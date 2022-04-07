Каждый день

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Цахкадзор — маленький oлимпийский городок и ущелье цветов

Его также называют армянской Швейцарией, так как он окружен густыми горными лесами. Это место называется «ущелье цветов», поскольку там цветет множество великолепных растений. Согласно легенде, принцесса Пахлавуни приказывает построить цветник с самыми красивыми цветами, но однажды, яростный ветер срывает все цветы и разбрасывать их по всему ущелью. Так и образовалось это прекрaсное ущелье цветов. Здесь также находится монастырский комплекс 11-го века Кечарис, специально построенный королевской семьей в честь 1000-летия Иисуса Христа.

Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м над уровнем моря, функционировала еще с 1967 года. С высоты 2819 м, куда вас за 32 минуты доставит скоростной кресельный подъемник, вся Армения видна как на ладони.

Цахкадзор известен своим свежим воздухом, который, как известно, имеет большое преимущество для здоровья. Это главная причина, почему с советских времен олимпийские тренировочные площадки для профессиональной подготовки спортсменов со всех уголков земного шара были построены именно в этом месте. Кроме того, в течение зимних месяцев Цахкадзор становится горнолыжным курортом Армении.

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