На один день мы отправимся туда, где плещутся воды озера Севан, спрятавшегося в окружении гор. Там же мы посетим древний монастырь, построенный в VIII веке.
Также вас ждет прогулка по улочкам города Дилижан — познакомьтесь с его архитектурой, посмотрите на памятник Мимино. В программе будет и монастырь Агарцин, жемчужина армянского зодчества.
Также вас ждет прогулка по улочкам города Дилижан — познакомьтесь с его архитектурой, посмотрите на памятник Мимино. В программе будет и монастырь Агарцин, жемчужина армянского зодчества.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Озеро Парз
- Монастырь Агарцин
- Г. Дилижан
- Дилижанский краеведческий музей
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Описание экскурсии
Что вас ждет
Наше путешествие начнется с посещения озера Парз. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. Наш тур по Армении продолжится в монастыре Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества — недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке. Далее в программе — посещение Дилижанского краеведческого музея, где вас ждет ознакомительный тур. Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице Дилижана, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы. Следующий пункт в маршруте — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор. Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в VIII веке. Прежде чем войти под его своды, вам предстоит интереснейший подъем по длинной лестнице, которая находится на полуострове. Оттуда открывается восхитительный вид — озеро Севан будет как на ладони. Важно знать• После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении.
Обратите внимание, вы оплачиваете 20% тура онлайн, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования.
По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 10+
|$33
|Дети от 3 до 10 лет
|$16.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Парз
- Монастырь Агарцин
- Г. Дилижан
- Дилижанский краеведческий музей
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Входные билеты
- Услуги профессионального гида (русский, английский)
- WiFi в транспорте
- Вода в бутылках
- Местные сладости
Что не входит в цену
- Oбед, который можно заказать за дополнительную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Завершение: Ул. Московяна, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Сбор участников проводится у памятника Таманяну, около комплекса Каскад. Пожалуйста, приходите за 20 минут до начала тура. Тур проводится на двух языках - русском и английском
- ВАЖНО:
- После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении
- Обратите внимание: вы оплачиваете 20% тура онлайн, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bkatrin_
31 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Все организационные вопоосы на высшем уровне. Всю дорогу нас сопровождал локаничный и информативный рассказ экскурсовода. Каждую более менее значимую точку на нашем пути объяснили. Очень интересно и позновательно. В дороге предоставили wifi, воду и угощения.
Были в монастыре Агарцин, краеведческий музей Дилижана, посмотрели улицы Дилижана, озеро Парз, озеро Севан. Везде получали информацию. Большое спасибо.
Были в монастыре Агарцин, краеведческий музей Дилижана, посмотрели улицы Дилижана, озеро Парз, озеро Севан. Везде получали информацию. Большое спасибо.
К
Клюев
30 мая 2024
Краеведческий музей о озеро в Дилижане, Севанаванк, озеро Севан… Былоа отвратительная погода, поэтому впечатление среднее. Но вины турфирмы в этом нет.
С
Сергей
19 мая 2024
Экскурсия понравилась. Вела Роза. Во время переезда от Еревана в горы и между точками интереса Роза рассказывала про историю армян. История очень древняя. Монастыри и озера расположены в живописных местах.
Н
Наталия
14 мая 2024
С
Седова
11 мая 2024
А
Альбина
6 мая 2024
G
Gulnara
1 мая 2024
Великолепная природа Дилижана, живописно расположенный Агарцин, знаменитый на весь мир Севанаванк, и, конечно, второе по величине озеро мира - Севан! Познавательно и достойно восхищения то, как сохранились постройки древнеармянской архитектуры!
И
Ирина
1 мая 2024
Длинная дорога - мало свободного времени на погулять-посидеть в местах остановок. Проезжали через красивый лес рядом с Дилижаном, но полюбоваться этим лесом изнутри не пришлось. В самом Дилижане был интересный музей.
Севан прекрасен:).
Экскурсовод очень жестко перескакивала с темы на тему, и порой сосредоточиться на ее рассказе было сложно. Имя не запомнила.
Севан прекрасен:).
Экскурсовод очень жестко перескакивала с темы на тему, и порой сосредоточиться на ее рассказе было сложно. Имя не запомнила.
Е
Екатерина
1 мая 2024
Потрясающей красоты страна, прекрасный экскурсовод Анастасия и очаровательнейший водитель Марат. Спасибо за гостеприимство и интересный досуг!
E
Ekaterina
30 апр 2024
Армения прекрасна) Севан впечатляет, монастыри и живописные пейзажи завораживают)
О
Ольга
26 апр 2024
Все очень понравилось, особенно хочу поблагодарить Жасмин- прекрасный гид
И
Ирина
26 апр 2024
Ну, нормально. Монастырь Агарцин замечательный. Озеро Парз симпатичное, и в нем очень прикольные утки. Но на озере провели всего 25 минут. А дорога к нему лежит через извилистую горную дорогу.
Е
Елена
25 апр 2024
Все было отлично, сервис, вода в свободном доступе, вайфай на всем пути маршрута. Экскурсовод Жасмин просто умничка, так все интересно и подробно рассказывала о всех достопримечательностях на нашем пути. Но есть одно но, время на дорогу было затрачено больше, чем на сами остановки, а хотелось бы побольше свободного времени для наслаждением всеми видами и красотами данных мест.
К
Ксения
25 апр 2024
П
Погодина
22 апр 2024
Прекрасная Армения! Экскурсия очень понравилась! Гид Анастасия и водитель Марат относились к нам, как к семье! Спасибо им за прекрасный день, проведённый в отличной компании в красивейших местах!!!
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