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Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк

JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Захватывающий тур в Гюмри — в культурную столицу Армении, которая расположилась в северо-западной части Армении, в центре ширакской долины, на расстоянии 126 км от Еревана.

Гюмри — второй по величине город 🏙️ в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а колорит, присущий этому городу, проявляется во всём — в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и даже на лицах улыбающихся Вам гюмрийцев.

Кстати жители Гюмри известны своим острым чувством юмора и артистичностью.

Отсюда родом любимый Фрунзик Мкртчян, известный всем нам по фильму «Мимино» и не только.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $21 за человека

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Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк

Что вы увидите

  • Гюмри
  • Чёрная крепость
  • Музей Дзитогцянов
  • Монастырь Мармашен
  • Монастырь Аричаванк
Древний город 🏙️ и оплот национального духаВ 1837 году, после визита императора Николая I город был переименован в Александрополь — в честь жены императора. В Гюмри также находится Чёрная крепость, или Сев-Берд — крепость времён Российской империи. Крепость была построена в середине XIX века после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. В 1899 году, после постройки железной дороги, город стал важнейшим железнодорожным узлом, военным, торговым и культурным центром.
Именно в Гюмри состоялась премьера оперы «Ануш» композитора Армена Тиграняна. Во времена СССР город был переименован в Ленинакан, а в 1992 году город получает свое нынешнее название, которое является производным от Кумайри. В 1988 году страшное землетрясение разрушило город, который до сих пор восстанавливается. Гюмри находится в центре интересов всех приезжающих в Армению туристов. Красный монастырь МармашенПосле тура по Гюмри, мы с Вами посетим монастырь, которому уже свыше 1000 лет. Монастырский комплекс Мармашен находится в 2 км юго-западнее села Ваграмаберд, на левом берегу реки Ахурян. Один из лучших памятников армянской архитектуры был известным культурным и религиозным центром средневековой Армении. Живописный монастырьЗавершится наша экскурсия ⛳ посещением Аричаванк (VII-XIII вв). Этот памятник известен своими изысканными барельефами. В начале XI века Аричаванк был разрушен во время нашествий сельджукских турок. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Tранспортное обслуживание
  • услуги гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • Личные расходы
  • обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк
Захватывающий тур в Гюмри — Черная Крепость — Мармашен — Аричаванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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