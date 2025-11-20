Душа Еревана: сквозь века района Конд С удовольствием хочу гостям столицы показать и рассказать историю старого района Конда, о его развитии, архитектуре и местных жителей, про их бытовую культуру и сплоченности до наших дней. Это уникальный район старого Еревана, который сохранил историческую и культурную самобытность несмотря на многочисленные планы сноса, перестройки и сложностей. После прогулки по узким улицам Конда посетим знаменитый в Ереване бар-бутик сыров со всего мира, где проведут очень интересную, сырную дегустацию с вином. Экскурсия для гостей, которые желают увидеть старые районы, улицы и дома жителей разных слоев древнего города. Подходит для подвижных людей. Вас ожидает:

• дом-музей, мастерская у стен винного завода • средневековый красный мост Еревана • район Конд, старая мечеть и церковь • уникальная дегустация мировых сыров с вином в бар-бутике Важная информация:

Экскурсия подходит для подвижных людей.