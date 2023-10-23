Из Еревана - к памятникам армянского средневекового зодчества и заповедным местам
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Поле хачкаров в Норатуcе
В старинном армянском селе находится самое крупное и наиболее древнее кладбище хачкаров — вырезанных в камне памятников архитектуры. Главную часть художественной композиции хачкара занимает крест, обрамленный многочисленными узорами и орнаментами. Вы увидите более тысячи хачкаров, которые расположились на огромном поле площадью 7 гектаров.
Озеро Севан
Это одно из «великих морей» Великой Армении, наряду с озерами Ван и Урмия, которые сейчас находятся на территории Турции и Ирана. Из трёх озёр только Севан относится к Армении. Именно поэтому его так ценят и берегут местные жители. Отдыхая на берегу озера, вы убедитесь: за сменой его настроения, шёпотом волн и полётами чаек можно наблюдать часами.
Монастырь Севанаванк.
Он расположен на полуострове озера Севан. Преодолев около 200 ступеней, мы окажемся на территории комплекса, который завораживает с первого взляда необычной архитектурой и красивым видом. Кроме того, вы узнаете, как история этой церкви связана с распространением христианства в Армении.
В поездке я не только раскрою историю Армении, но и дам полезные советы:
- Где купить самое лучшее вино, коньяк и сувениры,
- Куда ещё можно съездить? Что посмотреть в окрестностях Еревана?
- Как устроен армянский менталитет? (консерватизм, медицина, политика, безопасность, история, алфавит и т. д.)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Гид встретит вас по месту проживания в Ереване на комфортабельном автомобиле и привезёт обратно
- За дополнительную плату можно организовать обед в ресторане армянской кухни (от 20$ с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.