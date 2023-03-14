Крылья Татева

Смешанная: автобусная и пешеходная

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Крылья Татева
Крылья Татева
Крылья Татева
Крылья Татева

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Татев
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Водопад Шаки
  • Дегустация вина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Наша групповая экскурсия в Татев начнется с Ехегнадзора, одного из древнейших городов Армении, который и сегодня сохранил свою аутентичную красоту. Он покорит вас необыкновенной атмосферой. Вы прогуляетесь по древним улочкам, перекусите и отдохнете.

Дальше в этом увлекательном групповом туре по Армении вас ждет чарующий воздушный круиз на канатной дороге «Крылья Татева». Двухсторонний билет включен в стоимость экскурсии, поэтому вам не придется пережевать о дополнительных тратах! Целых 6 км. пути позволят вдоволь налюбоваться роскошными видами, насладиться уникальными памятниками природы Армении, например, нерукотворным Мостом Сатаны.

Словно на крыльях, канатная дорога домчит нас до монастыря Татев, заложенного в 9 веке и поражающего своей монументальностью, а затем вернет обратно. У вас будет время отдохнуть и поближе познакомиться с культурой края, обсудить увиденное за традиционным армянским обедом – сытным и вкусным. Он тоже уже входит в цену тура в Татев.

Набравшись сил, мы посетим еще одно красивейсшее место – водопад Шаки, где можно сделать много красивых фото.

После прогулки в г. Вайке отправляемся на винный завод. Здесь вас ждет экскурсия и, конечно, знакомство с элегантными винными купажами на дегустации. Романтический вечер на винодельне станет ярким завершением этого удивительного группового тура по Армении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi в транспорте Дегустация вина Вода в бутылках Местные сладости Услуги гида Входные билеты Билет канатной дороги (2 ст.)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Дегустационные туры
На автобусе

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