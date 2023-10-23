Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк

Из Еревана - к памятникам армянского средневекового зодчества и заповедным местам

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В Армении есть много мест, которые не только несут религиозный смысл, но и напоминают о легендарных событиях прошлого. Этот маршрут объединяет именно такие локации — как известные, так и нестандартные. В программе: древнее кладбище каменных крестов — хачкаров, озеро Севан и монастырь Севанаванк. А ещё — несколько фотостопов, где вы сделаете великолепные снимки!
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
Тайные сокровища Армении: хачкары в Норатусе и монастырь Севанаванк
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Описание

Что вас ожидает

Поле хачкаров в Норатуcе

В старинном армянском селе находится самое крупное и наиболее древнее кладбище хачкаров — вырезанных в камне памятников архитектуры. Главную часть художественной композиции хачкара занимает крест, обрамленный многочисленными узорами и орнаментами. Вы увидите более тысячи хачкаров, которые расположились на огромном поле площадью 7 гектаров.

Озеро Севан

Это одно из «великих морей» Великой Армении, наряду с озерами Ван и Урмия, которые сейчас находятся на территории Турции и Ирана. Из трёх озёр только Севан относится к Армении. Именно поэтому его так ценят и берегут местные жители. Отдыхая на берегу озера, вы убедитесь: за сменой его настроения, шёпотом волн и полётами чаек можно наблюдать часами.

Монастырь Севанаванк.
Он расположен на полуострове озера Севан. Преодолев около 200 ступеней, мы окажемся на территории комплекса, который завораживает с первого взляда необычной архитектурой и красивым видом. Кроме того, вы узнаете, как история этой церкви связана с распространением христианства в Армении.

В поездке я не только раскрою историю Армении, но и дам полезные советы:

  • Где купить самое лучшее вино, коньяк и сувениры,
  • Куда ещё можно съездить? Что посмотреть в окрестностях Еревана?
  • Как устроен армянский менталитет? (консерватизм, медицина, политика, безопасность, история, алфавит и т. д.)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Гид встретит вас по месту проживания в Ереване на комфортабельном автомобиле и привезёт обратно
  • За дополнительную плату можно организовать обед в ресторане армянской кухни (от 20$ с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
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