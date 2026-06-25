В самом сердце Еревана скрывается район Конд, полный загадок и историй. Туристы редко посещали его, но теперь у вас есть шанс пройтись по его каменистым улицам, увидеть уникальные хачкары и посетить церковь Святого Ованеса. Завершите день дегустацией армянских вин в уютном кафе, наслаждаясь рассказами о традициях виноделия. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и вкус Армении

Описание экскурсии

Другой Ереван

Конд — таинственный, необычный и древний район Еревана. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Местная архитектура и не только

Вы посетите церковь Святого Ованнеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — хачкаром. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве всё, что есть под рукой. Мы с любовью покажем вам старинные виноградные лозы — некоторые из них принадлежат к автохтонным сортам, которые растут на нашей земле испокон веков. А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван.

Дегустация вин

В домашнем кафе в старинном доме или в винном баре на улице, которую по праву называют Винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски. Вы услышите увлекательный рассказ об истории виноделия в Армении и самые душевные традиционные тосты, с которыми дегустация станет настоящим путешествием по культуре, вкусам и традициям нашей страны.

Организационные детали