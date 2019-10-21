3 отзыва оставили туристы

Хочется сказать, что это была наша вторая экскурсия с Араратом. И как и от предыдущей экскурсии мы в полном восторге! Арарат замечательный, радушный человек! Много знающий образованный, интересный рассказчик. Великолепный гид, умеющий увлечь и заразить любовью к своей стране. Путешествовать с ним одно удовольствие. В итоге экскурсия получилась очень разнообразной, красивые природные ландшафты, и древние храмы. Арарат сопровождал экскурсию рассказами об истории посещаемых мест. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле, была продумано все до мелочей. Очень чувствовалась любовь Арарата к своей стране, ее культуре и истории и желание поделиться этими чувствами с гостями, оставить в их памяти самые яркие и позитивные эмоции и воспоминания о стране. Мы прокатились на подъемнике в Цахтадзоре, виды такие что дух захватывает. Затем отправились в Дилижан. Оказывается для того, чтобы проехать в Дилижан, надо пересечь довольно длинный туннель в горе. Через несколько минут такой езды моё терпение закончилась и я спросила "Тут вообще есть свет в конце туннеля?". Арарат успокоил что есть и сказал, что сейчас мы увидим совсем другой пейзаж. И действительно, как только выезжаешь их туннеля с другой стороны, попадешь в другую Армению. Я себе представляла Армению - камни, выжженная трава. И тут мы въезжаем в абсолютно зелёные горы. Я никак не ожидала увидеть такие зелёные горы в Армении. Я думала, что в Армении такого не встретишь. Но оказалось, что в Армении есть всё. Так же мы побывала в ещё одном симпатичном месте Дилижан. Недавно тут сделали улицу, имитирующую старый город. Она сделана специально для туристов. И конечно же Арарат рассказал о воде и мы вспомнила героя фильма "Мимино" в исполнении незабвенного Фрунзика Мкртчана с его утверждением о втором месте Дилижанской воды после Сан-Франциско. В таком месте не только воздух, но и вода наверняка вкусная. И вот мы здесь у памятника всесоюзных любимцев _ Валико Мизандари, Рубика Хачикяна и дяди Вани (Вано). Красота вокруг, изобилие вкусной еды, воздух - мы получили массу впечатлений! Мы чувствовали себя не туристами, заказавшими экскурсию, а самыми дорогими гостями. В Армению обязательно вернемся! С таким гидом хочется возвращаться сюда снова и снов, или не уезжать вообще. !!!!! Спасибо Вам, Арарат!