Это ваш шанс открыть для себя чудеса Арагацотнского региона!

Монастырь Сагмосаванк

Сначала отправьтесь к древнему монастырю Сагмосаванк, величественно расположенному на склоне горы с потрясающими видами на окружающую природу. Погрузитесь в духовное наследие Армении, расслабьтесь и насладитесь миром и красотой этого места. Сагмосаванк — монастырь псалмов, расположенный недалеко от Касахского ущелья.

Аллея армянского алфавита

Затем следует посещение Аллеи букв, воздвигнутой в 2005 году к 1600-летию создания армянского алфавита. Там у вас могут получиться отличные фотографии со статными каменными буквами.

Вкус Армении

Вторая часть тура посвящена дегустации поистине вдохновляющему ассортименту вин Mnacakanyans Gastro Yard или посещению шоколадного дома «Гурме Дурме», чтобы понаблюдать за процессом производства шоколада, также попробовать его на вкус. Винодельня Mnacakanyan's Gastro Yard (по желанию) Для ценителей вин мы предлагаем посетить винодельню, где вы познакомитесь с процессом производства армянских вин и сможете насладиться дегустацией лучших сортов. Шоколадный дом «Гурме Дурме» (по желанию) Если вы любите сладости, мы предлагаем дополнительную опцию посещения шоколадного завода. Вы узнаете, как создаются вкуснейшие шоколадные изделия и, конечно же, сможете попробовать разнообразные шоколадные угощения. В течение экскурсии по заводу, длительностью в 30-40 минут, посетители наблюдают за процессом производства из-за прозрачной витрины, после чего следует дегустация вкуснейшего шоколада. Здесь также можно послушать аудиоверсию истории шоколада (фильм) и этапов его изготовления. Важная информация• Предусмотрены пешие прогулки. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.