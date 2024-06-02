Экскурсии в Гюмри из Еревана

Найдено 14 экскурсий в категории «Гюмри» в Ереване, цены от €25, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колорит старого Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от 185 за всё до 7 чел.
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности под живые рассказы о них
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
39 за человека
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Гюмри - культурная столица Армении
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Гюмри - культурная столица Армении
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$235 за всё до 5 чел.
Гюмри - монастырь Сагмосавсанк - Аллея армянского алфавита
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гюмри - монастырь Сагмосавсанк - Аллея армянского алфавита
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 2 чел.
Гюмри - столица юмора
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Гюмри - столица юмора
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по воскресеньям в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
$33 за человека
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По воскресеньям в 09:45
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
$25 за человека
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Индивидуальная
7 часов
Тур по городу Гюмри, дом-музей Дзитохцянц, церковь Мармашен
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $242 за всё до 3 чел.
Город юмора, искусств и ремесел - прекрасный Гюмри
Индивидуальная
9 часов
Город юмора, искусств и ремесел - прекрасный Гюмри
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $145 за всё до 3 чел.
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225203 за всё до 7 чел.
Культурное сердце Армении - Гюмри
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Культурное сердце Армении - Гюмри
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: Вторник-Воскресенье
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 175$158 за всё до 3 чел.
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 6 чел.
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
Познакомиться с городом мастеров и посетить древние святыни в необычной поездке по Ширакской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
420252 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Колорит старого Гюмри
    Это была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красот Армении, но прелесть Гюмри,
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    красивейшая дорога и интересные рассказы Тиграна взбодрили и очень порадовали меня. Как всегда, как по всей Армении, в пути до Гюмри вокруг были очень красивые пейзажи, которые сопровождались комментариями и историями Тиграна. Он рассказал много интересного и ответил на накопившиеся у меня вопросы. Очень приятными по пути были остановки в монастыре Сагмосаванк, перекус в пекарне и заезд к памятнику армянскому алфавиту. По приезду в Гюмри Тигран завез меня в музей городского быта. Рекомендую туристам посетить его, чтобы представить, как жили армяне в 19ом и начале 20ого века. Очень познавательно. Экскурсию проводит местный гид, очень опытный и знающий, а экспонаты очень интересные. После посещения музея Тигран отвез меня в старый центр Гюмри. Здесь, конечно, никак нельзя было обойти тему страшного землетрясения, которое пережил город в 1988. Тогда город назывался Ленинаканом. Следы той страшной природной катастрофы все еще заметны повсюду. Но постепенно Гюмри возрождается - дом за домом. Красота и необычность города из черного туфа не потеряна и просто поражает. Тут очень самобытные и уютные улочки, много милых галерей и ресторанчиков. Тигран хорошо знает каждый дом и переулок, сообщает много интересных фактов, которые вы вряд ли где-то найдете сами. Пока мы осматривали старый город, пошел дождь. Тигран подготовился и взял зонтики, что позволило комфортно довести экскурсию до конца. Я сама не взяла с собой зонт в поездку, не ожидая дождя. И такая подготовленность экскурсовода очень ценна для туриста наравне с его знанием темы и умением заинтересовать слушателя. В итоге мне так понравилось в Гюмри, что я в будущем хочу съездить туда еще раз. Тигран, спасибо большое за прекрасную экскурсию!

    Это была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красотЭто была последняя экскурсия в моей поездке. Я уже немного устала, и видела уже много красот
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
    Экскурсия прошла на высшем уровне! Эдуарду гиду-водителю отдельная благодарность за помощь и участие в любом вопросе (за клубнику и за то
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    что довез до отеля отдельная благодарность)! Все, что было заявлено посмотрели, времени достаточно было, на то чтобы погулять и поесть) Поездка прошла в очень душевной и дружелюбной атмосфере)

  • С
    Самвелян
    11 мая 2024
    Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
    Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
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    необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились на кофе в необычной пекарне:) Также рекомендую посетить древний монастырь Сагмосаванк, на утесе глубокого ущелья, а если повезёт то откуда откроется невероятный вид на Арарат. Мы попросили Ашота для нас еще и организовать экскурсию по Гюмри, он и с этой задачей справился на отлично! Нас встретил прекрасный Ованес и провел нам незабываемую экскурсию по его любимому и родному городу! Однозначно всем рекомендую!!! Спасибо этим прекрасным людям за любовь, которой мы теперь пропитаны к чудесной Армении и Гюмри в частности!!

  • М
    Максим
    5 мая 2024
    Колорит старого Гюмри
    Петрос-супер гид! Отличный собеседник и профессионал своего дела. Подарил нам кучу незабываемых эмоций. С ним точно не будет скучно, все 10 часов экскурсии мы были увлечены историей города и других мест. Советую его всем!
  • E
    Elizaveta
    28 апреля 2024
    Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
    Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые можно было оставить в
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    машине. Авто комфортабельный, с кондиционером. Нашим гидом был Армен. Замечательный гид, который сам родился и вырос в Гюмри. Это была очень душевная экскурсия. Тепло и любовь, которую Армен испытывает к своему городу и его жителям - получилось передать и нам. В Гюмри очень красиво, особая атмосфера, не схожая ни с одним другим городом Армении. Тут и правда город талантливых, приветливых и весёлых людей. Нам показали много красивых мест и мы послушали исторические рассказы, передающиеся из уст в уста, которых нет в открытом доступе. А ещё Армен устроил для участников группы викторину про Гюмри. Было интересно на всём протяжении экскурсии. В конце прогулки мы покушали в ресторане «Облепиха» - Chichkhan. Там всё очень вкусно! Можно попробовать даже облепиховое вино или морс собственного производства владельца ресторана. Большой выбор блюд местной кухни и цены в 2-3 раза ниже, чем в Ереване. Всё было так душевно, что мы всей группой не хотели расставаться с Арменом, но существует регламент, поэтому нас забрал водитель и мы вернулись в Ереван. Армен, большое Вам спасибо! Однозначно рекомендуем организатора, за время отдыха бронировали через Зару несколько экскурсий, были разные гиды и все замечательные!

  • Р
    Руслана
    28 апреля 2024
    Северная столица - Гюмри
    Невероятно красивая дорога до Гюмри, по дороге заехали в монастырь на горе и к памятнику армянскому алфавиту. Монастыри в Армении
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    никогда не надоедают)) в самом Гюмри зашли в арт - мастерскую с историей, видели бессчётное количество красивых дверей и зданий из черного туфа. И розового туфа. Очень много туфа) Айк прекрасный терпеливый гид, очень комфортная машина. Если ты это читаешь, спасибо тебе за все)

  • Ж
    Жанна
    23 апреля 2024
    Колорит старого Гюмри
    Очень колоритная, душевная, веселая экскурсия! Мы посетили не только сам Гюмри, но и близлежащие интересные места: ущелье реки Касах, Монастырь
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    Псалмов, место добычи туфа. Петрос — человек, знающий и любящий историю и культуру своей страны — рассказывал много интересных фактов, историй и легенд об Армении. А прогулки по старым улочкам и паркам Гюмри в сопровождении Петроса - отдельное удовольствие! Особенно порадовало посещением всех значимых мест этого города, включая очаровательные музеи, церкви, дворики, ремесленные магазинчики и мастерские!

  • О
    Ольга
    18 октября 2023
    Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
    Экскурсия понравилась, хорошо организована, отличный гид Эдуард, который с душой рассказывал об обычаях и культуре Армении, о городе Гюмри и его истории. Все очень понравилось!
  • Р
    Роберт
    9 октября 2023
    Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
    Замечательная экскурсия и классный гид!!!
  • G
    Garik_le
    10 августа 2023
    Гюмри - монастырь Сагмосавсанк - Аллея армянского алфавита
    Очень понравилась экскурсия! Замечательный экскурсовод Наира! Мы получили массу впечатлений от поездки)На все экскурсии теперь только с ней!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гюмри»

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  9. Хор Вирап
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