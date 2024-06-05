Экскурсии с посещением канатной дороги в Ереване

Найдено 20 экскурсий в категории «Канатная дорога» в Ереване, цены от €43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
«Вы проедете по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, чтобы оказаться в обители»
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
300 за всё до 5 чел.
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
«Путь по канатной дороге «Крылья Татева»: 5752 метра — это официально самая длинная канатка в мире»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«После двух часов езды, вы прибудете к самой длинной двухсторонней канатной дороге (прим»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Покоряя Тбилиси
Индивидуальная
14 часов
13 отзывов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«После обеда, мы осмотрим знаменитый Мост Мира, а последним пунктом нашей экскурсии будет Тбилисская канатная дорога»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Открывая Армению: Севан, Кечарис и Цахкадзор
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Открывая Армению: Севан, Кечарис, Цахкадзор - Путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив исторические монастыри и восхитительные горные пейзажи
Начало: По договоренности
«Побываем в знаменитом Севанском монастыре и Кечарисе, а после посещения обители отправимся на прогулку по горам с подъёмом по Цахкадзорской канатной дороге среди облаков»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $150 за всё до 2 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Начало: По договоренности (Ереван)
«Самая длинная в мире канатная дорога — «Крылья Татева» Дорога проходит над ущельем реки Воротан и соединяет две деревни — Галидзор и Татев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$420 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Канатная дорога «Крылья Татева» и Татевский Монастырь Канатная дорога «Крылья Татева» является самой длинной канатной дорогой в мире (маятникового типа,5752 метра)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Начало: По договоренности
«Здесь предусмотрено посещение монастырского комплекса Кечарис и канатной дороги для подъема на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $183 за всё до 3 чел.
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Цахкадзор: канатная дорога, Кечарис, Дилижан: Агарцин, памятник Мимино
Начало: Адрес вашего проживания
«Погуляете по городу Дилижан, получившему название «Маленькая Швейцария в Армении» за впечатляющие природные леса и прокатитесь на канатной дороге Цахкадзора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Начало: Адрес вашего проживания
«Одна из главных его достопримечательностей — канатная дорога, которая может поднять вас на высоту около трех тысяч метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $137 за всё до 3 чел.
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
«В этом туре вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, поднявшись на высоту более трехсот метров над уровнем моря»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $220 за всё до 3 чел.
Цахкадзор, Канатная дорога, монастырь Кечарис, озеро Севан, Севанаванк
Индивидуальная
6 часов
Цахкадзор, Канатная дорога, монастырь Кечарис, озеро Севан, Севанаванк
Начало: Адрес Вашего проживания
«Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $173 за всё до 3 чел.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
«Пройдемся по Татевской канатной дороге, которая является самой длинной канатной дорогой маятникового типа»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
Индивидуальная
7 часов
Озеро Севан, Севанаванк, канатная дорога Цахкадзора, монастырь Кечарис
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы увидите древние монастыри Хор Вирап и Татев, прокатитесь на канатной дороге Крылья Татева и поучаствуете в дегустации вин в селе виноделия — Арени»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Индивидуальная
4 часа
Прекрасный Цахкадзор, монастырь Кечарис и канатная дорога
Начало: Адрес вашего проживания
«Ценители природных ландшафтов смогут подняться по канатной дороге, откуда откроются невероятные горные панорамы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 3 чел.
Новый горнолыжный курорт в Армении
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный отдых в Майлер Маунтайн Резорт, Ереван: уникальный опыт
Погрузитесь в мир зимних развлечений и кулинарных изысков на горнолыжном курорте Майлер Маунтайн Резорт
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Одним из ярких моментов вашего пребывания будет подъем на канатной дороге, открывающей потрясающий вид на величественные вершины гор»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 6 чел.
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Индивидуальная
8 часов
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Канатная дорога и старинный монастырь Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
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    рассказывала что-то интересное про Армению! Поездка в Дилижан и Цахкадзор выдалась очень насыщенная и интересная, все очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
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    а может быть, и не предполагалась подача какой то общей информации в пути об истории Армении, тех местах, где мы проезжали, но мне этого не хватило. может быть, если не рассказ, то фоновую национальную музыку послушать хотя бы часть пути? информация в местах локаций была живой, интересной, маршрут был перестроен с учетом погодных условий, и, возможно, из-за подгонки тайминга под погоду мы не успели зайти в сам монастырь Хор Вирап, но виды, атмосфера места и прекрасный рассказ никуда не делись. Дополнительная наша просьба - остановится на полянке с маками была выполнена, за что мы очень благодарны. В целом поездки с Давидом рекомендую. небольшое уточнение информации в описании экскурсии - канатка 6500 драм (не 5500), + пещера Арени 1000 драм. Пещера Арени очень приятное дополнение к поездке, только чуть-чуть побольше времени и информации.

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
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    горном серпантине) и благоприятной погоды (из-за тумана с канатной дороги практически ничего не было видно). Понравилась дегустация вина. Благодарим гида Анастасию за прекрасное сопровождение.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым мы ездили. Все организовано
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    четко и комфортно. У Армена отличные soft skills и личные контакты на всех достопримечательностях и по дороге к ним. Вам все будут рады, угостят, напоят и организуют лучшие виды и хорошую погоду.

    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
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    нас что мы вероятнее всего самую красоту увидим) Очень понравилось что она нас всех заставила рассказать о себе самое важное, это и сплотило нашу компанию) В дороге рассказывала разные истории, факты, когда мы просили останавливали машину для того что бы сделать запоминающие кадры и посмотреть на природу не только из машины😄 Водопад конечно вообще был потрясающим, а обед очень вкусным и разнообразным) Спасибо вам большое! 🥰

  • В
    Виктор
    7 мая 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    Отличная экскурсия,посетили красивейшие места, но надо быть готовым что очень продолжительная, Давид прекрасный человек и экскурсовод, провели замечательный день!
  • V
    Victoria
    7 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию экскурсии в день рождения
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    мужа и за то, что пошли навстречу и скорректировали маршрут по нашим пожеланиям! Всё прошло идеально, как и обещал Армен - по высшему классу! Мы очень рады были встретить таких приятных, гостеприимных и хороших людей) Благодаря вам Армения навсегда в нашем ❤️. Когда соберёмся в следующий раз, то обязательно обратимся к Армену за экскурсией. Также спасибо за все советы и подсказки, которые не касались самой экскурсии, за полезные советы и помощь! Геворг - отличный водитель, все было безопасно и комфортно! Спасибо большое большое, обнимаем!!! Вика и Рома

    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию
  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Открывая Армению: Севан, Кечарис и Цахкадзор
    Побывали на озере Севан вместе с Эдмоном, остались под огромным впечатлением! Прокатились по глади Севана и прикоснулись к его глубинам.
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    Услышали много историй как о Древней так и современной Армении. Эдмон очень образованный, тонкочувствующий и огромной души человек! Мы благодарны судьбе за встречу с Вами, Эдмон!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
  2. Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
  3. Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
  4. Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
  5. Покоряя Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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