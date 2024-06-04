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в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.