда на любой вкус. Средний чек обеда на человека: около 4. 000-5. 000 армянских драмов.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас будет 8 или больше, то заказывать экскурсию ⛳ надо минимум за два дня.
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри
Колорит старого Гюмри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тигран
Тигран
Мне 35. Разговариваю по-русски без акцента!) Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь третий год: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т. д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
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Тигран проводит ещё 2 экскурсии

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