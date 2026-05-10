32 отзыва оставили туристы

Пройдите по мосту в прошлое и пролетите на крыльях в древность! Вас ждёт прогулка над ущельем по подвесному мосту в древний пещерный город. И поездка по самой длинной канатной дороге в мире, названной «Крыльями Татева», а на вершине горы — древний Татевский монастырь.

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Описание экскурсии

Хор Вирап

Нельзя приехать в Армению и не пойти на свидание с горой Арарат! Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап.

Тёплый приём у Лады

Вас ждут домашние сухофрукты, варенье, армянское вино, вкусный обед и настоящая атмосфера армянского гостеприимства. Здесь вы почувствуете, что Армения умеет не только встречать, но и дарить тепло.

Полёт на «Крыльях Татева»

Вас ждёт самая длинная канатная дорога в мире! За 12 минут современные «Крылья Татева» доставят вас из деревни Алидзор к Татевскому монастырю. Дорогу сопровождают великолепные виды на ущелье реки Воротан, а самая высокая точка подъёма канатной дороги — 320 метров.

Монастырь Татев

Татевский монастырь, основанный в 9 веке, считается местом силы: здесь творения человека гармонично сочетаются с изумительной красотой природы. Осматривая монастырь, вы откроете историю 14-16 веков, когда Татев был важнейшим центром науки и просвещения в Армении. Услышите о философах, музыкантах, художниках и переписчиках манускриптов, живших в монастыре. И узнаете о глобальном восстановлении этого уникального места.

Пещеры на отвесной скале

Наконец, наш путь лежит в древний город Хндзореск, расположенный на горном склоне. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем.

Организационные детали