Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Армения — это невероятная природа и древняя архитектура. На этой экскурсии вы познакомитесь и с тем, и с другим. Ощутите дыхание армянских церквей и узнаете их историю. Своими глазами увидите самый большой в мире комплекс хачкаров, дошедший до нас со Средневековья. И конечно, зарядитесь энергией от прекрасного Севана и окружающих его гор.

Нарек Ваш гид в Ереване Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек $190 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии Что вас ожидает Севанаванк Вы изучите один из самых известных монастырей Армении, великолепный памятник средневекового зодчества, заглянете в его церкви, отыщете хачкар Всеспаситель. И полюбуетесь Севаном с высокого берега — отсюда кажется, что перед вами море. Норатус Вы увидите поле хачкаров — одно из самых впечатляющих мест Армении. На семи гектарах некрополя возведено около тысячи армянских хачкаров. Самый ранний из них датирован 9 веком, но большинство — 13–14 веками. Айраванк И насладитесь тишиной в небольшом монастыре 9 века — он расположился на скалистом холме в окружении живописной природы. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и множеством связанных с ним легенд. Важная информация: Организационные детали Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento, Toyota Camry, Nissan Bluebird, Toyota Alphard, Honda Elysion или Honda Odyssey,микроавтобус Mercedes Sprinter, автобус Iveco. в зависимости от количества путешественников Дополнительно оплачиваются еда и напитки и услуги профессионального фотографа (по желанию — €50) Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату