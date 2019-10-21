3 отзыва оставили туристы

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Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор

Полюбоваться природой, узнать историю этих мест и испытать себя в экстремальных развлечениях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Арарат
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Арарат – Гид в Ереване
Горные вершины, окутанные прозрачным воздухом, изгиб реки у их подножья — Дилижан не зря называют армянской Швейцарией! Вы ощутите всю прелесть этой красоты на моей экскурсии: прогуляетесь 👣 по самым колоритным уголкам древнего города и погрузитесь в его судьбу.

После — изучите окрестности Цахкадзора, побываете на склонах горы ⛰️ Тегенис, прокатитесь по канатной дороге и увидите святыни страны.

Завораживающие виды и увлекательный рассказ откроют вам удивительную Армению.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор

Что вас ожидает

Очарование «швейцарского» Дилижана
Первая цель нашей поездки — древний городок на берегу реки Агстев. Вы прогуляетесь по его улицам в окружении историй о жизни здесь в прошлом и настоящем. Я расскажу, какие известные личности бывали в городе и что они говорили о нём. Объясню, в чём уникальность архитектурного дилижанского стиля, и покажу самые интересные сооружения. Вы насладитесь роскошными пейзажами и умиротворённостью этих мест, слушая местные легенды и предания.

Святые места и аттракционы Цахкадзора
В Цахкадзоре вас ждёт необычное сочетание древних монастырей и экстремальных развлечений. Вы прикоснётесь к средневековой эпохе в монастырском комплексе Кечарис: узнаете о судьбе построек и об их обитателях. Услышите о семьях, живших здесь ещё в 5 веке, разберётесь в хрониках города и поймёте, почему его назвали Ущельем цветов. Я отвезу вас в развлекательный комплекс, где вы сможете прокатиться на экстремальном зиплайне или полюбоваться видами с канатной дороги. Конечно, мы поговорим об обычаях и культуре армян, а при желании, отправимся обедать в традиционное кафе или к озеру Севан, где вы отведаете долму из рыбы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы по желанию: зиплайн — 10000 драм (20$) с человека, канатная дорога — 200 драм (4$), обед
  • Я заберу вас из гостиницы в Ереване и привезу обратно
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арарат
Арарат
Здравствуйте! Меня зовут Арарат, и я являюсь гидом в Армении с 2014-го года. Женат и у меня трое детей (2 девочки и мальчик). Люблю путешествовать и очень люблю рыбалку. Свою работу выполняю с радостью, так как очень люблю Армению и все, что с ней связано. Жизнерадостный и занимаюсь спортом.
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3 отзыва оставили туристы

21 октября 2019
Наша поездка в Армению надолго останется в нашем сердце ! Спасибо , Арарат ! Время проведённое с Вами - лучшее время !
30 сентября 2019
Спасибо за экскурсию
10 июня 2019
Хочется сказать, что это была наша вторая экскурсия с Араратом. И как и от предыдущей экскурсии мы в полном восторге! Арарат замечательный, радушный человек! Много знающий образованный, интересный рассказчик. Великолепный гид, умеющий увлечь и заразить любовью к своей стране. Путешествовать с ним одно удовольствие. В итоге экскурсия получилась очень разнообразной, красивые природные ландшафты, и древние храмы. Арарат сопровождал экскурсию рассказами об истории посещаемых мест. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле, была продумано все до мелочей. Очень чувствовалась любовь Арарата к своей стране, ее культуре и истории и желание поделиться этими чувствами с гостями, оставить в их памяти самые яркие и позитивные эмоции и воспоминания о стране. Мы прокатились на подъемнике в Цахтадзоре, виды такие что дух захватывает. Затем отправились в Дилижан. Оказывается для того, чтобы проехать в Дилижан, надо пересечь довольно длинный туннель в горе. Через несколько минут такой езды моё терпение закончилась и я спросила "Тут вообще есть свет в конце туннеля?". Арарат успокоил что есть и сказал, что сейчас мы увидим совсем другой пейзаж. И действительно, как только выезжаешь их туннеля с другой стороны, попадешь в другую Армению. Я себе представляла Армению - камни, выжженная трава. И тут мы въезжаем в абсолютно зелёные горы. Я никак не ожидала увидеть такие зелёные горы в Армении. Я думала, что в Армении такого не встретишь. Но оказалось, что в Армении есть всё. Так же мы побывала в ещё одном симпатичном месте Дилижан. Недавно тут сделали улицу, имитирующую старый город. Она сделана специально для туристов. И конечно же Арарат рассказал о воде и мы вспомнила героя фильма "Мимино" в исполнении незабвенного Фрунзика Мкртчана с его утверждением о втором месте Дилижанской воды после Сан-Франциско. В таком месте не только воздух, но и вода наверняка вкусная. И вот мы здесь у памятника всесоюзных любимцев _ Валико Мизандари, Рубика Хачикяна и дяди Вани (Вано). Красота вокруг, изобилие вкусной еды, воздух - мы получили массу впечатлений! Мы чувствовали себя не туристами, заказавшими экскурсию, а самыми дорогими гостями. В Армению обязательно вернемся! С таким гидом хочется возвращаться сюда снова и снов, или не уезжать вообще. !!!!! Спасибо Вам, Арарат!

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