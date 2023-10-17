Древний Конд и вино

Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Конд находится в сердце города, но отделён от центральной части спрятанными от посторонних глаз проходами. Вы погуляете по каменистым улицам и узнаете, почему долгое время сюда не хотели ходить даже местные. Побываете в церкви Святого Оганеса и увидите хачкар — армянский крест. А потом познакомитесь с лучшими армянскими винами на дегустации.
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Древний Конд и вино
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другой Ереван

Конд — таинственный и необычный район. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Местная архитектура

Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества хачкаром. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве всё, что есть под рукой. А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван.

Дегустация вин

В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски. Вы услышите интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении и несколько традиционных тостов.

Организационные детали

  • Дегустация вин и угощения включены в стоимость экскурсии
  • По желанию во время финальной остановки вы насладитесь авторскими песнями под гитару на русском и армянском языках. Детали уточняйте в переписке.
  • Оплата возможна в национальной валюте и в рублях безналичным переводом
  • Экскрусию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Церковь Святого Ованнеса, Конд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Пешеходные
Вечерние
Летние
Гастрономические
Улицы и переулки
Район Конд
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Винные туры

Похожие туры из Еревана

Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
18 отзывов
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Уютная экскурсия по главным местам столицы - в мини-группе
на площади Республики
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
15 за человека
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Конд - старейший район Еревана
Посетить «город в городе» с узкими улочками, уютными дворами и деревянными лестницами
Церковь Святого Ованнеса, Конд
17 окт
18 окт
19 окт
21 окт
от 54 за всё до 10 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
в гостинице
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
от 160 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ