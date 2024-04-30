1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
€69 за человека
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
10 часов
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Расписание: Вторник, Суббота в 08:00
€39 за человека
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€285 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€92 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€127 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 апреля 2024всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про каждую точку маршрута. организация
- ЮЮлия18 апреля 2024Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
- ВВалерия4 ноября 2023Экскурсия прошла прекрасно - команда гидов была лучшей из всех, которых можно было представить, нас ждали десятки интересных историй и
- ААнастасия19 октября 2023Для меня это был первый опыт восхождения! Я в полном восторге, очень приятные мужчины-проводники, понимающие. Очень вкусно готовят! Один из
- ААлександра7 октября 2023Так случилось, что наше первое знакомство с Арменией началось именно с этой поездки. Прилетев в ночи в Ереван, уже в
- ДДмитрий6 октября 2023Ехать на эту гору тяжело, но оно того стоит. Места очень красивые, если погода хорошая, то виды просто шикарные. Отдельно спасибо организаторам за хорошую компанию и вкусный обед!
- ДДарья5 октября 2023Ребята, вы открыли для нас Армению! Тронул ваш дружеский и уважительный подход к гостям, радушие и искреннее желание подарить ценное впечатление.
- ММарьяна14 сентября 2023На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Активный отдых»
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