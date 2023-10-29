Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.
В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Что вас ожидает:
- Эчмиадзин Кафедральный Собор
- Церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне
- Музей-сокровищница
- Храм Звартноц
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Начните свой день с визитной карточки города — комплексу Каскад — арт-пространству с современными инсталляциями и великолепным видом на Ереван. Далее пройдемся по главной площади города, окруженной величественными зданиями, фонтанами и скульптурами.
Вторую часть экскурсии вы проведете в городе Эчмиадзин – многовековом духовном центре Армении. Про него говорят, что это «сердце» Армянской апостольской церкви. Мы начнем знакомство с городом с церкви Святой Рипсиме, отказавшейся стать женой двух властителей, Рима и Армении, и пожелавшей сохранить себя во имя Христа. Святая и 36 ее подруг были убиты по приказу армянского царя. Мощи святой до сих пор хранятся в церкви.
Наша экскурсия по Армении продолжится в церкви Святой Гаяне – наставницы дев-рипсимианок, казненных по приказу Трдата III. На месте ее гибели возведен прекрасный храм, входящий в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее мы прогуляемся по территории Эчмиадзинского Кафедрального собора, главного храма Армянской апостольской церкви, и полюбуемся снаружи его архитектурой и посетим музей-сокровищницу.
Финальная точка нашего группового тура – храма Звартноц. Он простоял лишь 300 лет и почти полностью разрушен после землетрясения, однако его первый ярус отреставрирован, и оценить красоту и масштаб постройки можно и сегодня.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида Входные билеты Транспортное обслуживание Wi-Fi в транспорте Вода в бутылках Местные сладости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Суббота в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.