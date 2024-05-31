Что вас ждет

Наше путешествие начнется с посещения озера Парз. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. Наш тур по Армении продолжится в монастыре Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества — недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке. Далее в программе — посещение Дилижанского краеведческого музея, где вас ждет ознакомительный тур. Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице Дилижана, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы. Следующий пункт в маршруте — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор. Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в VIII веке. Прежде чем войти под его своды, вам предстоит интереснейший подъем по длинной лестнице, которая находится на полуострове. Оттуда открывается восхитительный вид — озеро Севан будет как на ладони. Важно знать• После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении.

Обратите внимание, вы оплачиваете 20% тура онлайн, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования.