Квест-тур по Еревану

Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах

Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах.

Душа требует чего-то интересного! Если это про Вас, то предлагаю Вам познакомиться с историей города Ереван, пройдя интересный квест.

Ваc ждут приключения, знакомства не только с городом, но и с его жителями.

Вы узнайте не просто интересные факты о Ереване, но и погрузитесь в местный колорит.
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану

Что вас ожидает 🤩

  • Каскад
  • Здание оперы
  • Северный проспект
  • Улица Абовяна
  • Лебединое озеро
  • Площадь республики
Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах. Душа требует чего-то интересного!
Если это про Вас, то предлагаю Вам познакомиться с историей города Ереван, пройдя интересный квест по городу. Ваc ждут приключения, знакомства не только с городом, но и с его жителями. Вы узнайте не просто интересные факты о Ереване, но и погрузитесь в местный колорит и узнайте кого и когда стоит называть словом «Джан».

Что Вас ждёт?

Мы с Вами будем гулять по городу, маршрут нашего тура будет проходить по главным достопримечательностям, поэтому не забудьте вооружиться удобной обувью, чувством юмора и смекалкой. Мы познакомимся с такими достопримечательностям, как:

  • Каскад;
  • Здание оперы;
  • Северный проспект;
  • Улица Абовяна;
  • Лебединое озеро;
  • Площадь республики;

Во время прогулки Вам придется:

  • Разгадывать ребусы;
  • Общаться с жителями города;
  • Искать подсказки у достопримечательностей;
  • Делать смешные селфи;
  • Петь песни и не только;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Сувениры
  • Приз победителю
Что не входит
  • Вода
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каскад, 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: Площадь Республики, Yerevan
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Тур полностью пеший
  • Необходимо придти в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально

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