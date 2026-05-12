3 отзыва оставили туристы

Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
Откройте для себя волшебство армянской природы и культуры с индивидуальной экскурсией в Дилижан и Цахкадзор.
Погрузитесь в атмосферу армянской Швейцарии, пройдитесь по узким улочкам Дилижана, насладитесь его архитектурой и послушайте завораживающие истории. Затем исследуйте Цахкадзор, где вас ждут древние монастыри и захватывающие аттракционы. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Арменией
Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми видами активного отдыха и экскурсиями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дилижан
Монастырский комплекс Кечарис
Канатная дорога
Зиплайн
Озеро Севан
Описание экскурсии
Очарование «швейцарского» Дилижана
Первая цель нашей поездки — древний городок на берегу реки Агстев. Вы прогуляетесь по его улицам в окружении историй о жизни здесь в прошлом и настоящем. Я расскажу, какие известные личности бывали в городе и что они говорили о нём. Объясню, в чём уникальность архитектурного дилижанского стиля, и покажу самые интересные сооружения. Вы насладитесь роскошными пейзажами и умиротворённостью этих мест, слушая местные легенды и предания.
Святые места и аттракционы Цахкадзора
В Цахкадзоре вас ждёт необычное сочетание древних монастырей и экстремальных развлечений. Вы прикоснётесь к средневековой эпохе в монастырском комплексе Кечарис: узнаете о судьбе построек и об их обитателях. Услышите о семьях, живших здесь ещё в 5 веке, разберётесь в хрониках города и поймёте, почему его назвали Ущельем цветов. Я отвезу вас в развлекательный комплекс, где вы сможете прокатиться на экстремальном зиплайне или полюбоваться видами с канатной дороги. Конечно, мы поговорим об обычаях и культуре армян, а при желании, отправимся обедать в традиционное кафе или к озеру Севан, где вы отведаете долму из рыбы.
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: зиплайн — 10000 драмов (20$) с человека, канатная дорога — 3000 драмов (6$), обед
Я заберу вас из гостиницы в Ереване и привезу обратно
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арарат — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4224 туристов
Работаю гидом в Ереване с 2014 года. Я не просто люблю свою страну и город, я живу ими. Исследовать Армению начал ещё в школьном возрасте. По образованию историк.
Для меня великая читать дальшеуменьшить
честь быть представителем своего древнейшего народа, открывать путешественникам историю Армении и Армянской церкви. Я не просто провожу экскурсии, а искренне ценю каждый камень и уголок нашей земли, и эта любовь передаётся людям. Горы, воздух, солнце, храмы и богатая история — всё это вдохновляет меня и моих гостей. Отношусь к каждому не как к туристу, а как к личному гостю. А ещё я легко нахожу язык с маленькими путешественниками, потому что воспитываю троих детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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Юлия
Огромная благодарность Арарату, очень грамотный и веселый человек. Ощущали себя не на экскурсии, а в гостях у родственника. И накормит, и кофе на природе сделает, и развеселит😁 А так же читать дальшеуменьшить
покажет самые лучшие места с самыми крутыми видами. Посетили Цахкадзор, прокатились на фуникулере. Классно покатались на зиплайне. И конечно же посетили армянскую Швейцарию- Дилижан. Наичистейший воздух от которого кружит голову, а пейзажи просто сказка. Обязательно будем всем советовать именно Арарата, он лучший✨
+11
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Евгения
как давно мы не испытывали таких эмоций! Как давно мы разучились удивляться, восхищаться и видеть прекрасное? Сегодня на экскурсии с прекрасным Араратом мы испытали все эмоции! Все положительные эмоции хочу читать дальшеуменьшить
уточнить! Внимание, уважение, аккуратность-это только самое небольшое из того что мы получили от этой незабываемой поездки! Сколько любви, сколько интересных фактов, сколько мест, которых довелось увидеть не с каждым гидом, сколько любви к своей прекрасной Родине! И это всё от незабываемых часов, которые пролетели как один прекрасный миг рядом с Араратом! Озеро Севан покорило своей красотой, стены древних храмов заставили задуматься и ощутить вековую силу, а красоты природы, гор, каждого удивительного уголка подарили незабываемые эмоции! После такой экскурсии появилась уверенность, что в Армению надо обязательно вернуться! Рекомендую однозначно! Спасибо за впечатления, за внимание, за угощение, за открытия!
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Марина
Прекрасный Арарат провел нам замечательную экскурсию, все было для нас: и прогулка в монастырь Агарцин, где кроме нас никого не было, Арарат сварил нам настоящий армянский кофе на берегу горной читать дальшеуменьшить
реки. Мы посетили озеро Парз, покормили оленей, прогулялись с бокалами домашнего вина по центру Дилижана (вином нас тоже угостил Арарат). Посетили озеро Севан. Незабываемые впечатления, спасибо Арарату, он показал нам настоящее армянское гостеприимство!!!
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К
Константин
Респект Арарату! Предупредителен от первой минуты - до последней. Полностью контролирует как общие передвижения, так и индивидуальные. Корректировка пожеланий происходила как заблаговременно, так и по ходу экскурсий. Именно экскурсий: название читать дальшеуменьшить
одно, но можно разбить на три индивидуальный этапа. Зима; выезд из Еревана встретил снегом; ненадолго, но встретил. В Цахкадзоре Подьем в горы начинается с 10:00 (информация для своевременного планирования передвижения). Прохладно - Арарат представит плед, зонты; поможет с оплатой билетов. Наверху - есть возможность не только снять видео/фото, но и воспользоваться багги для дальнейшего подьема (малый, средний и большой круги; стоимость от 10000 арм. драмов); наверху кофе/возможность перекусить. И пока этот элемент проходит индивидуально - Арарат контролирует вопрос прохождения «через» зиплайн. Зиплайн включает спуск с одной стороны, подьем пешком вверх (150 метров) и спуск с другой стороны; общая протяженность около 800 метров; длительность - обслуживание 4-х человек и новый набор по экипировке. Второй этап - полуостров Севан: фото/видео сьемка; посещение храма Севанаванка с возможностью прикоснуться к хачкару храма, поставив свечи и вспомнив о родных. Пожеланием личным было - дегустация кебаба из раковых шеек; причем в наиболее натуральном варианте. Уютный ресторан, находящийся не на туристической тропе; закуска из сига, кебаб из раковых шеек, стакан сока обошелся в 2000₽. Третий этап: после переезда через 2-километровый тоннель и серпантин горной дороги - оказываемся в швейцарской Армении: ротонда, деревянные балкончики вторых этажей, загадывание желания у Фрунзика Мкртчаня и многое другое, о чем Арарат профессионально поведает в ходе Вашего экскурсионного дня.
Используйте! Используйте возможность предоставить Араратом сведения об отдаленных уголках Армении!!
+2
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Н
Наталья
Огромное спасибо,Арарат, Вам за две великолепные экскурсии. Вы гостепримный хозяин,заботящийся о гостях Армении! Вы делаете эти экскурсии познавательными,яркими и безусловно запоминающимися! Мы находимся под большим впечатлением! Многовековая история,красота природы,величие храмов и много открытий и добрых сюрпризов в пути! Спасибо за угощения отдельно: фрукты Армении хороши в любой сезон! До новых встреч!
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Надия
Мы получили несказанное удовольствие, побывав на экскурсии с гидом Араратом! Обладая потрясающей позитивной энергией, он не позволил ни на секунду потерять улыбку, вселил столько любви и восхищения в прекрасную, уютную и дружелюбную страну Армения! Благодаря таким профессионалам, обожающим свою работу, нам еще раз и еще раз захочется приехать в этот гостеприимный край!
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