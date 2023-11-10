Наш тур объединяет культурное наследие, природную красоту и возможность насладиться вкусами Армении. Вы посетите древний монастырь Сагмосаванк и прогуляетесь к необычному монументу у горного склона.
После вас ждет дегустация в шоколадном доме или винодельне — выбирайте и начинайте захватывающее знакомство с этим удивительным краем гор, монастырей и гастрономических колоритов!
После вас ждет дегустация в шоколадном доме или винодельне — выбирайте и начинайте захватывающее знакомство с этим удивительным краем гор, монастырей и гастрономических колоритов!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Монастырь Сагмосаванк
- Аллея армянского алфавита
- Винодельня Mnacakanyan's Gastro Yard
- Шоколадный дом «Гурме Дурме»
- Монастырь Оганаванк (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это ваш шанс открыть для себя чудеса Арагацотнского региона!
Монастырь Сагмосаванк
Сначала отправьтесь к древнему монастырю Сагмосаванк, величественно расположенному на склоне горы с потрясающими видами на окружающую природу. Погрузитесь в духовное наследие Армении, расслабьтесь и насладитесь миром и красотой этого места. Сагмосаванк — монастырь псалмов, расположенный недалеко от Касахского ущелья.
Аллея армянского алфавита
Затем следует посещение Аллеи букв, воздвигнутой в 2005 году к 1600-летию создания армянского алфавита. Там у вас могут получиться отличные фотографии со статными каменными буквами.
Вкус Армении
Вторая часть тура посвящена дегустации поистине вдохновляющему ассортименту вин Mnacakanyans Gastro Yard или посещению шоколадного дома «Гурме Дурме», чтобы понаблюдать за процессом производства шоколада, также попробовать его на вкус. Винодельня Mnacakanyan's Gastro Yard (по желанию) Для ценителей вин мы предлагаем посетить винодельню, где вы познакомитесь с процессом производства армянских вин и сможете насладиться дегустацией лучших сортов. Шоколадный дом «Гурме Дурме» (по желанию) Если вы любите сладости, мы предлагаем дополнительную опцию посещения шоколадного завода. Вы узнаете, как создаются вкуснейшие шоколадные изделия и, конечно же, сможете попробовать разнообразные шоколадные угощения. В течение экскурсии по заводу, длительностью в 30-40 минут, посетители наблюдают за процессом производства из-за прозрачной витрины, после чего следует дегустация вкуснейшего шоколада. Здесь также можно послушать аудиоверсию истории шоколада (фильм) и этапов его изготовления. Важная информация• Предусмотрены пешие прогулки. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Шоколадный дом «Гурме Дурме» не работает по воскресеньям.
- По желанию можно посетить монастырь Оганаванк по дороге.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные водители
- Бутилированная вода
- Машины с кондиционером
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Дополнительные остановки по маршруту
- Что не входит
- При выборе опции с гидом вас будет сопровождать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
- Дегустация вин в Mnacakanyan's Gastro Yard начинается с 3500 AMD на человека (здесь можно и вкусно пообедать)
- Стоимость билета в шоколадный дом «Гурме Дурме» для взрослых составляет 600 AMD, а для детей до 12 лет — 400 AMD (не работает только по воскресеньям).
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Предусмотрены пешие прогулки. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Шоколадный дом «Гурме Дурме» не работает по воскресеньям
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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