Приглашаем отдохнуть от городской суеты в групповой поездке по армянским курортам! В Цахкадзоре вы проедете на кресельной канатной дороге. В Дилижане проникнетесь историческим колоритом деревянных домов и мощёных улиц, побываете в монастыре Агарцин и на озере Парз. А ещё полюбуетесь одним из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии — и всё это за один день!

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Описание

Что вас ожидает

Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь

Цахкадзор — самый известный климатический курорт страны, расположенный на высоте 2000 метров. Мы расскажем, как складывалась его история и чем он прославился в советские годы. Покажем его главную достопримечательность — монастырский ансамбль Кечарис XI века — и расшифруем особенности средневековой архитектуры. Кроме того, прокатимся по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбуемся волшебными панорамами окрестностей.

Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз

Дилижан — старинный, уютный и невероятно живописный город, окружённый горами и лесами. Вы погуляете по его очаровательным мощёным улицам, посмотрите на старинные дома с резными балконами и узнаете, какие удивительные истории с ними связаны. После этого мы отправимся исследовать окрестности города-курорта: посетим старинный монастырь Агарцин, полюбуемся озером Парз и, если позволит погода, прокатимся по нему на лодке.

Незабываемый Севан

Севан — одно из самых больших озёр Кавказа. Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам мы поднимемся на Севанский полуостров с прекрасным видом, а отсюда перейдём в монастырь Севанаванк, построенный в IX веке в честь покойного мужа княгини Мариам по её указу. Я расскажу вам, что такое хачкар, и покажу один из самых красивых хачкаров Армении.

Организационные детали

В стоимость тура включено

Комфортабельное транспортное обслуживание: минивэн/микроавтобус

Услуги сопровождающего профессионального гида.

Бутилированная вода

Круглосуточная поддержка туристов по телефону

Не включено в стоимость