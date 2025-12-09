Мои заказы

Первый день в Ереване + дегустация на коньячном заводе «Арарат»

Влюбиться в розовый город и открыть для себя легенду армянского коньяка
Вы познакомитесь с древним Ереваном — городом, что старше Рима на 30 лет.

Пройдёте и проедете по главным проспектам и малому центру, подниметесь на Каскад с его коллекцией мировых шедевров, увидите площади, памятники и живые городские кварталы. И завершите день на заводе «Арарат», где вас ждёт дегустация.
Первый день в Ереване + дегустация на коньячном заводе «Арарат»© Наира
Первый день в Ереване + дегустация на коньячном заводе «Арарат»© Наира
Первый день в Ереване + дегустация на коньячном заводе «Арарат»© Наира

Описание экскурсии

Экскурсия по Еревану

На автобусе. Проедем по Маштоца, увидим крытый рынок и Голубую мечеть. На Баграмяна — Резиденцию Президента и здание Парламента. На Саят-Новы — памятник, созданный Роденом. Вы поймёте логику городской застройки, ритм Еревана и то, как древний город растёт и меняется сегодня.

Пешком. Поднимемся на смотровую площадку ереванского Каскада: отсюда в ясные дни открывается библейский Арарат. Обсудим, почему Ереван называют розовым, как строили Каскад и почему кофе в его открытых кафе самый вкусный.

  • Далее — Театральная площадь, театр оперы и балета, Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну за роялем
  • Пройдём по Северному проспекту с его современными зданиями, офисами, кафе и бутиками — здесь памятник цветочнику Карабале, который дарил влюблённым цветы
  • На площади Республики отметим знаменитые часы, под которыми ереванцы назначают любовные свидания, и полюбуемся поющими фонтанами (шоу проходят с середины апреля до конца октября)

Цицернакаберд. Вы посетите мемориал, посвящённый жертвам геноцида 1915 года, и поймёте, почему это место так важно для армянской памяти и идентичности.

Ереванский коньячный завод «Арарат»

Экскурсия начнётся в музейных залах с личными вещами основателей армянского коньячного производства. Вы увидите старинные бочки Шустовских времён и первую грамоту 1907 года.

  • Цех выдержки: узнаете, что такое «доля ангелов», какие президенты имеют собственные бочки и какой коньяк предпочитал Черчилль
  • Классическая дегустация: «Арарат» 3 звезды и «Ани» 7-летней выдержки. Мастера расскажут о тонкостях подачи и вкуса
  • Фирменный магазин: после экскурсии можно закупиться продукцией

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор
9:45–11:00 — автобусная экскурсия по городу
11:00–13:00 — пешая прогулка по малому центру
13:00–14:15 — свободное время для обеда
14:20–14:45 — трансфер на коньячный завод «Арарат»
15:00–16:00 — тур и дегустация
16:00–16:30 — время для покупок
16:30–17:00 — обратный трансфер (две остановки: площадь Республики, отель «Ани Плаза»)

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входной билет на коньячный завод, дегустация 2 видов коньяков, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
  • Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)
  • Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Будьте внимательны: коньячный завод не работает с 30.12 по 06.01 включительно.

во вторник и субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Дети до 6 лет€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
читать дальше

страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка и вина (всё включено)
Пешая
3 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Еревану с дегустацией
Откройте для себя культурное наследие Еревана, наслаждаясь вкусом армянского вина и коньяка. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и гастрономии
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
11 дек в 17:00
€32 за человека
Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
Пешая
2 часа
14 отзывов
Билеты
Тур на коньячном заводе «Арарат» с премиум-дегустацией
Начало: Музей «Арарат», г. Ереван, пр. Исакова, 2
Расписание: Ежедневно в 15:30.
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
$35 за билет
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
На автобусе
5.5 часов
71 отзыв
Групповая
Все тайны Еревана и вкус армянского коньяка в одном туре
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам и субботам в 09։45
Сегодня в 09:30
13 дек в 09:30
$25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване