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Древний Конд и вино

Погрузитесь в атмосферу старинного Конда, пройдитесь по его извилистым улицам и насладитесь дегустацией лучших армянских вин
В самом сердце Еревана скрывается район Конд, полный загадок и историй.

Туристы редко посещали его, но теперь у вас есть шанс пройтись по его каменистым улицам, увидеть уникальные хачкары и посетить церковь Святого Ованеса.

Завершите день дегустацией армянских вин в уютном кафе, наслаждаясь рассказами о традициях виноделия. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и вкус Армении
5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Уникальный район Конд
  • 🏛 Церковь Святого Ованеса
  • ✝️ Армянский хачкар
  • 🍷 Дегустация армянских вин
  • 🎶 Музыка и песни под гитару
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино

Что можно увидеть

  • Церковь Святого Ованеса
  • Хачкар

Описание экскурсии

Другой Ереван

Конд — таинственный, необычный и древний район Еревана. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Местная архитектура и не только

Вы посетите церковь Святого Ованнеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — хачкаром. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве всё, что есть под рукой. Мы с любовью покажем вам старинные виноградные лозы — некоторые из них принадлежат к автохтонным сортам, которые растут на нашей земле испокон веков. А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван.

Дегустация вин

В домашнем кафе в старинном доме или в винном баре на улице, которую по праву называют Винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски. Вы услышите увлекательный рассказ об истории виноделия в Армении и самые душевные традиционные тосты, с которыми дегустация станет настоящим путешествием по культуре, вкусам и традициям нашей страны.

Организационные детали

  • Дегустация вин и угощения включены в стоимость экскурсии
  • Дегустацию для вас проведут опытные винные гиды или сомелье
  • Оплата возможна в национальной валюте или в рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода обязательно уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€45
Пенсионеры€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Церковь Святого Ованнеса, Конд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые
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места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры. Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Мария
Очень понравилось, очень содержательная и уютная экскурсия.
Приятно смотреть как люди сопереживают своему культурному и архитектурному наследию и стараться его восстановить.

Хотела поставить 10🌟,но можно только 5)
Очень понравилось, очень содержательная и уютная экскурсия.
Очень понравилось, очень содержательная и уютная экскурсия.
Очень понравилось, очень содержательная и уютная экскурсия.
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Г
Необычная. познавательная и интересная экскурсия. Анаит отличный знаток материала и замечательный рассказчик, как по достопримечательностям, так и по вину. дегустация очень понравилась
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2
Все прошло отлично! Анаит провела экскурсию по Конду и потрм мы пробовали оч вкусное вино!
Анаит - отличный собеседник и многое модет рассказать дополнительно)
Анаит
Анаит
Ответ организатора:
Благодарю за тёплые слова. Спасибо, что выбрали нашу экскурсию. Ждём Вас снова в Армении ☺
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Т
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную прогулку, время пролетело незаметно! Дегустация тоже была очень приятная и атмосферная!
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
Очень интересный район и я рада, что прошлась там со знающим человеком, спасибо большое за чудесную
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Женя
Анаит прекрасный гид и отличный рассказчик. Видно как она влюблена в свою родную Армению, её людей и наследие.
Кроме этого она отлично разбирается в винах и может помочь разобраться в их местном разнообразии.
Горячо рекомендую.
Анаит прекрасный гид и отличный рассказчик. Видно как она влюблена в свою родную Армению, её людей и наследие.
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Ольга
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в Ереване богат историей. Это один из старейших районов города. Тесные улочки и каменные дома
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создают особую атмосферу. В Конде можно найти мастерские и музеи местных жителей, в которые нас любезно пригласили хозяева. Поели виноград с лозы в уютном, скрытом от глаз дворике. Закончилась экскурсия дегустацией армянского вина в уютном кафе, Анаит – замечательный винный гид, после дегустации захотелось вернуться в винный тур по Армении. В целом Армения для меня оставила очень теплые воспоминания, страна души, мне встречались очень приятные, открытые люди.

Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
Экскурсию провела прекрасная Анаит. Программа нетрадиционная, индивидуальная, то что я ценю и люблю. Район Конд в
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