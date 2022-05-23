Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах. Душа требует чего-то интересного!

Если это про Вас, то предлагаю Вам познакомиться с историей города Ереван, пройдя интересный квест по городу. Ваc ждут приключения, знакомства не только с городом, но и с его жителями. Вы узнайте не просто интересные факты о Ереване, но и погрузитесь в местный колорит и узнайте кого и когда стоит называть словом «Джан».

Что Вас ждёт?

Мы с Вами будем гулять по городу, маршрут нашего тура будет проходить по главным достопримечательностям, поэтому не забудьте вооружиться удобной обувью, чувством юмора и смекалкой. Мы познакомимся с такими достопримечательностям, как:

Каскад;

Здание оперы;

Северный проспект;

Улица Абовяна;

Лебединое озеро;

Площадь республики;

Во время прогулки Вам придется: