С бокалом вина - в фототур на юг Армении

Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино

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Приглашаем вас в увлекательное путешествие по югу Армении.

Вы посетите винодельню, насладитесь завораживающей красотой водопада Шаки, прокатитесь на «Крыльях Татева» и узнаете историю Татевского монастыря. Мы вас пофотографируем в самых живописных локациях и обязательно угостим нашим фирменным вином!
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Ближайшие даты:
2
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нораванк. Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины. На территории расположено несколько церквей и капелл, построенных в разные периоды, начиная с 9 века. Здесь, в окружении армянской и средневековой восточной архитектуры, сделаем первые кадры для вашего фотоальбома.
Арени. Мы посетим одну из местных виноделен. Вы узнаете нюансы приготовления вина, попробуете лучшие сорта и, конечно же, сделаете фото с бокалом.
Водопад Шаки. Взяв вино с собой, поедем к красивому водопаду, притаившемуся среди гор. Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг.
Татев. На канатной дороге «Крылья Татева» мы «долетим» до монастыря, не забывая делать по пути эффектные кадры. Вы полюбуетесь ущельем реки Воротан, узнаете, как канатка попала в Книгу рекордов Гиннесса и какую роль играл Татевский монастырь в культурной и религиозной жизни Армении.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном автомобиле Honda Elysion или Mercedes Vito, питьевая вода.
  • Внимание: канатная дорога не работает по понедельникам.
  • После поездки вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение 15 дней. Мы пришлём ссылку, по которой можно будет скачать материалы в течение месяца.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дегустация вина — 1000 драмов/чел.
  • Билеты на канатную дорогу — 5500 драмов/чел. в одну сторону, 7000 драмов/чел. в обе стороны.
  • Ретушь фото — €2/шт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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