Ночные прогулки и экскурсии Еревана

Найдено 30 экскурсий в категории «Ночные» в Ереване, цены от €9, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
196 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Открыть красоту природы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за человека
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200180 за всё до 5 чел.
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160128 за всё до 2 чел.
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15068 за всё до 7 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
2927 за всё до 6 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Самое интересное для детей в Ереване
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12084 за всё до 3 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 50 чел.
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205 за всё до 2 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179135 за всё до 50 чел.
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159144 за всё до 7 чел.
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Магия ночного небосклона: крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180126 за всё до 50 чел.
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Бюраканская обсерватория, Сагмосаванк и памятник алфавиту
Индивидуальная
6 часов
Бюраканская обсерватория, Сагмосаванк и памятник алфавиту
Начало: Заезд за туристами по месту проживания
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$97 за человека
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
  • В
    Владислава
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
    читать дальше

    истории своей страны. Четко, внятно, понятно и по делу. Именно такими гидами и должны быть все: рассказать так, чтобы захотелось слушать еще. Красивая природа, отзывчивые и добрые люди, вкусная и здоровая еда, богатая история и культура Армении. Однозначно рекомендую Ашота👍🏼еще как и фотографа, безопасного водителя, приятного собеседника и организатора, сделает ваш отдых незабываемым и учтет все ваши пожелания.

    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Наш гид Виген провел отличную экскурсию насыщенную интересными фактами. Сама экскурсия спланирована очень удачно, мы посетили городок Дилижан, древний монастырь
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    Агарцин, озеро Севан с его монастырем Севанаванк, везде очень спокойно и в удобном темпе. Виген рассказывает как хороший знакомый, разбирается во всех деталях, показывает самые интересные места, особенности, локации для фото. Большим сюрпризом со стороны гида стала демонстрация игры на древнем армянском музыкальном инструменте дудуке в монастыре Агарцин. В конце экскурсии, по пути в Ереван, Виген показал отличное кафе на озере Севан, до воды несколько метров, с ужином на пять звезд! Спасибо и до встречи!

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
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    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Ритмы вечернего Еревана
    Наконец-то дошел до отзыва. Отличная экскурсия-прогулка, во френдли-формате. Побываете во всех знаковых местах Еревана, а Эдмон расскажет интересные факты о стране и городе, без лишней, сухой информации! Класс! P.S. Девушки, будьте аккуратнее, чтобы вас не накрыло волной харизмы)
  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Был на двух экскурсия с Ашотов "Красавица Армения: Севан и Дилижан", а также "Долина Арарата — история, красота и вкусное
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    гостеприимство" вместе с девушкой. Нам очень понравилось. Было очень интересно послушать истории от гида про культурно-историческое богатство Армении. При этом, Ашот был очень отзывчив к нашим просьбам и корректировал при запросе маршрут. Очень запомнился визит на винодельню в рамках эскурсии в регионе Вайотц Дзор, одно значно рекомендую. Было очень уютно и вкусно (лучшая толма из опробованных), а дегустация вина оставила только самые теплые впечатления. В рамках поездки в Дилижан можно посмотреть прекраснейшие армянские горы и само озеро, а в конце поездки передохнуть в чудеснейшем кафе у шефа в местной деревне. Рекомендую заказать обязательно пахлаву. Она была незабываемой.

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Яркие краски Еревана
    Знакомство с Арменией у меня началось с экскурсией вместе с Софьей. Время пролетело незаметно, несмотря на дождливую погоду. Очень подробный
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    и насыщенный рассказ увлекает, могу сказать, что некоторые факты, о которых рассказала Софья об истории страны и людях, внесших вклад в развитие Еревана, на других последующих экскурсиях не рассказывали. Чашечка кофе и непринужденная беседа с бариста послужили началом познания гостеприимства местных жителей. Однозначно рекомендую данную экскурсию! Софье огромная благодарность за ее труд!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Яркие краски Еревана
  2. За что полюбить Ереван
  3. Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
  4. Красавица Армения: Севан и Дилижан
  5. Открыть красоту природы Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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