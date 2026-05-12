3 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми видами активного отдыха и экскурсиями на свежем воздухе.

Откройте для себя волшебство армянской природы и культуры с индивидуальной экскурсией в Дилижан и Цахкадзор. Погрузитесь в атмосферу армянской Швейцарии, пройдитесь по узким улочкам Дилижана, насладитесь его архитектурой и послушайте завораживающие истории. Затем исследуйте Цахкадзор, где вас ждут древние монастыри и захватывающие аттракционы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Арменией

Описание экскурсии

Очарование «швейцарского» Дилижана

Первая цель нашей поездки — древний городок на берегу реки Агстев. Вы прогуляетесь по его улицам в окружении историй о жизни здесь в прошлом и настоящем. Я расскажу, какие известные личности бывали в городе и что они говорили о нём. Объясню, в чём уникальность архитектурного дилижанского стиля, и покажу самые интересные сооружения. Вы насладитесь роскошными пейзажами и умиротворённостью этих мест, слушая местные легенды и предания.

Святые места и аттракционы Цахкадзора

В Цахкадзоре вас ждёт необычное сочетание древних монастырей и экстремальных развлечений. Вы прикоснётесь к средневековой эпохе в монастырском комплексе Кечарис: узнаете о судьбе построек и об их обитателях. Услышите о семьях, живших здесь ещё в 5 веке, разберётесь в хрониках города и поймёте, почему его назвали Ущельем цветов. Я отвезу вас в развлекательный комплекс, где вы сможете прокатиться на экстремальном зиплайне или полюбоваться видами с канатной дороги. Конечно, мы поговорим об обычаях и культуре армян, а при желании, отправимся обедать в традиционное кафе или к озеру Севан, где вы отведаете долму из рыбы.

Организационные детали