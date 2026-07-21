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Тайные сокровища Армении: сырный погреб, озеро Севан, монастырь Севанаванк и хачкары в Норатусе

Из Еревана - к памятникам армянского средневекового зодчества и заповедным местам
В Армении есть много мест, которые не только несут религиозный смысл, но и напоминают о легендарных событиях прошлого. Этот маршрут объединяет именно такие локации — как известные, так и нестандартные.

В программе: древнее поле каменных крестов — хачкаров, озеро Севан, сыроварня семьи Микаелян и монастырь Севанаванк.
4.8
11 отзывов
Тайные сокровища Армении: сырный погреб, озеро Севан, монастырь Севанаванк и хачкары в Норатусе
Тайные сокровища Армении: сырный погреб, озеро Севан, монастырь Севанаванк и хачкары в Норатусе
Тайные сокровища Армении: сырный погреб, озеро Севан, монастырь Севанаванк и хачкары в Норатусе

Описание экскурсии

Сырный погреб

Мы начнём погружение в Армению не с утомительной лекции по истории, а с ароматов и гостеприимства. В уютном погребе вы узнаете, как рождаются уникальные сорта сыра, созревающие в вине, коньяке или специях. Здесь можно продегустировать 5 или 10 видов сыра, которые невозможно купить в обычном магазине. Идеальный старт, чтобы зарядиться энергией и настроиться на душевный лад.

Озеро Севан

Это одно из «великих морей» Великой Армении, наряду с озерами Ван и Урмия, которые сейчас находятся на территории Турции и Ирана. Из трёх озёр только Севан относится к Армении. Именно поэтому его так ценят и берегут местные жители. Отдыхая на берегу озера, вы убедитесь: за сменой его настроения, шёпотом волн и полётами чаек можно наблюдать часами.

Монастырь Севанаванк

Он расположен на полуострове озера Севан. Преодолев около 200 ступеней, мы окажемся на территории комплекса, который завораживает с первого взляда необычной архитектурой и красивым видом. Кроме того, вы узнаете, как история этой церкви связана с распространением христианства в Армении.

Поле хачкаров в Норатусе

В старинном армянском селе находится самое крупное и наиболее древнее кладбище хачкаров — вырезанных в камне памятников архитектуры. Главную часть художественной композиции хачкара занимает крест, обрамленный многочисленными узорами и орнаментами. Вы увидите более тысячи хачкаров, которые расположились на огромном поле площадью 7 гектаров.

В поездке мы не только раскроем историю Армении, но и дадим полезные советы:

  • Где купить самое лучшее вино, коньяк и сувениры,
  • Куда ещё можно съездить? Что посмотреть в окрестностях Еревана?
  • Как устроен армянский менталитет? (консерватизм, медицина, политика, безопасность, история, алфавит и т. д.)

Организационные детали

  • Гид встретит вас по месту проживания в Ереване на комфортабельном автомобиле и привезёт обратно
  • По желанию и за доплату можно организовать обед на озере Севан. Подробности уточняйте в переписке
  • Вход в сыроварню оплачивается отдельно. Стоимость зависит от того, сколько видов сыра вы захотите продегустировать
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1039 туристов
Я — коренной ереванец и профессиональный сертифицированный гид, влюблённый в свою страну. Мы с командой таких же увлечённых друзей уже много лет открываем самые красивые и скрытые уголки Армении. Приглашаю вас
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отправиться в путешествие, где вы увидите её настоящей — тёплой, гостеприимной, с богатой историей и душой, которую чувствуют только местные. Пусть ваше армянское приключение начнётся с радости и оставит самые яркие воспоминания. До встречи на древних улицах прекрасного Еревана!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
1
Ольга
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия у нас была с Левоном - и нам очень понравилось. Левон - спокойный, интеллигентный
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экскурсовод, он чутко настраивается на настроение и пожелания участников. День начался с посещения кладбища-заповедника, где, если считать общедоступные места, находится наибольшее количество древних хачкаров в мире. Левону помогала местный гид, учительница, внучка священника, похороненного на кладбище. Затем, между сыроварней, которую безусловно рекомендуем, и монастырем Севанованк, мы успели ещё и искупаться в Севане и посетить прекрасный фудкорт, куда некоторые ездят покушать даже из Еревана. С собой в город мы увезли прекрасные впечатления, а также эксклюзивные сыры из сыроварни, носки ручной вязки из магазина при кладбище, копчёных сигов из фудкорта, сушеный чабрец и авторский натюрморт с гранатами с рынка у монастыря Севанованк.
Спасибо!

Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия+2
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
Вардан быстро и профессионально все организовал, несмотря на то, что записались мы накануне вечером. Сама экскурсия
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Е
Брали экскурсию «Тайные сокровища Армении». Получили массу положительных впечатлений и эмоций!!! С нами был неподражаемый гид - Григор. После встреч с такими людьми хочется вернуться обратно за положительной энергией и смехом. Очень рекомендую данную экскурсию и гида -Григора 👍
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А
Добрый день.
Замечательные люди живут в Армении. Кроме приятных и запоминающихся впечатлений, хочется отметить, насколько тактичны и гостеприимны.
Экскурсия прошла под каким то невероятным чувством насыщенности и удолетворения от эмоций,которые надолго зпомняться.

Спасибо Вам. И низкий поклон.
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В
Ездили на экскурсию небольшой группой. Понравился маршрут, были интересные встречи. Очень понравилась сыроварня и рассказ о сыре и дегустация. Озеро Севан как всегда прекрасно. Не хватило рассказов. Хотелось бы более подробно услышать рассказ про хачкары и храмы на берегу озера. В целом все прошло хорошо.
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И
Всё прошло очень хорошо. Вардан прекрасный рассказчик; учёл все наши просьбы. Получилась интересная поездка.
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Михаил
Сломалась машина, и экскурсия началась на час позднее. Организатор учёл наши пожелания и хорошо адаптировал маршрут – добавил отличный ресторан. Спасибо.
Вардан
Вардан
Ответ организатора:
Михаил джан, благодарим вас за отзыв и за то, что по достоинству оценили нашу гибкость в изменении маршрута.
Нам искренне жаль,
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что непредвиденная поломка автомобиля немного сместила время старта. К сожалению, от подобных технических форс-мажоров не застрахована ни одна техника, но для нас было принципиально важно решить этот вопрос максимально оперативно. Рады, что предоставленный взамен минивэн бизнес-класса (вместо легкового седана, который был изначально утвержден в наших предварительных договоренностях) и оперативно скорректированная программа с отличным рестораном оставили у вас приятные впечатления.
Будем счастливы снова видеть вас среди наших гостей. Готовы доказать, что наши экскурсии могут проходить приятно с первой до последней минуты!

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