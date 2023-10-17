Конд находится в сердце города, но отделён от центральной части спрятанными от посторонних глаз проходами. Вы погуляете по каменистым улицам и узнаете, почему долгое время сюда не хотели ходить даже местные. Побываете в церкви Святого Оганеса и увидите хачкар — армянский крест. А потом познакомитесь с лучшими армянскими винами на дегустации.

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Описание

Что вас ожидает

Другой Ереван

Конд — таинственный и необычный район. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Местная архитектура

Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества хачкаром. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве всё, что есть под рукой. А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван.

Дегустация вин

В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски. Вы услышите интереснейший рассказ об истории виноделия в Армении и несколько традиционных тостов.

Организационные детали