Экскурсии по пригородам Еревана

Что вас ожидает

Древний страж границы Армении — Хор Вирап

Первой точкой, от видов которой у вас тут же захватит дух, станет монастырь Хор Вирап. Вы осмотрите его снаружи и внутри, полюбуетесь панорамой священной горы Арарат, которая величественно возвышается над святыней, и послушаете историю одного из самых почитаемых мест для армян. Отсюда мы поедем по Араратской долине к следующей достопримечательности, а по пути сделаем пару коротких, но приятных остановок, чтобы полакомиться вкуснейшей кукурузой, выпить чашечку нашего холодного кофе и умыться ледяной и бодрящей водой из родника.

Хранительница веков — пещера Арени

Почему хранительница? Из-за отсутствия влажности в ней уцелели слои самых разных эпох, а ещё здесь нашли древнейшую в мире обувь и винодельню. Вы исследуете пещеру и, вероятно, даже наткнётесь на новые артефакты! После мы отправимся изучать ущелье, расположенное неподалёку. Это поистине живописное место: посреди уходящей вдаль долины с отвесными красными скалами лежит дорога, где я помогу сделать для вас фотокарточки и угощу гранатовой настойкой.

Духовный символ страны — Нораванк

В гордом окружении красных скал стоит один из самых значимых духовных центров Армении. Место притягивает магнитом не только верующих людей, но и неравнодушных к головокружительным пейзажам. Вы рассмотрите три церкви — настоящие образцы армянского зодчества, заберётесь на смотровую площадку, чтобы понять масштаб окрестностей и насладиться видами, и, возможно, даже встретите обитающих здесь горных козлов. На протяжении всего пути я периодически буду снимать вас на камеру, чтобы на память у вас осталось атмосферное видео из нашего дружеского путешествия.

Сладкая часть поездки

После насыщенной экскурсии приглашаю вас в гости в наш загородный дом, который находится в 15 км от Нораванка. Я с радостью угощу вас, моих усталых путников, домашними сухофруктами, вареньем и горячими напитками. Мы поделимся впечатлениями от путешествия и душевно пообщаемся :)