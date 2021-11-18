Что вас ожидает

Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь

Цахкадзор — самый известный климатический курорт страны, расположенный на высоте 2000 метров. Мы расскажем, как складывалась его история и чем он прославился в советские годы. Покажем его главную достопримечательность — монастырский ансамбль Кечарис XI века — и расшифруем особенности средневековой архитектуры. Кроме того, прокатимся по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбуемся волшебными панорамами окрестностей.

Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз

Дилижан — старинный, уютный и невероятно живописный город, окруженный горами и лесами. Вы погуляете по его очаровательным мощеным улицам, посмотрите на старинные дома с резными балконами и узнаете, какие удивительные истории с ними связаны. После этого мы отправимся исследовать окрестности города-курорта: посетим старинный монастырь Агарцин, полюбуемся озером Парз и, если позволит погода, прокатимся по нему на лодке.

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