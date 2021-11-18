Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день

Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться озером Парз, посетить монастыри Агарцин и Кечарис

Приглашаем немного отдохнуть от городской суеты и отправиться на знаменитые армянские курорты! В Цахкадзоре вы проедете на кресельной канатной дороге, наслаждаясь завораживающими горными видами.

А в Дилижане проникнетесь колоритом исторического центра с деревянными домами и мощеными улицами, отдохнете на озере Парз и побываете в монастыре Агарцин.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь

Цахкадзор — самый известный климатический курорт страны, расположенный на высоте 2000 метров. Мы расскажем, как складывалась его история и чем он прославился в советские годы. Покажем его главную достопримечательность — монастырский ансамбль Кечарис XI века — и расшифруем особенности средневековой архитектуры. Кроме того, прокатимся по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбуемся волшебными панорамами окрестностей.

Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз

Дилижан — старинный, уютный и невероятно живописный город, окруженный горами и лесами. Вы погуляете по его очаровательным мощеным улицам, посмотрите на старинные дома с резными балконами и узнаете, какие удивительные истории с ними связаны. После этого мы отправимся исследовать окрестности города-курорта: посетим старинный монастырь Агарцин, полюбуемся озером Парз и, если позволит погода, прокатимся по нему на лодке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 130 руб., катание на лодке — 310 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🏡ВыездныеДилижан🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Индивидуальная экскурсия
$180
за 1-6 чел.
Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее...
каждый день
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
3.7
7
6ч 30м
25
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
🚌 На автобусе
Посетить главную природную достопримечательность страны и окружающие ее интересные места
24 ноя
1 дек
8 дек
ещё...
в среду в 09:45
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Индивидуальная экскурсия
5
1
11ч
$300
за 1-6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
На этой экскурсии мы проедем через центр виноделия в Армении, посетим монастырь в ущелье с красными...
Ежедневно в 09:00
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Индивидуальная экскурсия
240
168
за 1-10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Монастыри зелёного Дилижана: Агарцин и Гошаванк
Индивидуальная экскурсия
5
10
$230
за 1-6 чел.
Монастыри зелёного Дилижана: Агарцин и Гошаванк
Автомобильная экскурсия в зеленый Дилижан
Ежедневно в 10:00
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Индивидуальная экскурсия
5
4
125
за 1-6 чел.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
🚗 На машине
Полюбоваться природой, узнать историю этих мест и испытать себя в экстремальных развлечениях
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан
Индивидуальная экскурсия
5
4
125
за 1-6 чел.
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан
🚗 На машине
Открыть для себя главный зимний курорт и самый «культурный» город Армении
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Жемчужины Армении за один день: Озеро Севан - Дилижан - Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
$350
за 1-6 чел.
Жемчужины Армении за один день: Озеро Севан - Дилижан - Тбилиси
Поездка на комфортабельном автомобиле из Еревана в Тбилиси (Грузия) с попутным посещением монастыря...
Ежедневно в 09:00
Курорты Армении горнолыжный курорт Цахкадзор и горноклиматический курорт Дилижан
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1-17 чел.
Курорты Армении горнолыжный курорт Цахкадзор и горноклиматический курорт Дилижан
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Индивидуальная экскурсия
5
10
$100
за 1-17 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с...
Ежедневно в 09:00
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Индивидуальная экскурсия
5
21
150
105
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
🚗 На машине
Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан
19 ноя
20 ноя
21 ноя
ещё...
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Индивидуальная экскурсия
5
331
125
за 1-6 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...

Андраник проводит ещё 2 экскурсии

Великолепие южной Армении
Индивидуальная экскурсия
5
2
113
за 1-6 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Индивидуальная экскурсия
4.4
11
110
за 1-6 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
👣 Пешеходная
Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲