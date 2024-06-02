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красивейшая дорога и интересные рассказы Тиграна взбодрили и очень порадовали меня. Как всегда, как по всей Армении, в пути до Гюмри вокруг были очень красивые пейзажи, которые сопровождались комментариями и историями Тиграна. Он рассказал много интересного и ответил на накопившиеся у меня вопросы. Очень приятными по пути были остановки в монастыре Сагмосаванк, перекус в пекарне и заезд к памятнику армянскому алфавиту. По приезду в Гюмри Тигран завез меня в музей городского быта. Рекомендую туристам посетить его, чтобы представить, как жили армяне в 19ом и начале 20ого века. Очень познавательно. Экскурсию проводит местный гид, очень опытный и знающий, а экспонаты очень интересные. После посещения музея Тигран отвез меня в старый центр Гюмри. Здесь, конечно, никак нельзя было обойти тему страшного землетрясения, которое пережил город в 1988. Тогда город назывался Ленинаканом. Следы той страшной природной катастрофы все еще заметны повсюду. Но постепенно Гюмри возрождается - дом за домом. Красота и необычность города из черного туфа не потеряна и просто поражает. Тут очень самобытные и уютные улочки, много милых галерей и ресторанчиков. Тигран хорошо знает каждый дом и переулок, сообщает много интересных фактов, которые вы вряд ли где-то найдете сами. Пока мы осматривали старый город, пошел дождь. Тигран подготовился и взял зонтики, что позволило комфортно довести экскурсию до конца. Я сама не взяла с собой зонт в поездку, не ожидая дождя. И такая подготовленность экскурсовода очень ценна для туриста наравне с его знанием темы и умением заинтересовать слушателя. В итоге мне так понравилось в Гюмри, что я в будущем хочу съездить туда еще раз. Тигран, спасибо большое за прекрасную экскурсию!