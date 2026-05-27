Путешествие к жемчужине Армении - озеру Севан, посещение древнего монастыря Севанаванк и атмосферная дегустация армянского крафтового пива. Живописные виды, вкусная еда и лучшие впечатления за один день
Описание экскурсии
Этот тур - прекрасная возможность за один день познакомиться с природной красотой, историей и современной гастрономией Армении. Маршрут сочетает в себе посещение одного из главных символов страны - озера Севан, прогулку по древнему монастырю Севанаванк с потрясающими панорамными видами, а также атмосферное знакомство с культурой крафтового пивоварения. Во время поездки вы сможете насладиться живописными пейзажами, свежим горным воздухом и спокойной атмосферой высокогорного озера. Севанаванк подарит ощущение прикосновения к истории и духовному наследию Армении, а современная часть программы - визит в крафтовую пивоварню - позволит открыть для себя новые вкусы и локальные традиции в интересной, расслабленной обстановке. Это идеальный тур для тех, кто хочет совместить природу, культуру и гастрономические впечатления в одном насыщенном, но комфортном путешествии Важная информация:
Тур проводится на комфортабельном транспорте • Дегустация алкоголя доступна только для гостей 18+ • Рекомендуем взять с собой удобную обувь и куртку — на Севане бывает прохладно • В стоимость не входят личные расходы и питание.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных пресных озёр в мире, знаменитое своими живописными видами
- Монастырь Севанаванк - древний монастырский комплекс на полуострове с панорамным видом на Севан
- Крафтовая пивоварня - современное гастрономическое пространство с дегустацией армянского крафтового пива
- Живописные горные пейзажи по маршруту Ереван-Севан
- Локальные зоны отдыха и фудкорты для обеда и перерыва
Что включено
- Услуги профессионального водителя
- Комфортабельный транспорт
- Wi-Fi в автомобиле
- Дегустация и угощения с местными деликатесами
- Входные билеты на экскурсию и дегустацию крафтового пива
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван
Завершение: Мы привозим вас по вашему указанному адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
