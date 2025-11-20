Погрузитесь в аутентичную атмосферу старого Еревана, прогуливаясь по узким улочкам района Конд, где каждый камень дышит историей.
Вы узнаете о судьбе этого уникального места, его архитектуре и сплочённой общине, сумевшей сохранить свой дух вопреки всем трудностям.
А завершится путешествие изысканной гастрономической нотой — дегустацией сыров со всего мира в знаменитом бар-бутике с бокалом хорошего вина.
Описание экскурсии
Душа Еревана: сквозь века района Конд С удовольствием хочу гостям столицы показать и рассказать историю старого района Конда, о его развитии, архитектуре и местных жителей, про их бытовую культуру и сплоченности до наших дней. Это уникальный район старого Еревана, который сохранил историческую и культурную самобытность несмотря на многочисленные планы сноса, перестройки и сложностей. После прогулки по узким улицам Конда посетим знаменитый в Ереване бар-бутик сыров со всего мира, где проведут очень интересную, сырную дегустацию с вином. Экскурсия для гостей, которые желают увидеть старые районы, улицы и дома жителей разных слоев древнего города. Подходит для подвижных людей. Вас ожидает:
• дом-музей, мастерская у стен винного завода • средневековый красный мост Еревана • район Конд, старая мечеть и церковь • уникальная дегустация мировых сыров с вином в бар-бутике Важная информация:
Экскурсия подходит для подвижных людей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Конд
- Дом-музей, мастерская и Красный мост
- Руины персидской мечети 17 века
- Церковь Св. Йонна Крестителя 1710 года
Что включено
- Услуги гида
- Вход в дом-мастерскую
- Вход в старый мечеть
Что не входит в цену
- Питание
- Сырная дегустация - 10000 др. /1 ч.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Месропа Маштоца 15
Завершение: Ереван, ул. Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
