Увлекательная прогулка 👣 с гидом по древнему городу Ереван станет незабываемым днём в путешествии по Кавказу. Экскурсия ⛳ с профессиональным гидом на русском языке помогает проникнуться историей 📖 и культурой армянского народа. Что вас ожидает: • Вместе с гидом вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Еревана;

На город 🏙️ открывается роскошный вид с уникального сооружения — Ереванского каскада. Интересно, что это и не здание, и не памятник. На просторах СНГ подобной достопримечательности больше нигде нет. Лестницы, фонтаны и панорама на столицу — очень красивое 🤩 зрелище.

Гид покажет и другие интересные достопримечательности Еревана, которые никого не оставят равнодушными.

Древняя столица ⭐️ старше Рима, а значит тут полно необычных памятников и колоритных мест. Ждем всех в солнечном Ереване!