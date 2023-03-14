Наша групповая экскурсия в Татев начнется с Ехегнадзора, одного из древнейших городов Армении, который и сегодня сохранил свою аутентичную красоту. Он покорит вас необыкновенной атмосферой. Вы прогуляетесь по древним улочкам, перекусите и отдохнете.

Дальше в этом увлекательном групповом туре по Армении вас ждет чарующий воздушный круиз на канатной дороге «Крылья Татева». Двухсторонний билет включен в стоимость экскурсии, поэтому вам не придется пережевать о дополнительных тратах! Целых 6 км. пути позволят вдоволь налюбоваться роскошными видами, насладиться уникальными памятниками природы Армении, например, нерукотворным Мостом Сатаны.

Словно на крыльях, канатная дорога домчит нас до монастыря Татев, заложенного в 9 веке и поражающего своей монументальностью, а затем вернет обратно. У вас будет время отдохнуть и поближе познакомиться с культурой края, обсудить увиденное за традиционным армянским обедом – сытным и вкусным. Он тоже уже входит в цену тура в Татев.

Набравшись сил, мы посетим еще одно красивейсшее место – водопад Шаки, где можно сделать много красивых фото.

После прогулки в г. Вайке отправляемся на винный завод. Здесь вас ждет экскурсия и, конечно, знакомство с элегантными винными купажами на дегустации. Романтический вечер на винодельне станет ярким завершением этого удивительного группового тура по Армении.