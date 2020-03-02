32 отзыва оставили туристы

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Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договорённости
  • Заказать экскурсию

188 за экскурсию

У этой экскурсии32 отзыва
4.88
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
Пройдите по мосту в прошлое и пролетите на крыльях в древность! Вас ждёт прогулка 👣 над ущельем по подвесному мосту в древний пещерный город 🏙️.

И поездка по самой длинной канатной дороге в мире, названной «Крыльями Татева», а на вершине горы ⛰️ — древний Татевский монастырь.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

Что вас ожидает

Пещеры на отвесной скале
Из Еревана путь лежит в древний город Хндзореск, расположенный на горном склоне. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем. А потом на природе мы устроим обед с шашлыками, долмой, вином и другими домашними угощениями и насладимся красотой и тишиной этих живописных мест.

Полёт на «Крыльях Татева»
Вас ждёт самая длинная канатная дорога в мире! За 10 минут современные «Крылья Татева» доставят вас из деревни Галидзор к Татевскому монастырю. Дорогу сопровождают великолепные виды на ущелье реки Воротан, а самая высокая точка подъёма канатной дороги — 320 метров.

Монастырь Татев
Татевский монастырь, основанный в 9 веке, считается местом силы: здесь творения человека гармонично сочетаются с изумительной красотой природы. Осматривая монастырь, вы откроете историю 14-16 веков, когда Татев был важнейшим центром науки и просвещения в Армении. Услышите о философах, музыкантах, художниках и переписчиках манускриптов, живших в монастыре. И узнаете о глобальном восстановлении этого уникального места.

В конце путешествия мы можем заехать на лечебные источники, куда стекаются три вида целебной воды: вы узнаете, почему это место в народе называют «мостом Сатаны» и очаруетесь его неожиданной красотой.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване
  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — 5000 драм (600 руб.) и продукты для пикника-обеда — около 1000 руб. на человека
  • Эту экскурсию можно совместить с Дегустационно-историческим туром по Еревану и окрестностям. Маршурт кольцевой, поэтому, чтобы за два дня всё увидеть и не устать, вы сможете остаться в гостях на ночь в моём уютном деревенском доме.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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32 отзыва оставили туристы

2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, всем рекомендую. Нашим гидом был Авет, очень эрудированный человек. Рассказал множество интересных вещей про Армению и её историю. Отдельно хочу отметить организатора экскурсии - Ладу. После бронирования экскурсии Лада с нами связалась и всё рассказал о предстоящей экскурсии.
24 февраля 2020
В Ереване куда не поедешь- везде будет красиво и интересно. Самое главное - это с кем едешь. Если Вам попадется экскурсовод Армен, то Вам очень повезло. Это грамотный, современный, думающий человек и отличный собеседник, который показал нам всю красу Армении.
24 февраля 2020
Эта экскурсия стала самым ярким впечатлением от нашей поездки в Армению: четко спланированный маршрут, панорамные остановки для фото и отдыха, увлекательный рассказ нашего гида Армена (сына Лады) помогли сделать долгую и насыщенную поездку неутомительной и очень познавательной. Настоятельно рекомендуем)))
15 января 2020
У нас экскурсию вел сын Лады - Армен, и он замечательный! Рассказывает увлекательно, несмотря на то, что информации довольно много, она как-то укладывается в голове, и перегруза не случается) Сама экскурсия очень интересная и насыщенная, Татев - великолепен, время там пролетело просто незаметно, канатка с потрясающими видами, - уже только это стоит того, чтобы обязательно посетить! Пещерный город тоже интересен, подвесной мост... это занятное ощущение, скажем так. Хотя мы были и не очень рады, мягко говоря, когда кто-то, идущий за нами, решил по этому мосту попрыгать... и это еще не туристический сезон! А мост реально качается, кстати. Кто боится высоты - заранее настраивайтесь) Если подытожить, экскурсия нам понравилась, посетить эти места определенно стоит, особенно если вам также повезет с таким замечательным гидом, как Армен))
8 января 2020
Лада - чудо! Бронировали буквально в последний момент, она в короткий срок смогла учесть все наши пожелания, организовать волшебную и информативную экскурсию, принять и накормить у себя дома как родных. ))) мы очень довольны!
4 января 2020
Мы провели два бесподобных дня в обществе сына Лады Армена эрудированного, любящего свое дело и свою страну молодого человека. Он познакомил нас с впечатляющими памятниками Армении, с ее красотами. Его домашние напитки просто бесподобны, рассказы интересны и подкреплялись видеоматериалами. Фотографии сделанные им отличаются профессионализмом и врожденным чувством прекрасного. Несмотря на то, что экскурсии были длинными и очень насыщенными, усталости мы не почувствовали. А благодаря опытному и молчаливому водителю мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Ночь проведенная в доме Лады, застолье в кругу ее семьи — незабываемо. Спасибо Ладе и ее семье за два великолепных дня.
Наталья
20 ноября 2019
Специально искали экскурсию, чтобы успеть за один день посмотреть и Татев, и пещерный город. День получился очень насыщенным, за что отдельное спасибо нашему гиду Авету - объективному в повествовании истории, искреннему в оценке событий и интересному в рассказах об Армении. Однозначно, дня для такой насыщенной программы мало, хочется вернуться еще, побродить-поизучать пещерный город уже в неспешном режиме. Заметка для путешественников: описание экскурсии может чуть отличаться от факта, в частности, у нас источников не было, обеда-пикника тоже, длительность по факту больше. Но все остались очень довольны, в том числе благодаря оперативности организаторов при решении возникающих по ходу орг. вопросов и профессионализму гида. Авет, от всех пятерых участников спасибо за экскурсию! Желаем всего самого-самого и удачи на дорогах!
15 ноября 2019
Очень живописная и познавательная экскурсия. Гид Армен интересно и с юмором рассказывал об истории и современной жизни страны. Можно смело рекомендовать эту экскурсию.
15 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Арменом, потрясающе красивая природа! Однозначно рекомендуем! Однодневной экскурсии мало, поэтому мы объединили эту экскурсию с Дегустационно -историческим туром по окрестностям Еревана с ночёвкой в семье гида. Лада, Карен - спасибо за гостеприимство, за интересный мастер класс по приготовлению традиционных армянских блюд.
30 октября 2019
Всем, кто поедет в Ереван, настоятельно хотела бы порекомендовать посвятить один день поездке в Татев!!! Однозначно, провести его в компании Лады и её семьи. Мы ездили с её мужем Кареном и сыном Арменом. Экскурсия, как впрочем, и знакомство с Арменией началась с дома Лады, умопомрачительных горных пейзажей и армянского красноречия и гостеприимства. Думаю, это была любовь с первого взгляда!Целый день затем был наполнен потрясающими пейзажами, вкусными наливками и фруктами и интересными историческими фактами, легендами и тостами в исполнении Армена! Он, безусловно, главная составляющая впечатления от поездки(ну и Ладины яства), всё получается на 100%, когда человеку нравится то, что он делает. Октябрь отличное время для путешествия по Армении!Еще тепло, но не жарко, горы переливаются всеми оттенками красного, желтого и зеленого. Не забудьте взять теплые вещи, на канатной дороге может быть прохладно
Ещё 22 отзыва

Lada проводит ещё 6 экскурсий

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