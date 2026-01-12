Что вас ожидает

Нораванк. Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины. На территории расположено несколько церквей и капелл, построенных в разные периоды, начиная с 9 века. Здесь, в окружении армянской и средневековой восточной архитектуры, сделаем первые кадры для вашего фотоальбома.

Арени. Мы посетим одну из местных виноделен. Вы узнаете нюансы приготовления вина, попробуете лучшие сорта и, конечно же, сделаете фото с бокалом.

Водопад Шаки. Взяв вино с собой, поедем к красивому водопаду, притаившемуся среди гор. Будем фотографироваться, наслаждаясь моментом и природой вокруг.

Татев. На канатной дороге «Крылья Татева» мы «долетим» до монастыря, не забывая делать по пути эффектные кадры. Вы полюбуетесь ущельем реки Воротан, узнаете, как канатка попала в Книгу рекордов Гиннесса и какую роль играл Татевский монастырь в культурной и религиозной жизни Армении.

Организационные детали

В стоимость входят услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода.

Внимание: канатная дорога не работает по понедельникам.

После поездки вы получите до 40 отредактированных фото в формате JPG в течение 15 дней. Мы пришлём ссылку, по которой можно будет скачать материалы в течение месяца.

Съёмка проходит на камеру Nikon.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)