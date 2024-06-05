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а может быть, и не предполагалась подача какой то общей информации в пути об истории Армении, тех местах, где мы проезжали, но мне этого не хватило. может быть, если не рассказ, то фоновую национальную музыку послушать хотя бы часть пути? информация в местах локаций была живой, интересной, маршрут был перестроен с учетом погодных условий, и, возможно, из-за подгонки тайминга под погоду мы не успели зайти в сам монастырь Хор Вирап, но виды, атмосфера места и прекрасный рассказ никуда не делись. Дополнительная наша просьба - остановится на полянке с маками была выполнена, за что мы очень благодарны. В целом поездки с Давидом рекомендую. небольшое уточнение информации в описании экскурсии - канатка 6500 драм (не 5500), + пещера Арени 1000 драм. Пещера Арени очень приятное дополнение к поездке, только чуть-чуть побольше времени и информации.