Увлекательная прогулка 👣 с гидом по древнему городу Ереван станет незабываемым днём в путешествии по Кавказу. Экскурсия ⛳ с профессиональным гидом на русском языке помогает проникнуться историей 📖 и культурой армянского народа. Что вас ожидает: • Вместе с гидом вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Еревана;
На город 🏙️ открывается роскошный вид с уникального сооружения — Ереванского каскада. Интересно, что это и не здание, и не памятник. На просторах СНГ подобной достопримечательности больше нигде нет. Лестницы, фонтаны и панорама на столицу — очень красивое 🤩 зрелище.
Гид покажет и другие интересные достопримечательности Еревана, которые никого не оставят равнодушными.
Древняя столица ⭐️ старше Рима, а значит тут полно необычных памятников и колоритных мест. Ждем всех в солнечном Ереване!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Транспорт к месту встречи и обратно
Начало
🚩 Улица Московян (памятник А. Таманяну)
Место завершения
🏁 Центр Еревана
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.