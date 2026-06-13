Экскурсии по пригородам Еревана

Экскурсия к монастырям Нораванк и Татев предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Армении. Путешественники увидят красные скалы Нораванка и узнают о средневековом центре науки в Татеве. Канатная дорога

«Крылья Татева» позволит насладиться захватывающими видами. Путешествие включает остановку у водохранилища Спандарян, где можно ощутить прилив сил. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет за один день открыть для себя главное о средневековой Армении

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По пути из Еревана мы остановимся полюбоваться панорамным видом на гору Арарат. А затем план на день такой:

Монастырь Нораванк — духовный символ страны и наш красивейший монастырь, по моему мнению. Нораванк стоит в гордом окружении красных скал: чтобы увидеть эти завораживающие пейзажи, вы заберётесь на смотровую площадку. А в самом монастыре рассмотрите традиционные хачкары, две церкви и часовню — настоящие образцы армянского зодчества.

Водохранилище Спандарян, второе по запасу воды в Армении. Это рукотворное озеро в горах неизменно дарит путешественникам прилив сил и энергии!

Путь по канатной дороге «Крылья Татева»: 5752 метра — это официально самая длинная канатка в мире. По ней вы доедете до Татевского монастыря, наслаждаясь пейзажами вокруг.

Монастырь Татев — средневековая обитель, стоящая на краю пропасти. Здесь вы рассмотрите три церкви с искусными орнаментами, перенесётесь во времена, когда Татев был центром науки и просвещения в Армении, узнаете о возрождении комплекса.

Организационные детали