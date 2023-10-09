Посетить лучшие видовые места Армении, древние храмы и монастыри
В Дилижане проникнетесь историческим колоритом деревянных домов и мощёных улиц, побываете в монастыре Агарцин и на озере Парз.
А ещё полюбуетесь одним из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии — и всё это за один день!
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Описание
Что вас ожидает
Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь
Цахкадзор — самый известный климатический курорт страны, расположенный на высоте 2000 метров. Мы расскажем, как складывалась его история и чем он прославился в советские годы. Покажем его главную достопримечательность — монастырский ансамбль Кечарис XI века — и расшифруем особенности средневековой архитектуры. Кроме того, прокатимся по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбуемся волшебными панорамами окрестностей.
Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз
Дилижан — старинный, уютный и невероятно живописный город, окружённый горами и лесами. Вы погуляете по его очаровательным мощёным улицам, посмотрите на старинные дома с резными балконами и узнаете, какие удивительные истории с ними связаны. После этого мы отправимся исследовать окрестности города-курорта: посетим старинный монастырь Агарцин, полюбуемся озером Парз и, если позволит погода, прокатимся по нему на лодке.
Незабываемый Севан
Севан — одно из самых больших озёр Кавказа. Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам мы поднимемся на Севанский полуостров с прекрасным видом, а отсюда перейдём в монастырь Севанаванк, построенный в IX веке в честь покойного мужа княгини Мариам по её указу. Я расскажу вам, что такое хачкар, и покажу один из самых красивых хачкаров Армении.
Организационные детали
В стоимость тура включено
- Комфортабельное транспортное обслуживание: минивэн/микроавтобус
- Услуги сопровождающего профессионального гида.
- Бутилированная вода
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Не включено в стоимость
- билет на канатную дорогу (от 3000 драмов)
- обед или ужин
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Отличный рассказчик и человек! Сразу расположен к туристам. Говорили на темы не только связанные с экскурсией, но и в целом про Армению, много интересного узнали.
Время пролетело быстро, экскурсия насыщенная, комфортный транспорт, мерно увидели.
Это была финальная точка нашего путешествия, на следующий день улетали домой. Если бы не Рафаэль и природа Армении, путешествие было бы не полным. Армения влюбила в себя на все 100%.
Однозначно рекомендую этот тур.
Минивен был очень удобным, гид и водитель внимательные, увлеченные, рассказали много всего интересного.
Обедали на озере Севан: заказали еду и ушли к храму, когда вернулись, еду уже подали и она успела остыть. А после сразу была горная дорога - укачало.
Лучше сперва поесть, а потом подняться к храму.