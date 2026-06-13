Экскурсии по пригородам Еревана

Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
Увлекательное путешествие к величественным монастырям Армении. Ощутите дух времени, прокатившись по самой длинной канатной дороге в мире
Экскурсия к монастырям Нораванк и Татев предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Армении. Путешественники увидят красные скалы Нораванка и узнают о средневековом центре науки в Татеве. Канатная дорога читать дальшеуменьшить
«Крылья Татева» позволит насладиться захватывающими видами. Путешествие включает остановку у водохранилища Спандарян, где можно ощутить прилив сил.
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет за один день открыть для себя главное о средневековой Армении
По пути из Еревана мы остановимся полюбоваться панорамным видом на гору Арарат. А затем план на день такой:
Монастырь Нораванк — духовный символ страны и наш красивейший монастырь, по моему мнению. Нораванк стоит в гордом окружении красных скал: чтобы увидеть эти завораживающие пейзажи, вы заберётесь на смотровую площадку. А в самом монастыре рассмотрите традиционные хачкары, две церкви и часовню — настоящие образцы армянского зодчества.
Водохранилище Спандарян, второе по запасу воды в Армении. Это рукотворное озеро в горах неизменно дарит путешественникам прилив сил и энергии!
Путь по канатной дороге «Крылья Татева»: 5752 метра — это официально самая длинная канатка в мире. По ней вы доедете до Татевского монастыря, наслаждаясь пейзажами вокруг.
Монастырь Татев — средневековая обитель, стоящая на краю пропасти. Здесь вы рассмотрите три церкви с искусными орнаментами, перенесётесь во времена, когда Татев был центром науки и просвещения в Армении, узнаете о возрождении комплекса.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу (9000 драмов с человека) и обед/ужин (по желанию)
Если захотите, в маршрут можно добавить посещение пещерного города Хндзореск. Доплата — 27 000 драмов за группу до 4 человек.
Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость для 4-6 участников — 70€ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арм — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 124 туристов
По профессии я финансист, но любовь к общению с людьми и желание раскрыть свою Армению для гостей победило по жизни. Опыт в сфере туризма — более 5 лет. Но могу читать дальшеуменьшить
похвастаться 15-летним опытом в сфере организации туров по Армении и Грузии для семьи. Готов открыть для вас ту Армению, которую мы любим, Армению, как древнюю, так и молодую. Я не гид — я ваш надёжный друг, знающий больше, чем другие. Мой девиз: For Your Good Mood! Барев Дзез, добро пожаловать в Армению! Дальше — больше:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
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3
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2
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1
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Надежда
Насыщенная экскурсия по местам посещения. Армен очень интересно и подробно рассказывает, много исторических фактов.
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Наталия
Если бы можно было поставить 10+ за поездку, вся наша семья так бы и сделала. Нам повезло, что это была последняя из выбранных нами экскурсий — она стала для нас читать дальшеуменьшить
жемчужиной, красивым завершением большого путешествия. Если бы это была первая поездка с Арменом, думаю, других гидов я оценивала бы иначе.
Мы очень рады, что согласились на двухдневную поездку и спокойно осмотрели все достопримечательности. Рекомендую всем, кто хочет доехать до Татева из Еревана, делать так же.
Самое ценное для нас — это доброжелательное и душевное отношение Армена-джан, его постоянные отклики на наши вопросы, его знаки внимания, фото и видео-ролик на память. А чего стоила встреча в гостевом доме Армена и его родителей: у нас было ощущение, что мы приехали к родственникам, которые отвели нам самые лучшие комнаты (они очень красивы!) и накрыли щедрый стол.
Спасибо за такое представление об Армении — ведь через вас, Армен-джан и Лада-джан, мы судим и обо всех армянах. Это была очень красочная поездка по красивым местам Армении: от Татева до Хор Вирапа, с остановками по пути для наивкуснейших перекусов.
Искренне буду рекомендовать своим друзьям.
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Пётр
Прекрасная экскурсия с гидом Арменом, мы очень благодарны ему за профессионализм и интересные рассказы рассказы. По пути он привез нас к своим друзьям Артёму и Нвард, они нас щедро угостили. читать дальшеуменьшить
Нам позволили рвать черешню прямо с дерева! Домашний хлеб, сыр, овощи, гранатовое вино! К чаю невиданное нами варенье из грецких орехов с гвоздикой. Дали с собой бутылку вина! Сердечно благодарны им всем! Пётр и Борис из Москвы.
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Вероника
Исключительно нереально масштабное погружение в прошлое Армении и в ее настоящее, потрясающие виды и объекты гордости культурного человечества. Очень индивидуально, под заказчика - еда, местные обычаи, интересные истории - это читать дальшеуменьшить
плюсом к тому, что видите своими глазами и к тому что Армен джан показывает в машине на планшете - алфавит, история, география, архитектура - реально погружение в национальное пространство. Мы были в Армении впервые и у нас сохранятся самые теплые воспоминания и желание приехать еще. Рекомендуем эту экскурсию-погружение всем свои родным и знакомым. Не дешево, но ОНО ТОГО СТОИТ! Спасибо!
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Е
Екатерина
Огромное спасибо нашему гиду Армену и водителю Геворгу! Потрясающее путешествие на весь день! Очень интересная экскурсия, сумасшедшие виды и потрясающие эмоции! Всем советуем! Удобная машина, все вовремя, вкусные угощения на остановках по дороге! Душевная поездка нам выдалась! Успехов и удачи Вам!
+2
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В
Вадим
Маршрут длинный и очень насыщенный. Армен как гид просто великолепен, интересный рассказчик. Спасибо за проведенный день! При планировании экскурсии - смело обращайтесь к нему! Рекомендую однозначно!
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