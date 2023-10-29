Начните свой день с визитной карточки города — комплексу Каскад — арт-пространству с современными инсталляциями и великолепным видом на Ереван. Далее пройдемся по главной площади города, окруженной величественными зданиями, фонтанами и скульптурами.

Вторую часть экскурсии вы проведете в городе Эчмиадзин – многовековом духовном центре Армении. Про него говорят, что это «сердце» Армянской апостольской церкви. Мы начнем знакомство с городом с церкви Святой Рипсиме, отказавшейся стать женой двух властителей, Рима и Армении, и пожелавшей сохранить себя во имя Христа. Святая и 36 ее подруг были убиты по приказу армянского царя. Мощи святой до сих пор хранятся в церкви.

Наша экскурсия по Армении продолжится в церкви Святой Гаяне – наставницы дев-рипсимианок, казненных по приказу Трдата III. На месте ее гибели возведен прекрасный храм, входящий в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее мы прогуляемся по территории Эчмиадзинского Кафедрального собора, главного храма Армянской апостольской церкви, и полюбуемся снаружи его архитектурой и посетим музей-сокровищницу.

Финальная точка нашего группового тура – храма Звартноц. Он простоял лишь 300 лет и почти полностью разрушен после землетрясения, однако его первый ярус отреставрирован, и оценить красоту и масштаб постройки можно и сегодня.