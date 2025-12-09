Вы познакомитесь с древним Ереваном — городом, что старше Рима на 30 лет. Пройдёте и проедете по главным проспектам и малому центру, подниметесь на Каскад с его коллекцией мировых шедевров, увидите площади, памятники и живые городские кварталы. И завершите день на заводе «Арарат», где вас ждёт дегустация.

Описание экскурсии

Экскурсия по Еревану

На автобусе. Проедем по Маштоца, увидим крытый рынок и Голубую мечеть. На Баграмяна — Резиденцию Президента и здание Парламента. На Саят-Новы — памятник, созданный Роденом. Вы поймёте логику городской застройки, ритм Еревана и то, как древний город растёт и меняется сегодня.

Пешком. Поднимемся на смотровую площадку ереванского Каскада: отсюда в ясные дни открывается библейский Арарат. Обсудим, почему Ереван называют розовым, как строили Каскад и почему кофе в его открытых кафе самый вкусный.

Далее — Театральная площадь , театр оперы и балета, Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну за роялем

, театр оперы и балета, Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну за роялем Пройдём по Северному проспекту с его современными зданиями, офисами, кафе и бутиками — здесь памятник цветочнику Карабале, который дарил влюблённым цветы

с его современными зданиями, офисами, кафе и бутиками — здесь памятник цветочнику Карабале, который дарил влюблённым цветы На площади Республики отметим знаменитые часы, под которыми ереванцы назначают любовные свидания, и полюбуемся поющими фонтанами (шоу проходят с середины апреля до конца октября)

Цицернакаберд. Вы посетите мемориал, посвящённый жертвам геноцида 1915 года, и поймёте, почему это место так важно для армянской памяти и идентичности.

Ереванский коньячный завод «Арарат»

Экскурсия начнётся в музейных залах с личными вещами основателей армянского коньячного производства. Вы увидите старинные бочки Шустовских времён и первую грамоту 1907 года.

Цех выдержки : узнаете, что такое «доля ангелов», какие президенты имеют собственные бочки и какой коньяк предпочитал Черчилль

: узнаете, что такое «доля ангелов», какие президенты имеют собственные бочки и какой коньяк предпочитал Черчилль Классическая дегустация : «Арарат» 3 звезды и «Ани» 7-летней выдержки. Мастера расскажут о тонкостях подачи и вкуса

: «Арарат» 3 звезды и «Ани» 7-летней выдержки. Мастера расскажут о тонкостях подачи и вкуса Фирменный магазин: после экскурсии можно закупиться продукцией

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор

9:45–11:00 — автобусная экскурсия по городу

11:00–13:00 — пешая прогулка по малому центру

13:00–14:15 — свободное время для обеда

14:20–14:45 — трансфер на коньячный завод «Арарат»

15:00–16:00 — тур и дегустация

16:00–16:30 — время для покупок

16:30–17:00 — обратный трансфер (две остановки: площадь Республики, отель «Ани Плаза»)

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входной билет на коньячный завод, дегустация 2 видов коньяков, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.

Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно

В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)

Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Будьте внимательны: коньячный завод не работает с 30.12 по 06.01 включительно.