32 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Пещеры на отвесной скале

Из Еревана путь лежит в древний город Хндзореск, расположенный на горном склоне. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем. А потом на природе мы устроим обед с шашлыками, долмой, вином и другими домашними угощениями и насладимся красотой и тишиной этих живописных мест.

Полёт на «Крыльях Татева»

Вас ждёт самая длинная канатная дорога в мире! За 10 минут современные «Крылья Татева» доставят вас из деревни Галидзор к Татевскому монастырю. Дорогу сопровождают великолепные виды на ущелье реки Воротан, а самая высокая точка подъёма канатной дороги — 320 метров.

Монастырь Татев

Татевский монастырь, основанный в 9 веке, считается местом силы: здесь творения человека гармонично сочетаются с изумительной красотой природы. Осматривая монастырь, вы откроете историю 14-16 веков, когда Татев был важнейшим центром науки и просвещения в Армении. Услышите о философах, музыкантах, художниках и переписчиках манускриптов, живших в монастыре. И узнаете о глобальном восстановлении этого уникального места.

В конце путешествия мы можем заехать на лечебные источники, куда стекаются три вида целебной воды: вы узнаете, почему это место в народе называют «мостом Сатаны» и очаруетесь его неожиданной красотой.