Индивидуальный тур - Жемчужины Севана: Севанаванк, Норатус, Айраванк за один день

Армения — это невероятная природа и древняя архитектура. На этой экскурсии вы познакомитесь и с тем, и с другим. Ощутите дыхание армянских церквей и узнаете их историю. Своими глазами увидите самый большой в мире комплекс хачкаров, дошедший до нас со Средневековья. И конечно, зарядитесь энергией от прекрасного Севана и окружающих его гор.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает Севанаванк Вы изучите один из самых известных монастырей Армении, великолепный памятник средневекового зодчества, заглянете в его церкви, отыщете хачкар Всеспаситель. И полюбуетесь Севаном с высокого берега — отсюда кажется, что перед вами море. Норатус Вы увидите поле хачкаров — одно из самых впечатляющих мест Армении. На семи гектарах некрополя возведено около тысячи армянских хачкаров. Самый ранний из них датирован 9 веком, но большинство — 13–14 веками. Айраванк И насладитесь тишиной в небольшом монастыре 9 века — он расположился на скалистом холме в окружении живописной природы. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и множеством связанных с ним легенд.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Айраванк
  • Норатус
Что включено
  • Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский языки)
  • Трансфер (встреча в отеле)
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Адрес туриста в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento, Toyota Camry, Nissan Bluebird, Toyota Alphard, Honda Elysion или Honda Odyssey, микроавтобус Mercedes Sprinter, автобус Iveco. в зависимости от количества путешественников
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки и услуги профессионального фотографа (по желанию - €50)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

