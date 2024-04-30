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10 утра мы мчались по направлению к Дилижану. Вез нас очень приятный, вежливый и дружелюбный водитель Абет в просторной комфортабельной машине. Так как экскурсия как таковая в поездке не заявлена, я думала, что придется коротать время дороги с книжкой или в телефоне - не тут-то было! Мало того, что Абет рассказывал нам обо всем интересном, что мы видели - о растениях и минералах, о природе и быте жителей, о культуре страны - так еще и горы! Эти горы, абсолютно кинематографически прекрасные, в каждом окне разные, которые хочется фотографировать бесконечно. Сама дорога уже стоит того, чтобы отправиться в путь. А еще при въезде в Дилижан через тоннель природа делает совершенно потрясающий кульбит, который я не буду описывать, потому что это сюрприз. Проехав через старые домики Дилижана, мы пересели в небольшой яркий внедорожник конного клуба вчетвером: мы вдвоем, наш водитель Абет и водитель клуба, он же инструктор, Саркис. Сразу оговорюсь, что Абет с самого начала учитывал все наши пожелания в дороге: нашел, где взять кофе с утра, делал санитарные остановки, поэтому по приезде в клуб ничего, кроме лошадей, нам было не нужно. Дорога в клуб идет по проселочным горным тропам заповедника, и она действительно своего рода экстремальная - я держалась всем за всё. Нам это не доставило никаких особых неудобств, было весело, тем более, что Саркис очень уверенно вел при таких непростых условиях. Но если в принципе укачивает в дороге от тряски, об этом стоит сказать заранее. И наконец, мы увидели огромный зеленый луг, со всех сторон окруженный горами. Моим верным добрым конем на час прогулки стал красавец Араб. Наш инструктор Саркис - человек, который явно любит то, чем занимается, причем любит и лошадей, и людей - помог освоиться в седле и поддерживал в дороге. Вместе мы отправились по тропинкам меж холмов, проходя через горные ручьи мимо алых гроздей шиповника, каждый раз удивляясь необъятным горам на горизонте. А после прогулки Саркис сварил нам на костре армянский кофе - не кислый, не горький, а крепкий и терпкий. Этот момент у костра, с горячим кофе и гостеприимными хозяевами, сизыми величественными горами и силуэтами лошадей на их фоне, стал сердцем поездки и оставил самые теплые чувства, за что Саркису, Абету и Рипсиме особое спасибо. А на обратном пути мы увидели Старый город Дилижана и услышали рассказ Абета о старинных домиках и традиционных хачкарах, зашли в мастерские местных мастеров, увидели город в грозу, поднялись на гору к Севанаванку, онемели от красоты Севана, погладили всех местных собак и съели вкуснющую сладкую местную лепешку, которой пахнет на всю гору. И только после этого отправились в обратный путь. Отмечу также то, что для меня особо важно: нас никто не торопил, не ставил тайминг на осмотр, не подгонял. И при этом водитель так рассчитал время, чтобы мы успели в город до первых вечерних пробок. Даже если бы мне хотелось добавить что-то в поездке, мне просто нечего. Это было лучшее первое знакомство с Арменией и ее радушными людьми и отличная организация поездки. Смело могу рекомендовать команду друзьям и сама при возможности с удовольствием съезжу с ними по другому маршруту. Большое спасибо! P.S. Горы на обратном пути совсем уж напоминали марсианские или - по ощущению - горы "Дюны".