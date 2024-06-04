1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Ужин с дегустацией домашнего вина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Дегустация вина — от 1500 драмов на человека»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«После изучения монастырей и пещеры, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«В стоимость включено: транспортные расходы, топливо, дегустация напитков, мастер-класс армянской кухни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Дегустация вина — пора попробовать само вино»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Включено: транспортные расходы и дегустация на винном заводе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
«Дополнительных расходов нет, только если вы не захотите заказать блюда помимо нашей дегустационной корзины»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€60 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«Мы посетим винодельню Джрахацпанян, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150€68 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Узнать всё о главных блюдах армянской кухни и научиться их готовить
Начало: У центрального рынка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
«В стоимость включено: трансфер из/в центр Еревана, сопровождение гида, экскурсия на пивзаводе с дегустациями»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
«Винная дегустация и местные традиции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«В конце вас ждёт дегустация авторских вин с сырным ассорти»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
«Продолжить можно дегустацией армянского вина или полноценным обедом — в любом случае жители Аштарака гостеприимно распахнут перед вами двери своих домов, чтобы вы прочувствовали неповторимую атмосферу этого старинного города»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«По желанию вы побываете на дегустации местной продукции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180€126 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация и мастер-класс по выпечке гаты, дегустация 3 видов коньяка и 5 сортов вина»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Обед и дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно — от 1500 до 7000 драмов с человека»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«Здесь нас ждёт дегустация трёх сортов вина и коньяка, к ним будут поданы лёкие закуски»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €190 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
«Вы не только услышите об особенностях местного виноградарства, но и сами оцените их — вас ждёт дегустация на винном заводе Арени»
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
«После познавательной части экскурсии перейдем к развлекательной и отправимся на классическую дегустацию на Ереванский коньячный завод»
Расписание: Вторник в 09:45
€30 за человека
Групповая
8 часов
Все древности за один день
«Экскурсия и дегустация уже входят в стоимость группового тура»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
€30 за человека
Групповая
11 часов
Природная красота Джермука
«Следующий пункт группового тура – экскурсия по винному заводу «Старый Арени», где вас ждёт дегустация лучших винных купажей»
Расписание: Воскресенье в 09:00
€40 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Вторая часть тура посвящена дегустации поистине вдохновляющему ассортименту вин Mnacakanyans Gastro Yard или посещению шоколадного дома «Гурме Дурме», чтобы понаблюдать за процессом производства шоколада, также попробовать его на вкус»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи
Начало: В районе рынка ГУМ
«Мир шоколада: мастер-класс и дегустация»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие близ Еревана
Монастырь Сагмосаванк, памятник алфавиту и дегустация на винодельне
Начало: От вашего отеля
«На заводской территории вас ждёт приятная экскурсия, приправленная захватывающими историями, а также дегустация местного вина»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Волшебство сыров и севанский сиг
Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
«Сыроварня Микаэлянов и дегустация сыров»
Завтра в 11:30
10 июня в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€198 за экскурсию
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
«В стоимость включено: сопровождение гида, винные дегустации, прохладительные напитки для детей»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€30 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Крылья Татева
«Здесь вас ждет экскурсия и, конечно, знакомство с элегантными винными купажами на дегустации»
Расписание: Вторник, Суббота в 08:00
€39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
«Всё готово к началу дегустации, но прежде — знакомство с виноделом, история производства, прогулка по виноградникам, осмотр терруара и погружение в традиции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
€35 за человека
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
«Прекрасный тур завершит дегустация вин в селе виноделия — Арени»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Начало: По договоренности с туристом
«Дегустация сыра - большая тарелка с сыром и мясом, а малая тарелка + всем по бокалу белого сухого»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Начало: Заезд за туристами по адресу проживания
«Армения Вайн и дегустация уникальных вин Армении Винодельня «Воскеваз» (в переводе с армянского означает «Золотая лоза») находится в одноименном селе в регионе Арагацотн»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$399 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«В стоимость включён комфортабельный трансфер, сопровождение винного гида и дегустация вин (3 образца напитка с лёгкими закусками)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332€299 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
- ККатерина2 июня 2024Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ННаталья1 июня 2024Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
- ААлександр31 мая 2024Лусине прекрасный гид и приятный человек. Мы посетили 3 заведения. Попробовали самые известные армянские блюда. Лусине рассказала нам историю этих блюд
- ВВиктор31 мая 2024Тур состоял из трех основным мест: Khor Virap темница-монастырь у подножья священной горы Арарат. Перещера, где обнаружено производство вина и
- MMaria29 мая 2024Очень классный гид Левон, все вкусно, красиво и быстро. Рекомендуем
- ИИрина28 мая 2024Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 15 до 399 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 1329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 1329 ⭐ отзывов, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август