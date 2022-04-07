Каждый день

Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис

Познакомьтесь с невероятной природными красотами «армянской Швейцарии» Цахкадзор

Индивидуальная
Познакомьтесь с невероятной природными красотами «армянской Швейцарии» Цахкадзор и прокатитесь по канатной дороге к высоким склонам захватывающей горы Тегенис.

Насладитесь возможностью посетить монастырь Кечарис.
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис
Индивидуальный тур: Цахкадзор, канатная дорога, монастырь Кечарис

Что вас ожидает:

    Цахкадзор — маленький oлимпийский городок и ущелье цветов
    Его также называют армянской Швейцарией, так как он окружен густыми горными лесами. Это место называется «ущелье цветов», поскольку там цветет множество великолепных растений. Согласно легенде, принцесса Пахлавуни приказывает построить цветник с самыми красивыми цветами, но однажды, яростный ветер срывает все цветы и разбрасывать их по всему ущелью. Так и образовалось это прекрaсное ущелье цветов. Здесь также находится монастырский комплекс 11-го века Кечарис, специально построенный королевской семьей в честь 1000-летия Иисуса Христа.
    Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м над уровнем моря, функционировала еще с 1967 года. С высоты 2819 м, куда вас за 32 минуты доставит скоростной кресельный подъемник, вся Армения видна как на ладони.
    Цахкадзор известен своим свежим воздухом, который, как известно, имеет большое преимущество для здоровья. Это главная причина, почему с советских времен олимпийские тренировочные площадки для профессиональной подготовки спортсменов со всех уголков земного шара были построены именно в этом месте. Кроме того, в течение зимних месяцев Цахкадзор становится горнолыжным курортом Армении.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    • Билет на канатную дорогу
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

    🎩Индивидуальные🏡Выездные🍀Природа и пейзажи⛪️Монастыри, церкви, храмыКанатная дорога

    Еще несколько похожих предложений в Ереване

    Вино, Монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    13 часов
    Индивидуальная
    Григорий
    5
    2 отзыва
    Вино, Монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    На этой экскурсии мы проедем через центр виноделия в Армении, посетим монастырь
    $300 за 1-6 чел.
    Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
    6 часов
    Индивидуальная
    JUSTTRAVEL
    Нет отзывов
    Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
    Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии
    $180 за 1-6 чел.
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    7.5 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Андраник
    Нет отзывов
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться озером Парз, посетить монастыри Агарцин и Кечарис
    130 за 1-6 чел.
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    13 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Ваграм и Александра
    4.7
    43 отзыва
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Большое путешествие в монастыри Хор Вирап, Нораванк и Татев, а также обед в гостях у армянской семьи
    215 за 1-4 чел.
    Самая длинная канатная дорога «Крылья Татев» Монастырь Хор Вирап и Нораванк
    10 часов
    Индивидуальная
    Андраник
    5
    1 отзыв
    Самая длинная канатная дорога «Крылья Татев» Монастырь Хор Вирап и Нораванк
    «Крылья Татева» являются воздушной дорогой к природным и историческим сокровищам южного региона Армении - Сюника
    от $200 за 1-6 чел.
    Зимние приключения в Армении
    7 часов
    🚗 На машине
    ❄️ На снегоходах
    Индивидуальная
    Лилит
    Нет отзывов
    Зимние приключения в Армении
    Горнолыжный Цахкадзор, древний монастырь, канатная дорога и катание на снегоходе за 1 день
    82 за 1 человека
    Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Mamikon
    Нет отзывов
    Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
    Открыть величественные пейзажи Армении, отдохнуть на знаменитом курорте и посетить древние обители
    125 за 1-6 чел.
    Армянское море и древние монастыри
    9 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Ваграм и Александра
    4.7
    43 отзыва
    Очень популярно сейчас
    Армянское море и древние монастыри
    Исследовать языческий Гарни и пещерный Гегард, посетить курортный Дилижан и пообедать у озера Севан
    155 за 1-4 чел.
    Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
    5 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Арарат
    5
    5 отзывов
    Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
    Полюбоваться природой, узнать историю этих мест и испытать себя в экстремальных развлечениях
    125 за 1-6 чел.
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Георгий
    4.8
    4 отзыва
    Армения от языческих храмов до снежных хребтов
    Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан
    135 за 1-6 чел.
    Древние храмы и природа Армении за 4 дня
    3 дня
    🚗 На машине
    Авторский тур
    Асмик
    Нет отзывов
    Древние храмы и природа Армении за 4 дня
    Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
    310 за 1 человека
    Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
    7 часов
    Индивидуальная
    Тигран
    Нет отзывов
    Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
    Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда
    $145 за 1-7 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ереване
    ХОРОШО
    🇦🇲
    ТАМ