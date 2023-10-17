Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Другой Ереван
Конд — таинственный и необычный район. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.
Местная архитектура
Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества хачкаром. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве всё, что есть под рукой. А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван.
Дегустация вин
В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски. Вы услышите интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении и несколько традиционных тостов.
Организационные детали
- Дегустация вин и угощения включены в стоимость экскурсии
- По желанию во время финальной остановки вы насладитесь авторскими песнями под гитару на русском и армянском языках. Детали уточняйте в переписке.
- Оплата возможна в национальной валюте и в рублях безналичным переводом
- Экскрусию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Церковь Святого Ованнеса, Конд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.