Активный отдых в Ереване

Найдено 11 экскурсий в категории «Активный отдых» в Ереване, цены от €39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за человека
Конная прогулка в Дилижане
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155132 за всё до 7 чел.
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
69 за человека
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
Подъём на гору Димац на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Крылья Татева
Групповая
13 часов
Крылья Татева
Расписание: Вторник, Суббота в 08:00
39 за человека
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
200 за всё до 2 чел.
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
285 за всё до 6 чел.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
92 за всё до 2 чел.
Радужная форель в каналах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
127 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
    всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про каждую точку маршрута. организация
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    была на высшем уровне, трансфер от дома и обратно, все по плану и без задержек. маршрут очень живописный, первая часть в горах, вторая в лесу. гид учел все пожелания, фотографировал меня во всех красивых местах и даже поделился обедом)

    всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
    Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
  • В
    Валерия
    4 ноября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Экскурсия прошла прекрасно - команда гидов была лучшей из всех, которых можно было представить, нас ждали десятки интересных историй и
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    познавательная информация. Путь был разным - местами тяжелым, местами легким, где-то хотелось уже просто дойти, а где-то - растянуть удовольствие) В награду мы получили шикарный вид и вкуснейший обед в конце ❤️‍🔥 С удовольствием поехала бы снова)

  • А
    Анастасия
    19 октября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Для меня это был первый опыт восхождения! Я в полном восторге, очень приятные мужчины-проводники, понимающие. Очень вкусно готовят! Один из
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    лучших обедов в моей жизни, особенно после долгой прогулки) Надо быть готовым что 4-5 часов вы будуте на свежем воздухе, ходить по неровной поверхности вверх/вниз. Если хотите попробовать или уже любите такой вид отдыха, то рекомендую ❤️

  • А
    Александра
    7 октября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    Так случилось, что наше первое знакомство с Арменией началось именно с этой поездки. Прилетев в ночи в Ереван, уже в
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    10 утра мы мчались по направлению к Дилижану. Вез нас очень приятный, вежливый и дружелюбный водитель Абет в просторной комфортабельной машине. Так как экскурсия как таковая в поездке не заявлена, я думала, что придется коротать время дороги с книжкой или в телефоне - не тут-то было! Мало того, что Абет рассказывал нам обо всем интересном, что мы видели - о растениях и минералах, о природе и быте жителей, о культуре страны - так еще и горы! Эти горы, абсолютно кинематографически прекрасные, в каждом окне разные, которые хочется фотографировать бесконечно. Сама дорога уже стоит того, чтобы отправиться в путь. А еще при въезде в Дилижан через тоннель природа делает совершенно потрясающий кульбит, который я не буду описывать, потому что это сюрприз. Проехав через старые домики Дилижана, мы пересели в небольшой яркий внедорожник конного клуба вчетвером: мы вдвоем, наш водитель Абет и водитель клуба, он же инструктор, Саркис. Сразу оговорюсь, что Абет с самого начала учитывал все наши пожелания в дороге: нашел, где взять кофе с утра, делал санитарные остановки, поэтому по приезде в клуб ничего, кроме лошадей, нам было не нужно. Дорога в клуб идет по проселочным горным тропам заповедника, и она действительно своего рода экстремальная - я держалась всем за всё. Нам это не доставило никаких особых неудобств, было весело, тем более, что Саркис очень уверенно вел при таких непростых условиях. Но если в принципе укачивает в дороге от тряски, об этом стоит сказать заранее. И наконец, мы увидели огромный зеленый луг, со всех сторон окруженный горами. Моим верным добрым конем на час прогулки стал красавец Араб. Наш инструктор Саркис - человек, который явно любит то, чем занимается, причем любит и лошадей, и людей - помог освоиться в седле и поддерживал в дороге. Вместе мы отправились по тропинкам меж холмов, проходя через горные ручьи мимо алых гроздей шиповника, каждый раз удивляясь необъятным горам на горизонте. А после прогулки Саркис сварил нам на костре армянский кофе - не кислый, не горький, а крепкий и терпкий. Этот момент у костра, с горячим кофе и гостеприимными хозяевами, сизыми величественными горами и силуэтами лошадей на их фоне, стал сердцем поездки и оставил самые теплые чувства, за что Саркису, Абету и Рипсиме особое спасибо. А на обратном пути мы увидели Старый город Дилижана и услышали рассказ Абета о старинных домиках и традиционных хачкарах, зашли в мастерские местных мастеров, увидели город в грозу, поднялись на гору к Севанаванку, онемели от красоты Севана, погладили всех местных собак и съели вкуснющую сладкую местную лепешку, которой пахнет на всю гору. И только после этого отправились в обратный путь. Отмечу также то, что для меня особо важно: нас никто не торопил, не ставил тайминг на осмотр, не подгонял. И при этом водитель так рассчитал время, чтобы мы успели в город до первых вечерних пробок. Даже если бы мне хотелось добавить что-то в поездке, мне просто нечего. Это было лучшее первое знакомство с Арменией и ее радушными людьми и отличная организация поездки. Смело могу рекомендовать команду друзьям и сама при возможности с удовольствием съезжу с ними по другому маршруту. Большое спасибо! P.S. Горы на обратном пути совсем уж напоминали марсианские или - по ощущению - горы "Дюны".

  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2023
    На вулкан Аждаак - на красной Буханке
    Ехать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, то виды просто шикарные. Отдельно спасибо организаторам за хорошую компанию и вкусный обед!
    Ехать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, тоЕхать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, тоЕхать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, тоЕхать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, тоЕхать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, тоЕхать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, то
  • Д
    Дарья
    5 октября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    Ребята, вы открыли для нас Армению! Тронул ваш дружеский и уважительный подход к гостям, радушие и искреннее желание подарить ценное впечатление.
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    Почувствовали себя маленькими девочками, которых привезли в сказку на день рождения. Сопровождение гидов и поддержка нашего интереса - то, за что хочется сказать огромное спасибо! Испробовали настоящий армянский кофе, приготовленный на костре, оседлали прекрасных лошадок и пережили "маленькую смерть" от наслаждения дорожными серпантинами, горами и лесами и бесконечным небом:)

    Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!
  • М
    Марьяна
    14 сентября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и
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    к середине дня они упрямятся. Имейте в виду, что конный клуб «Dilijan horseriding» несколько не то, что приходит в голову тем, кто приехал из Москвы, например. Т. к на месте нет даже "туалета типа сортир", не говоря уже о кафе или ресторане, где можно подождать друзей, которые уехали на конную прогулку. За дополнительную плату (20 евро) по дороге туда или обратно можно заехать на Севан."Внедорожник", на который нас пересадили в селе Агарцин - старый раздолбанный УАЗ. Обратно нас везли в нем всемером, не считая водителя. Словом, если вы не готовы мириться с некоторыми бытовыми неудобствами, лучше выбрать другой вид досуга. Но виды там невероятные. И если вы любите лошадей - эта поездка вам зайдет

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Активный отдых»

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  1. Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
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  4. Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
  5. Подъём на гору Димац на внедорожнике
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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