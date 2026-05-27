Этот тур - прекрасная возможность за один день познакомиться с природной красотой, историей и современной гастрономией Армении. Маршрут сочетает в себе посещение одного из главных символов страны - озера Севан, прогулку по древнему монастырю Севанаванк с потрясающими панорамными видами, а также атмосферное знакомство с культурой крафтового пивоварения. Во время поездки вы сможете насладиться живописными пейзажами, свежим горным воздухом и спокойной атмосферой высокогорного озера. Севанаванк подарит ощущение прикосновения к истории и духовному наследию Армении, а современная часть программы - визит в крафтовую пивоварню - позволит открыть для себя новые вкусы и локальные традиции в интересной, расслабленной обстановке. Это идеальный тур для тех, кто хочет совместить природу, культуру и гастрономические впечатления в одном насыщенном, но комфортном путешествии Важная информация:

Тур проводится на комфортабельном транспорте • Дегустация алкоголя доступна только для гостей 18+ • Рекомендуем взять с собой удобную обувь и куртку — на Севане бывает прохладно • В стоимость не входят личные расходы и питание.