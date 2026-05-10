32 отзыва оставили туристы

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Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)

Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Пройдите по мосту в прошлое и пролетите на крыльях в древность! Вас ждёт прогулка над ущельем по подвесному мосту в древний пещерный город.

И поездка по самой длинной канатной дороге в мире, названной «Крыльями Татева», а на вершине горы — древний Татевский монастырь.
4.8
75 отзывов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)

Описание экскурсии

Хор Вирап

Нельзя приехать в Армению и не пойти на свидание с горой Арарат! Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап.

Тёплый приём у Лады

Вас ждут домашние сухофрукты, варенье, армянское вино, вкусный обед и настоящая атмосфера армянского гостеприимства. Здесь вы почувствуете, что Армения умеет не только встречать, но и дарить тепло.

Полёт на «Крыльях Татева»

Вас ждёт самая длинная канатная дорога в мире! За 12 минут современные «Крылья Татева» доставят вас из деревни Алидзор к Татевскому монастырю. Дорогу сопровождают великолепные виды на ущелье реки Воротан, а самая высокая точка подъёма канатной дороги — 320 метров.

Монастырь Татев

Татевский монастырь, основанный в 9 веке, считается местом силы: здесь творения человека гармонично сочетаются с изумительной красотой природы. Осматривая монастырь, вы откроете историю 14-16 веков, когда Татев был важнейшим центром науки и просвещения в Армении. Услышите о философах, музыкантах, художниках и переписчиках манускриптов, живших в монастыре. И узнаете о глобальном восстановлении этого уникального места.

Пещеры на отвесной скале

Наконец, наш путь лежит в древний город Хндзореск, расположенный на горном склоне. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте гиду в местной валюте
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване
  • Угощения и обед — в подарок
  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — 9 000 драмов, тук-тук до пещерного города (на 3 человека) — 5 000 драмов
  • По запросу экскурсию можно провести для любого количества человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2279 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один день, устать до приятной ломоты в ногах и навсегда влюбиться в Армению — точно
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рекомендуем выбрать этот тур. Экскурсия не дешевая, но точно стоит своих денег, она длится с раннего утра и до глубокой ночи, при этом время пролетает совершенно незаметно.
Машина комфортная, нас окружали приятнейшие люди, которые любят свою страну, рассказывают много и только проверенные исторические факты или свой жизненный опыт.

Утро началось с поездки в монастырь Хор Вирап, по дороге увидели Арарат во всей красе. Днем он чаще всего закрыт облаками, а ранее утро самое время для встречи.
У стен древнего монастыря открывается великолепный вид. Никакая камера не передаст этого масштаба.

После мы посетили деревню аистов и поле ярко красных маков. После такого мощного начала отправились в гости к прекрасной Ладе. Вот где скрывается настоящая душа Армении! Это не просто обед, это теплейший прием. Домашние сухофрукты и вино, приготовленное по старинному рецепту из вяленых гранатов не найдешь на рынке. Всё приготовлено с такой любовью, что хочется остаться там навсегда. Лада показала, что армянское гостеприимство — это не миф, а подарок, который ты увозишь с собой в сердце.

Сытые и счастливые, мы двинулись к «Крыльям Татева». Это самая длинная канатная дорога в мире, и это настоящий экстрим! 12 минут полета над ущельем реки Воротан, когда под тобой 320 метров головокружительной высоты, а вокруг — бескрайние зеленые горы. Очень красиво! Ради этих видов точно стоит потратить время.
А наверху стоит величественный Татевский монастырь, древние стены 9 века, место силы, где природа и творение человека слились воедино. Бродишь по территории, смотришь на горы внизу и понимаешь, насколько это мудрая и глубокая земля.

Под конец дня нас ждал Хндзореск. Честно, к этому моменту казалось, что впечатлений уже достаточно, но пещерный город это что-то таинственное и необыкновенное! Пещеры, в которых вплоть до 70-х годов жили люди вырублены прямо в отвесной скале. Даже не верится, что люди здесь жили совсем недавно. История Хндзореска в рассказе гида Князя оживала на глазах: здесь был кинотеатр, а здесь магазин. Он сам с родителями здесь жил. А прогулка по подвесному мосту над пропастью — это щекотка нервов. Мост довольно длинный и слегка качается, а внизу — ущелье…

Мы вернулись поздно ночью без ног, но с абсолютно переполненными сердцами. Эта экскурсия — идеальное сочетание духовности, дикой природы, адреналина и душевного тепла. Армения удивительна, и организовать поездку именно так — лучшее решение. Берите с собой теплую одежду: за день мы жарились на солнце, попали под дождь, были в тумане и на снегу. Запасайтесь местом для фотографий на телефоне и в памяти, такое приключение забыть нельзя!
Спасибо большое Карену и Ладе!

Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один+10
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Это красивый и очень насыщенный маршрут по Армении. Если вы хотите получить максимум впечатлений за один
Лада
Лада
Ответ организатора:
Катя джаночка моя Спасибо большое большое Вам за ваши теплые слова Спасибо большое большое, что приехали к нам в гости ❤️ Моя прекрасная добрая Кая джаночка
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С
Восторг! Восторг! Восторг! Незабываемые впечатления от экскурсии! Такого Армянского гостеприимства мы нигде не видели. Огромное СПАСИБО ВСЕМ! Хозяюшке Ладе джаночке за вкусный обед, ГИДу Армену за насыщенный рассказ, и всем водителям за безопасность. Все наши пожелания в поездке оперативно решались. А уж сколько вкусного угощения было!!! Очень рекомендую данных организаторов, не пожалеете!
Восторг! Восторг! Восторг! Незабываемые впечатления от экскурсии! Такого Армянского гостеприимства мы нигде не видели. Огромное СПАСИБО
Восторг! Восторг! Восторг! Незабываемые впечатления от экскурсии! Такого Армянского гостеприимства мы нигде не видели. Огромное СПАСИБО
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Юлия
«вау, ух ты, о Господи!» вот как в краце мы охарктеризуем эту экскурсию, да и экскурсией ее сложно называть-это погружение в армянскую культуру, кухню и семью! Армен очень интересно, используя
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планшет рассказывал и показывал важные моменты истории и тех потрясающих мест, которые мы посещали! особенное ощущение вызывает поездка по бездорожью с дедушкой Князем! дети и мы под таким впечатлением, что уезжать из Армении не хочется! Лада, спасибо Вам за радушное гостеприимство и вкусный ужин, в следующий раз только с Вами❤️

Лада
Лада
Ответ организатора:
Юлия, джаночка моя, огромное Вам спасибо за Ваш добрый и тёплый отзыв Спасибо Вам и Вашей прекрасной семье., Именно благодаря
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таким гостям, как Вы — светлым и душевным — моя Армения раскрывается, живёт и по-настоящему процветает.
И как хорошо, что есть Tripster — благодаря которому мы находим друг друга и встречаем таких замечательных людей С Благодарностью к Вам Лада

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А
Лада великолепно организовала все путешествие. Теперь мы ее рекомендуем своим друзьям.
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Анна
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал, информативно, исторически грамотно построена подача информации, просто восторг🙏 безумно довольны🫶
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
Все прекрасно, гостеприимная Лада-добрая, всегда готова помочь. Елена и водитель (забыла как зовут) выше всяческих похвал,
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М
Отличный организатор. Учли все наши пожелания. Информационная часть на высоте. Спасибо
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