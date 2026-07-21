В Армении есть много мест, которые не только несут религиозный смысл, но и напоминают о легендарных событиях прошлого. Этот маршрут объединяет именно такие локации — как известные, так и нестандартные. В программе: древнее поле каменных крестов — хачкаров, озеро Севан, сыроварня семьи Микаелян и монастырь Севанаванк.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сырный погреб

Мы начнём погружение в Армению не с утомительной лекции по истории, а с ароматов и гостеприимства. В уютном погребе вы узнаете, как рождаются уникальные сорта сыра, созревающие в вине, коньяке или специях. Здесь можно продегустировать 5 или 10 видов сыра, которые невозможно купить в обычном магазине. Идеальный старт, чтобы зарядиться энергией и настроиться на душевный лад.

Озеро Севан

Это одно из «великих морей» Великой Армении, наряду с озерами Ван и Урмия, которые сейчас находятся на территории Турции и Ирана. Из трёх озёр только Севан относится к Армении. Именно поэтому его так ценят и берегут местные жители. Отдыхая на берегу озера, вы убедитесь: за сменой его настроения, шёпотом волн и полётами чаек можно наблюдать часами.

Монастырь Севанаванк

Он расположен на полуострове озера Севан. Преодолев около 200 ступеней, мы окажемся на территории комплекса, который завораживает с первого взляда необычной архитектурой и красивым видом. Кроме того, вы узнаете, как история этой церкви связана с распространением христианства в Армении.

Поле хачкаров в Норатусе

В старинном армянском селе находится самое крупное и наиболее древнее кладбище хачкаров — вырезанных в камне памятников архитектуры. Главную часть художественной композиции хачкара занимает крест, обрамленный многочисленными узорами и орнаментами. Вы увидите более тысячи хачкаров, которые расположились на огромном поле площадью 7 гектаров.

В поездке мы не только раскроем историю Армении, но и дадим полезные советы:

Где купить самое лучшее вино, коньяк и сувениры,

Куда ещё можно съездить? Что посмотреть в окрестностях Еревана?

Как устроен армянский менталитет? (консерватизм, медицина, политика, безопасность, история, алфавит и т. д.)

Организационные детали