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Обзорная экскурсия по Еревану

4.7
7 отзывов
Bla B.
Bla B. – Гид из Еревана
Осмотрите столицу Армении всего за пару часов, не пропустив ни одного культурного объекта.

Вы пройдёте по парку Победы, поднимитесь на Ереванский каскад и увидите Лебединое озеро.

На протяжении всей обзорной экскурсии 🧭 вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид.

Он даст возможность прикоснуться к армянской культуре и истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $14 за человека

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Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану

Что вы увидите

  • Центр Искусств Кафесчян
  • Большой Каскад
  • Площадь Франции
  • Площадь Свободы
  • Оперный театр
  • Лебединое озеро
  • Северный проспект
  • Площадь Республики
  • Улица Абовян
Увлекательная прогулка 👣 с гидом по древнему городу Ереван станет незабываемым днём в путешествии по Кавказу. Экскурсия ⛳ с профессиональным гидом на русском языке помогает проникнуться историей 📖 и культурой армянского народа. Что вас ожидает: • Вместе с гидом вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Еревана;
  • На город 🏙️ открывается роскошный вид с уникального сооружения — Ереванского каскада. Интересно, что это и не здание, и не памятник. На просторах СНГ подобной достопримечательности больше нигде нет. Лестницы, фонтаны и панорама на столицу — очень красивое 🤩 зрелище.
  • Гид покажет и другие интересные достопримечательности Еревана, которые никого не оставят равнодушными.
Древняя столица ⭐️ старше Рима, а значит тут полно необычных памятников и колоритных мест. Ждем всех в солнечном Ереване!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Транспорт к месту встречи и обратно
Начало
🚩 Улица Московян (памятник А. Таманяну)
Место завершения
🏁 Центр Еревана
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
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7 отзывов оставили туристы

Bla B. проводит ещё 3 экскурсии

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