Экскурсии по пригородам Еревана

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Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении

Вдохновиться видами монастырей, рассмотреть древность в слоях пещеры и пройти по живописному ущелью

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

138 за экскурсию

Arm
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
Arm – Гид в Ереване
Я влюблён в свою страну, а потому с придыханием покажу вам величественные горы ⛰️, священные монастыри, древние пещеры и глубокие ущелья.

В душевной атмосфере вы увидите легендарные места края: Хор Вирап, Арени и Нораванк, и услышите их историю 📖 из уст человека, который здесь родился и вырос.

В конце я приглашу вас к себе в гости на чай, угощения и обмен впечатлениями!
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении

Что вас ожидает

Древний страж границы Армении — Хор Вирап
Первой точкой, от видов которой у вас тут же захватит дух, станет монастырь Хор Вирап. Вы осмотрите его снаружи и внутри, полюбуетесь панорамой священной горы Арарат, которая величественно возвышается над святыней, и послушаете историю одного из самых почитаемых мест для армян. Отсюда мы поедем по Араратской долине к следующей достопримечательности, а по пути сделаем пару коротких, но приятных остановок, чтобы полакомиться вкуснейшей кукурузой, выпить чашечку нашего холодного кофе и умыться ледяной и бодрящей водой из родника.

Хранительница веков — пещера Арени
Почему хранительница? Из-за отсутствия влажности в ней уцелели слои самых разных эпох, а ещё здесь нашли древнейшую в мире обувь и винодельню. Вы исследуете пещеру и, вероятно, даже наткнётесь на новые артефакты! После мы отправимся изучать ущелье, расположенное неподалёку. Это поистине живописное место: посреди уходящей вдаль долины с отвесными красными скалами лежит дорога, где я помогу сделать для вас фотокарточки и угощу гранатовой настойкой.

Духовный символ страны — Нораванк
В гордом окружении красных скал стоит один из самых значимых духовных центров Армении. Место притягивает магнитом не только верующих людей, но и неравнодушных к головокружительным пейзажам. Вы рассмотрите три церкви — настоящие образцы армянского зодчества, заберётесь на смотровую площадку, чтобы понять масштаб окрестностей и насладиться видами, и, возможно, даже встретите обитающих здесь горных козлов. На протяжении всего пути я периодически буду снимать вас на камеру, чтобы на память у вас осталось атмосферное видео из нашего дружеского путешествия.

Сладкая часть поездки
После насыщенной экскурсии приглашаю вас в гости в наш загородный дом, который находится в 15 км от Нораванка. Я с радостью угощу вас, моих усталых путников, домашними сухофруктами, вареньем и горячими напитками. Мы поделимся впечатлениями от путешествия и душевно пообщаемся :)

Организационные детали

Вход в пещеру — 200 руб./чел.

Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении
Хор Вирап, Арени и Нораванк — славная троица Армении

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Arm
Arm
Барев Дзез, мои гости — джан и добро пожаловать в Армению! Мы все путешественники в этом мире и первооткрыватели. Авторские, необычные, с местным колоритом — именно такие экскурсии будут для вас. Провожу экскурсии по всей Армении и Арцаху, но при желании сможем также совместить Грузию и Иран. Маршрут составляем вместе. При обращении ко мне я вам отправлю презентацию моих экскурсий, из которой вы выберете дни и маршрут по вашему желанию. Стоимость услуг зависит от количества гостей и выбранных маршрутов. Мы не проводим экскурсии по часам и по графику, а по максимуму, чтобы вам было комфортно и душевно. С уважением, Ваш друг Армен
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