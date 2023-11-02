Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по югу Армении.
Вы посетите винодельню, насладитесь завораживающей красотой водопада Шаки, прокатитесь на «Крыльях Татева» и узнаете историю Татевского монастыря. Мы вас пофотографируем в самых живописных локациях и обязательно угостим нашим фирменным вином!
Вы посетите винодельню, насладитесь завораживающей красотой водопада Шаки, прокатитесь на «Крыльях Татева» и узнаете историю Татевского монастыря. Мы вас пофотографируем в самых живописных локациях и обязательно угостим нашим фирменным вином!
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нораванк. Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины. На территории расположено несколько церквей и капелл, построенных в разные периоды, начиная с 9 века. Здесь, в окружении армянской и средневековой восточной архитектуры, сделаем первые кадры для вашего фотоальбома.
Арени. Мы посетим одну из местных виноделен. Вы узнаете нюансы приготовления вина, попробуете лучшие сорта и, конечно же, сделаете фото с бокалом.
Водопад Шаки. Взяв вино с собой, поедем к красивому водопаду, притаившемуся среди гор. Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг.
Татев. На канатной дороге «Крылья Татева» мы «долетим» до монастыря, не забывая делать по пути эффектные кадры. Вы полюбуетесь ущельем реки Воротан, узнаете, как канатка попала в Книгу рекордов Гиннесса и какую роль играл Татевский монастырь в культурной и религиозной жизни Армении.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном автомобиле Honda Elysion или Mercedes Vito, питьевая вода.
- Внимание: канатная дорога не работает по понедельникам.
- После поездки вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение 15 дней. Мы пришлём ссылку, по которой можно будет скачать материалы в течение месяца.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дегустация вина — 1000 драмов/чел.
- Билеты на канатную дорогу — 5500 драмов/чел. в одну сторону, 7000 драмов/чел. в обе стороны.
- Ретушь фото — €2/шт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Я сам горный спасатель. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
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