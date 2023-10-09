Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день

Посетить лучшие видовые места Армении, древние храмы и монастыри

5
4 отзыва
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Приглашаем отдохнуть от городской суеты в групповой поездке по армянским курортам! В Цахкадзоре вы проедете на кресельной канатной дороге.

В Дилижане проникнетесь историческим колоритом деревянных домов и мощёных улиц, побываете в монастыре Агарцин и на озере Парз.

А ещё полюбуетесь одним из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии — и всё это за один день!
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
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Описание

Что вас ожидает

Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь

Цахкадзор — самый известный климатический курорт страны, расположенный на высоте 2000 метров. Мы расскажем, как складывалась его история и чем он прославился в советские годы. Покажем его главную достопримечательность — монастырский ансамбль Кечарис XI века — и расшифруем особенности средневековой архитектуры. Кроме того, прокатимся по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбуемся волшебными панорамами окрестностей.

Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз

Дилижан — старинный, уютный и невероятно живописный город, окружённый горами и лесами. Вы погуляете по его очаровательным мощёным улицам, посмотрите на старинные дома с резными балконами и узнаете, какие удивительные истории с ними связаны. После этого мы отправимся исследовать окрестности города-курорта: посетим старинный монастырь Агарцин, полюбуемся озером Парз и, если позволит погода, прокатимся по нему на лодке.

Незабываемый Севан

Севан — одно из самых больших озёр Кавказа. Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам мы поднимемся на Севанский полуостров с прекрасным видом, а отсюда перейдём в монастырь Севанаванк, построенный в IX веке в честь покойного мужа княгини Мариам по её указу. Я расскажу вам, что такое хачкар, и покажу один из самых красивых хачкаров Армении.

Организационные детали

В стоимость тура включено

  • Комфортабельное транспортное обслуживание: минивэн/микроавтобус
  • Услуги сопровождающего профессионального гида.
  • Бутилированная вода
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону

Не включено в стоимость

  • билет на канатную дорогу (от 3000 драмов)
  • обед или ужин

в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
9 окт 2023
С нами был гид Рафаэль.
Отличный рассказчик и человек! Сразу расположен к туристам. Говорили на темы не только связанные с экскурсией, но и в целом про Армению, много интересного узнали.
Время пролетело быстро, экскурсия насыщенная, комфортный транспорт, мерно увидели.
Это была финальная точка нашего путешествия, на следующий день улетали домой. Если бы не Рафаэль и природа Армении, путешествие было бы не полным. Армения влюбила в себя на все 100%.
Однозначно рекомендую этот тур.
С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.С нами был гид Рафаэль.
В
26 сен 2023
Посетили много красоты за один день - даже больше, чем ожидала. Вместо большой группы нас было всего 3 человека, поэтому экскурсия получилась практически индивидуальной.
Минивен был очень удобным, гид и водитель внимательные, увлеченные, рассказали много всего интересного.
Обедали на озере Севан: заказали еду и ушли к храму, когда вернулись, еду уже подали и она успела остыть. А после сразу была горная дорога - укачало.
Лучше сперва поесть, а потом подняться к храму.
Д
25 сен 2023
Всё здорово! В описании написано: Дилижан, Цахкадзор и Севан, но, на самом деле, в каждом из этих мест есть ещё точки на карте, на которых мы побывали. Спасибо гиду Кристине за содержательную экскурсию. Кроме сухой программы она нам показала несколько интересных и скрытых мест.
Н
25 сен 2023
Очень понравилась экскурсия, Кристина очень хорошо и подробно рассказала много интересного о местах, которые посетили. Также нас завезли в замечательные места не из программы. Очень довольны проведенным днем

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