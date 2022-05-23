Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах. Душа требует чего-то интересного!
Если это про Вас, то предлагаю Вам познакомиться с историей города Ереван, пройдя интересный квест по городу. Ваc ждут приключения, знакомства не только с городом, но и с его жителями. Вы узнайте не просто интересные факты о Ереване, но и погрузитесь в местный колорит и узнайте кого и когда стоит называть словом «Джан».
Что Вас ждёт?
Мы с Вами будем гулять по городу, маршрут нашего тура будет проходить по главным достопримечательностям, поэтому не забудьте вооружиться удобной обувью, чувством юмора и смекалкой. Мы познакомимся с такими достопримечательностям, как:
Каскад;
Здание оперы;
Северный проспект;
Улица Абовяна;
Лебединое озеро;
Площадь республики;
Во время прогулки Вам придется:
Разгадывать ребусы;
Общаться с жителями города;
Искать подсказки у достопримечательностей;
Делать смешные селфи;
Петь песни и не только;
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида
Сувениры
Приз победителю
Что не входит
Вода
Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каскад, 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: Площадь Республики, Yerevan
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Тур полностью пеший
Необходимо придти в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Ани — ваш гид в Ереване
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