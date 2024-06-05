1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
«Вы проедете по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, чтобы оказаться в обители»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
«Путь по канатной дороге «Крылья Татева»: 5752 метра — это официально самая длинная канатка в мире»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«После двух часов езды, вы прибудете к самой длинной двухсторонней канатной дороге (прим»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Индивидуальная
14 часов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«После обеда, мы осмотрим знаменитый Мост Мира, а последним пунктом нашей экскурсии будет Тбилисская канатная дорога»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открывая Армению: Севан, Кечарис, Цахкадзор - Путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив исторические монастыри и восхитительные горные пейзажи
Начало: По договоренности
«Побываем в знаменитом Севанском монастыре и Кечарисе, а после посещения обители отправимся на прогулку по горам с подъёмом по Цахкадзорской канатной дороге среди облаков»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
«Самая длинная в мире канатная дорога — «Крылья Татева» Дорога проходит над ущельем реки Воротан и соединяет две деревни — Галидзор и Татев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Канатная дорога «Крылья Татева» и Татевский Монастырь Канатная дорога «Крылья Татева» является самой длинной канатной дорогой в мире (маятникового типа,5752 метра)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Начало: По договоренности
«Здесь предусмотрено посещение монастырского комплекса Кечарис и канатной дороги для подъема на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $183 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
«Погуляете по городу Дилижан, получившему название «Маленькая Швейцария в Армении» за впечатляющие природные леса и прокатитесь на канатной дороге Цахкадзора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
«Одна из главных его достопримечательностей — канатная дорога, которая может поднять вас на высоту около трех тысяч метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
«В этом туре вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, поднявшись на высоту более трехсот метров над уровнем моря»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цахкадзор, Канатная дорога, монастырь Кечарис, озеро Севан, Севанаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
«Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $173 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
«Пройдемся по Татевской канатной дороге, которая является самой длинной канатной дорогой маятникового типа»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы увидите древние монастыри Хор Вирап и Татев, прокатитесь на канатной дороге Крылья Татева и поучаствуете в дегустации вин в селе виноделия — Арени»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Ценители природных ландшафтов смогут подняться по канатной дороге, откуда откроются невероятные горные панорамы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Одним из ярких моментов вашего пребывания будет подъем на канатной дороге, открывающей потрясающий вид на величественные вершины гор»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Канатная дорога и старинный монастырь Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ННаталья4 июня 2024Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
- ИИван4 июня 2024Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
- ЕЕкатерина2 июня 2024чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
- ЕЕкатерина23 мая 2024Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
- ИИрина17 мая 2024Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым мы ездили. Все организовано
- ААнастасия17 мая 2024Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
- ВВиктор7 мая 2024Отличная экскурсия,посетили красивейшие места, но надо быть готовым что очень продолжительная, Давид прекрасный человек и экскурсовод, провели замечательный день!
- VVictoria7 мая 2024Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию экскурсии в день рождения
- ММаргарита2 мая 2024Побывали на озере Севан вместе с Эдмоном, остались под огромным впечатлением! Прокатились по глади Севана и прикоснулись к его глубинам.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Канатная дорога»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Канатная дорога" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 43 до 520. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Канатная дорога», 206 ⭐ отзывов, цены от €43. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август