32 отзыва оставили туристы

И поездка по самой длинной канатной дороге в мире, названной «Крыльями Татева», а на вершине горы — древний Татевский монастырь.
Описание экскурсии
Хор Вирап
Нельзя приехать в Армению и не пойти на свидание с горой Арарат! Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап.
Тёплый приём у Лады
Вас ждут домашние сухофрукты, варенье, армянское вино, вкусный обед и настоящая атмосфера армянского гостеприимства. Здесь вы почувствуете, что Армения умеет не только встречать, но и дарить тепло.
Полёт на «Крыльях Татева»
Вас ждёт самая длинная канатная дорога в мире! За 12 минут современные «Крылья Татева» доставят вас из деревни Алидзор к Татевскому монастырю. Дорогу сопровождают великолепные виды на ущелье реки Воротан, а самая высокая точка подъёма канатной дороги — 320 метров.
Монастырь Татев
Татевский монастырь, основанный в 9 веке, считается местом силы: здесь творения человека гармонично сочетаются с изумительной красотой природы. Осматривая монастырь, вы откроете историю 14-16 веков, когда Татев был важнейшим центром науки и просвещения в Армении. Услышите о философах, музыкантах, художниках и переписчиках манускриптов, живших в монастыре. И узнаете о глобальном восстановлении этого уникального места.
Пещеры на отвесной скале
Наконец, наш путь лежит в древний город Хндзореск, расположенный на горном склоне. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте гиду в местной валюте
- Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване
- Угощения и обед — в подарок
- Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — 9 000 драмов, тук-тук до пещерного города (на 3 человека) — 5 000 драмов
- По запросу экскурсию можно провести для любого количества человек