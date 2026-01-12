Приглашаем вас в увлекательное путешествие по югу Армении.
Вы посетите винодельню, насладитесь завораживающей красотой водопада Шаки, прокатитесь на «Крыльях Татева» и узнаете историю Татевского монастыря. Мы вас пофотографируем в самых живописных локациях и обязательно угостим нашим фирменным вином!
Вы посетите винодельню, насладитесь завораживающей красотой водопада Шаки, прокатитесь на «Крыльях Татева» и узнаете историю Татевского монастыря. Мы вас пофотографируем в самых живописных локациях и обязательно угостим нашим фирменным вином!
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Нораванк. Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины. На территории расположено несколько церквей и капелл, построенных в разные периоды, начиная с 9 века. Здесь, в окружении армянской и средневековой восточной архитектуры, сделаем первые кадры для вашего фотоальбома.
Арени. Мы посетим одну из местных виноделен. Вы узнаете нюансы приготовления вина, попробуете лучшие сорта и, конечно же, сделаете фото с бокалом.
Водопад Шаки. Взяв вино с собой, поедем к красивому водопаду, притаившемуся среди гор. Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг.
Татев. На канатной дороге «Крылья Татева» мы «долетим» до монастыря, не забывая делать по пути эффектные кадры. Вы полюбуетесь ущельем реки Воротан, узнаете, как канатка попала в Книгу рекордов Гиннесса и какую роль играл Татевский монастырь в культурной и религиозной жизни Армении.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода.
- Внимание: канатная дорога не работает по понедельникам.
- После поездки вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение 15 дней. Мы пришлём ссылку, по которой можно будет скачать материалы в течение месяца.
- Съёмка проходит на камеру Nikon.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дегустация вина — 1000 драмов за чел.
- Билеты на канатную дорогу — 6500 драмов за чел. в одну сторону, 9000 драмов за чел. в обе стороны.
- Ретушь фото — €2/шт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 193 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Экскурсия прошла замечательно, даже несмотря на прошедшие обильные снегопады, несколько осложнившие дорожную ситуацию в горах!
Доброжелательность и предупредительность нашего гида Арташа оказалась выше всяческих похвал! (На мой взгляд эти качества присущи
Доброжелательность и предупредительность нашего гида Арташа оказалась выше всяческих похвал! (На мой взгляд эти качества присущи
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М
Хочу поделиться впечатлениями от поездки. В Армении мы были всего пять дней в начале октября. В первую очередь в данной экскурсии нас заинтересовал маршрут, так как очень мало экскурсий совмещают
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И
Брали экскурсию у Арташа до монастыря Татев, не пожалели вообще ни разу. Комфортный автомобиль, прекрасные места, очень опытный, профессиональный и приятный в общении гид. День был очень насыщенным, большое спасибо Арташу!
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Е
Были в поездке с Арташем в сентябре 2024. Комфортное авто, расслабленное состояние, чудесное настроение, вода для гостей в машине!
Побывали на винодельне в Арени, попробовали вина на дегустации. Рекомендуем пробовать все,
Побывали на винодельне в Арени, попробовали вина на дегустации. Рекомендуем пробовать все,
+2
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Д
Незабываемое путешествие, окунулись в красоту природы Армении, муж узнал немного истории)
Экскурсия очень долгая, но оно того стоит, поверьте.
Насыщенная и интересная программа, красивые монастыри, вкусное вино, горы, много рассказов.
Обедали в Татеве
Экскурсия очень долгая, но оно того стоит, поверьте.
Насыщенная и интересная программа, красивые монастыри, вкусное вино, горы, много рассказов.
Обедали в Татеве
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Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Арташ один из лучших экскурсоводов с кем мы ездили: очень интересно с ним было как в достопримечательных местах, так и в дороге. К тому же он
Арташ один из лучших экскурсоводов с кем мы ездили: очень интересно с ним было как в достопримечательных местах, так и в дороге. К тому же он
+2
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Входит в следующие категории Еревана
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