Древний город 🏙️ и оплот национального духаВ 1837 году, после визита императора Николая I город был переименован в Александрополь — в честь жены императора. В Гюмри также находится Чёрная крепость, или Сев-Берд — крепость времён Российской империи. Крепость была построена в середине XIX века после окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В настоящее время является одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри. В 1899 году, после постройки железной дороги, город стал важнейшим железнодорожным узлом, военным, торговым и культурным центром.

Именно в Гюмри состоялась премьера оперы «Ануш» композитора Армена Тиграняна. Во времена СССР город был переименован в Ленинакан, а в 1992 году город получает свое нынешнее название, которое является производным от Кумайри. В 1988 году страшное землетрясение разрушило город, который до сих пор восстанавливается. Гюмри находится в центре интересов всех приезжающих в Армению туристов. Красный монастырь МармашенПосле тура по Гюмри, мы с Вами посетим монастырь, которому уже свыше 1000 лет. Монастырский комплекс Мармашен находится в 2 км юго-западнее села Ваграмаберд, на левом берегу реки Ахурян. Один из лучших памятников армянской архитектуры был известным культурным и религиозным центром средневековой Армении. Живописный монастырьЗавершится наша экскурсия ⛳ посещением Аричаванк (VII-XIII вв). Этот памятник известен своими изысканными барельефами. В начале XI века Аричаванк был разрушен во время нашествий сельджукских турок. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено.

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