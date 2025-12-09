Пройдёте и проедете по главным проспектам и малому центру, подниметесь на Каскад с его коллекцией мировых шедевров, увидите площади, памятники и живые городские кварталы. И завершите день на заводе «Арарат», где вас ждёт дегустация.
Описание экскурсии
Экскурсия по Еревану
На автобусе. Проедем по Маштоца, увидим крытый рынок и Голубую мечеть. На Баграмяна — Резиденцию Президента и здание Парламента. На Саят-Новы — памятник, созданный Роденом. Вы поймёте логику городской застройки, ритм Еревана и то, как древний город растёт и меняется сегодня.
Пешком. Поднимемся на смотровую площадку ереванского Каскада: отсюда в ясные дни открывается библейский Арарат. Обсудим, почему Ереван называют розовым, как строили Каскад и почему кофе в его открытых кафе самый вкусный.
- Далее — Театральная площадь, театр оперы и балета, Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну за роялем
- Пройдём по Северному проспекту с его современными зданиями, офисами, кафе и бутиками — здесь памятник цветочнику Карабале, который дарил влюблённым цветы
- На площади Республики отметим знаменитые часы, под которыми ереванцы назначают любовные свидания, и полюбуемся поющими фонтанами (шоу проходят с середины апреля до конца октября)
Цицернакаберд. Вы посетите мемориал, посвящённый жертвам геноцида 1915 года, и поймёте, почему это место так важно для армянской памяти и идентичности.
Ереванский коньячный завод «Арарат»
Экскурсия начнётся в музейных залах с личными вещами основателей армянского коньячного производства. Вы увидите старинные бочки Шустовских времён и первую грамоту 1907 года.
- Цех выдержки: узнаете, что такое «доля ангелов», какие президенты имеют собственные бочки и какой коньяк предпочитал Черчилль
- Классическая дегустация: «Арарат» 3 звезды и «Ани» 7-летней выдержки. Мастера расскажут о тонкостях подачи и вкуса
- Фирменный магазин: после экскурсии можно закупиться продукцией
Примерный тайминг
9:30–9:45 — сбор
9:45–11:00 — автобусная экскурсия по городу
11:00–13:00 — пешая прогулка по малому центру
13:00–14:15 — свободное время для обеда
14:20–14:45 — трансфер на коньячный завод «Арарат»
15:00–16:00 — тур и дегустация
16:00–16:30 — время для покупок
16:30–17:00 — обратный трансфер (две остановки: площадь Республики, отель «Ани Плаза»)
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входной билет на коньячный завод, дегустация 2 видов коньяков, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
- Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно
- В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)
- Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Будьте внимательны: коньячный завод не работает с 30.12 по 06.01 включительно.
во вторник и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 6 лет
|€18