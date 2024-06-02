1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от €185 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - культурная столица Армении
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гюмри - монастырь Сагмосавсанк - Аллея армянского алфавита
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Групповая
9 часов
Гюмри - столица юмора
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по воскресеньям в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По воскресеньям в 09:45
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
$25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $242 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Город юмора, искусств и ремесел - прекрасный Гюмри
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $145 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225€203 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Культурное сердце Армении - Гюмри
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: Вторник-Воскресенье
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 175$158 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
Познакомиться с городом мастеров и посетить древние святыни в необычной поездке по Ширакской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
420€252 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Это была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красот Армении, но прелесть Гюмри,
- ЕЕлена12 мая 2024Экскурсия прошла на высшем уровне! Эдуарду гиду-водителю отдельная благодарность за помощь и участие в любом вопросе (за клубнику и за то
- ССамвелян11 мая 2024Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
- ММаксим5 мая 2024Петрос-супер гид! Отличный собеседник и профессионал своего дела. Подарил нам кучу незабываемых эмоций. С ним точно не будет скучно, все 10 часов экскурсии мы были увлечены историей города и других мест. Советую его всем!
- EElizaveta28 апреля 2024Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые можно было оставить в
- РРуслана28 апреля 2024Невероятно красивая дорога до Гюмри, по дороге заехали в монастырь на горе и к памятнику армянскому алфавиту. Монастыри в Армении
- ЖЖанна23 апреля 2024Очень колоритная, душевная, веселая экскурсия! Мы посетили не только сам Гюмри, но и близлежащие интересные места: ущелье реки Касах, Монастырь
- ООльга18 октября 2023Экскурсия понравилась, хорошо организована, отличный гид Эдуард, который с душой рассказывал об обычаях и культуре Армении, о городе Гюмри и его истории. Все очень понравилось!
- РРоберт9 октября 2023Замечательная экскурсия и классный гид!!!
- GGarik_le10 августа 2023Очень понравилась экскурсия! Замечательный экскурсовод Наира! Мы получили массу впечатлений от поездки)На все экскурсии теперь только с ней!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гюмри»
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